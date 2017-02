Zwei Wochen ist es her, als Gambias Diktator Yahya Jammeh gestürzt wurde. Sein Innenminister Ousman Sonko wurde inzwischen im Kanton Bern als Asylbewerber entlarvt. Doch welche Rolle spielte der genau im Regime? Ein aufschlussreiches Gespräch mit einem gambischen Ex-Minister.

Die Leitung von Afrika in die USA rauscht ein wenig, aber die Freude des 70-jährigen Sidi Sanneh, der in Virginia lebt, ist trotz der grossen Distanz spürbar. Was in Gambia passiert ist, sei eine afrikanische Premiere, eine Botschaft an die ganze Welt, sagt der ehemalige Aussenminister Gambias.

«Es ist zwar zuvor noch nie auf diesem Kontinent geschehen, aber in Gambia ist es nun möglich gewesen. Die Bürgerinnen und Bürger haben an der Urne entschieden, dass sie genug von ihrem Diktator haben und der musste gehen – ohne Blutvergiessen», sagt Sanneh.

Ohne Versöhnungskommission kein Neuanfang

Damit ist die Euphorie des ehemaligen Ministers, der 2007 vor Diktator Jammeh in die USA geflohen ist, allerdings bereits verflogen. Denn zurückgelassen hat Diktator Yahya Jammeh nach 22 Jahren nämlich nicht nur eine geplünderte Staatskasse, sondern auch ein ruiniertes Land – und eine traumatisierte Bevölkerung.

Sanneh weiss, wovon er spricht: Er wurde als Minister von einem Tag auf den anderen entlassen. Er und seine Familie wurden bedroht, deshalb flüchteten sie in die USA. Kein Einzelfall.

«Familien wurden auseinandergerissen, verfolgt oder mussten ins Exil flüchten. Viele wurden ermordet, vergewaltigt oder sind spurlos verschwunden.» Das alles müsse aufgearbeitet werden. «Ohne eine nationale Wahrheits- und Versöhnungskommission gibt es in Gambia keinen Neuanfang», ist sich Sanneh sicher.

Sonko, die «Killermaschine» des Diktators

Doch vergeben und versöhnen reicht Sanneh nicht. «Viele Gambier haben 22 Jahre lang gelitten und wollen nun Gewissheit bekommen, was mit ihren vermissten Angehörigen passiert ist.» Sie hätten ein Recht auf Genugtuung, und das könne nur Geschehen, wenn Yaha Jammeh für sein Unrechts-Regime und die Gräueltaten vor Gericht gestellt werde.

Doch nicht nur Jammeh solle vor Gericht kommen, sondern auch seine rechte Hand Ousman Sonko. Dem Innenminister komme die zweifelhaft Ehre zu, der längste und treuste Diener des Diktators gewesen zu sein. Von den meisten Gräueltaten habe Sonko gewusst oder direkt teilgenommen. Sidi Sanneh bezeichnet Sonko als die «Killermaschine Jammehs».

«Als beispielweise im Jahr 2000 in Banjul vierzehn junge, unbewaffnete Gymnasiasten demonstrierten und von den Sicherheitskräften kaltblütig erschossen wurden, war Sonko als Kommandant vor Ort. Ich könnte noch eine ganze Reihe von solchen Gräueltaten aufzählen. Sie sind teilweise dokumentiert, für andere Taten gibt es Zeugen», so Sanneh.

Hilfsgelder verschwanden spurlos

Gemäss den Aussagen des ehemaligen Ministers hat Sonko nicht nur viele Menschen auf dem Gewissen, sondern hat sich offenbar auch illegal bereichert. Als Innenminister sei Sonko auch Chef des Migrationsamtes gewesen.

Aus kaum einem anderen Land Afrikas flüchteten – auf die Bevölkerung gerechnet – mehr Menschen übers Mittelmeer nach Europa als aus Gambia, dem kleinsten Land des afrikanischen Kontinents. Mit Rücknahmeabkommen und Geldtransfers versuchten Staaten wie Schweden, Spanien oder Malta die Zahl der Migranten zu senken.

Das Geld für Berufsbildungsprogramme kam jedoch nie dort an, wo es sollte. «Es verschwand in den Taschen von Sonko und Jammeh. Anstatt zu helfen, haben sie sich bereichert», ist sich Sanneh sicher.

«Er soll verurteilt werden»

Der geflohene Aussenminister fordert deshalb rechtliche Konsequenzen: Für Jammeh, der nach Äquatorial-Guinea ins Exil flüchtete, aber auch für Ousman Sonko, der im Bernischen Lyss Unterschlupf fand.

«Ich habe grosses Vertrauen in die Schweizer Behörden. Auch Sonko hat Rechte. Er soll zu den Vorwürfen Stellung nehmen. Aber wenn die Beweise für seine Schuld einwandfrei sind, dann soll er verurteilt werden. Das ist alles, was ich von den Schweizer Behörden erwarte.»

Für Sidi Sanneh wäre auch ein Prozess vor dem Internationalen Strafgerichtshof eine Variante. Jammeh hat dieses Gericht noch im vergangenen Oktober als weisses, postkoloniales Gericht beschimpft und den Austritt angekündigt. Eine bemerkenswerte Aussage: Immerhin stammt die Chefanklägerin des ICC, Fatou Bensouda, aus Gambia.