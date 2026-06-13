Die US-Regierung hat der geplanten Übernahme von Warner Bros. Discovery durch Paramount im Wert von 111 Milliarden Dollar zugestimmt.

Noch ist die Übernahme nicht endgültig: Mehrere US-Bundesstaaten prüfen derzeit rechtliche Schritte – sie könnten noch Klage einreichen.

Paramount hatte sich im Bieterkampf um Warner Bros. gegen Netflix durchgesetzt.

Die Fusion der beiden Hollywood-Giganten Paramount und Warner Bros. Discovery hat die nächste Hürde genommen: Das US-Justizministerium genehmigt die geplante Übernahme von Warner Bros. durch Paramount ohne Auflagen.

Die Kartellbehörde sehe keine Probleme für den Wettbewerb. Der Zusammenschluss werde weder dem Wettbewerb noch US-Verbrauchern schaden – sowohl im TV- oder Streaming-Geschägt als auch in der Filmproduktion.

Mehrere US-Bundesstaaten könnten aber Klage einreichen. Auch ausserhalb der USA, etwa in Europa, laufen noch Wettbewerbsprüfungen.

Bieterkampf um Warner Bros.

Warner Bros. und der Streamingdienst Netflix waren Anfang Dezember zunächst eine verbindliche Übernahmevereinbarung für das Studio- und Streaming-Geschäft eingegangen. Daraufhin wandte sich der Paramount-Konzern direkt an die Aktionäre und bot 108.4 Milliarden Dollar für den gesamten heutigen Konzern Warner Bros. Discovery samt der TV-Sender, darunter CNN. Netflix derweil bot knapp 83 Milliarden Dollar für die Filmstudios und das Streaming-Geschäft – und zog sich schliesslich aus dem Bieterkampf zurück.

Sorge um die Zukunft von CNN Box aufklappen Box zuklappen Im Bieterkampf geht es auch um das Schicksal des Nachrichtensenders CNN, bei dem oft kritisch über US-Präsident Donald Trump berichtet wird. Trump sagte im Dezember, es müsse sichergestellt werden, dass CNN bei einem Deal auf jeden Fall den Besitzer wechsle. Paramount wurde im vergangenen Jahr von der Familie des als Trump-Unterstützer bekannten Tech-Milliardärs Larry Ellison gekauft. Die Nachrichtenredaktion des Paramount-Senders CBS schlug seit der Übernahme durch die Ellisons zum Teil einen freundlichen Ton gegenüber der Trump-Regierung an. Trump-Kritiker in den USA befürchten, dass CNN unter dem Dach von Paramount die redaktionelle Unabhängigkeit verlieren könnte.

Paramount will Warner Bros. nun vollständig übernehmen – mitsamt Filmstudios, Streaming-Angeboten und Fernsehsendern. Warner Bros. ist vor allem wegen des umfangreichen Filmkatalogs für Konkurrenten attraktiv. So besitzt das Studio erfolgreiche Marken wie «Harry Potter», «Lord of the Rings», «Batman» und «Barbie».