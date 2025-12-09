Der Streamingdienst Netflix will das Hollywoodstudio Warner Bros. für fast 83 Milliarden US-Dollar übernehmen. Auch Paramount ist ins Rennen eingestiegen und hat den Aktionären von Warner Bros. ein Gegenangebot von rund 108 Milliarden US-Dollar gemacht. SRF-Filmredaktor Enno Reins erklärt, wer hier eigentlich wen und warum aufkaufen will und was eine Übernahme für die Filmbranche bedeuten würde.

Enno Reins Teamleiter Fachredaktion Filmkritik Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Enno Reins ist seit 2011 Teamleiter der Fachredaktion Filmkritik für TV, Radio und Online.

Was für ein Player ist Netflix?

Netflix ist der grosse Gigant unter den Streamern und ist grösser als Disney oder Amazon. Deshalb hat Netflix eine Vormachtstellung. Ausserdem ist Netflix relativ Kino-feindlich. Netflix bringt seine Filme immer nur so lange ins Kino, dass sie dann auch für die Oscars nominiert werden können.

Was ist Paramount für ein Akteur?

Paramount ist ein klassisches Filmstudio, das seit Ewigkeiten Filme produziert. Dazu gehören «Mission Impossible» oder die beiden «Top Gun»-Filme. Mit Paramount Plus gehört auch ein Streamingdienst dazu. Dieser ist aber im Vergleich zu anderen Streamingdiensten eher klein.

Warum ist Warner Bros. eigentlich so begehrt?

Warner Bros. ist ein klassisches Hollywoodstudio, das es schon seit Ewigkeiten gibt. Es gehört zu den «Big Five», den fünf grössten Hollywoodstudios. Warner Bros. hat zum Beispiel «Harry Potter» oder «Batman» produziert und in diesem Jahr unter anderem Hits wie «Minecraft», «Superman» und den Horrorfilm «Conjuring» hervorgebracht. Und natürlich gehört zu Warner Bros. auch der Streamingdienst HBO Max. Dieser ist für seine innovativen und mutigen Serien bekannt.

Warum steigt Paramount nun auch ins Rennen ein?

Hier spielt sich ein Machtkampf in Hollywood ab, um einer der ganz Grossen zu werden. Wenn Paramount jetzt Warner aufkauft, dann kriegen sie auch den Streamingdienst HBO Max. Paramount Plus wird mit HBO Max dann zu einem relativ grossen Player und kann mit Netflix, Disney und Amazon in einen Wettkampf treten. Zudem bekommt Paramount mit Warner Bros. auch ein grosses und in diesem Jahr super erfolgreiches Kinoproduktionsstudio. Paramount und Warner Bros. haben ausserdem schon öfters Filme zusammen gemacht.

Was würde eine Übernahme von Warner Bros. für Hollywood bedeuten?

Wenn Netflix Warner Bros. kauft, dann wird Netflix natürlich gigantisch gross. HBO Max gehört ja schon zu den grossen Streamingdiensten, und wenn bei Netflix noch HBO Max dazukommt, dann ist das wirklich eine Vormachtstellung, die kaum einer brechen kann. Gleichzeitig hätte Netflix dann auch noch ein renommiertes Filmstudio in den eigenen Reihen.

Wenn Paramount Warner Bros. kauft, dann erhalten sie auf einmal die Möglichkeit, mit ihrem Streamingdienst ins Rennen der Grossen einzusteigen. Aber egal, wer gewinnt: Es wird einen Stellenabbau geben. Für Kalifornien ist das natürlich schlecht, wo die Jobs in der Filmindustrie sowieso immer weniger werden, weil halt in Nachbarstaaten oder im Ausland gedreht wird.