Die Wahl des Generalsekretärs des Europarats hat in der französischen Stadt Strassburg begonnen.

Unter anderem steht alt Bundesrat Alain Berset zur Wahl.

Seine Konkurrenten sind der Este Indrek Saar und der Belgier Didier Reynders.

Im ersten Wahlgang holte Berset am meisten Stimmen. Kein Kandidat erreichte jedoch das absolute Mehr. 92 Stimmen gingen an Alain Berset, 78 an Indrek Saar und 70 an Didier Reynders, wie der Präsident der Parlamentarischen Versammlung, Theodoros Rousopoulos, kurz vor 12.45 Uhr im Ratsaal in Strassburg verkündete.

Insgesamt seien 241 Wahlzettel eingegangen, davon 240 gültige. Für das absolute Mehr waren 121 Stimmen nötig.

Ein zweiter Wahlgang ist für 16 Uhr geplant. Insgesamt zählt die Versammlung 306 stimmberechtigte Mitglieder.

Einfaches Mehr reicht

Im zweiten Wahlgang reicht ein einfaches Mehr, um gewählt zu werden. Das bedeutet, dass die Person, die am meisten Stimmen erhält, neuer Generalsekretär des Europarats wird.

Legende: Alain Berset in Strassburg. (25.06.24) KEYSTONE/Anthony Anex

Zum zweiten Wahlgang sind alle drei Kandidaten zugelassen. Es ist aber nicht auszuschliessen, dass sich einer der Kandidaten vor dem Start des zweiten Wahlgangs zurückzieht.

Berset und Saar gehören der politischen Familie der europäischen Sozialdemokraten an, während Reynders ein liberaler Politiker ist.