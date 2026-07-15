Die Fifa ermittelt, weil argentinische Fans an der Fussball-WM in US-Stadien mit rassistischen Gesängen und Gesten aufgefallen sind. SRF-Südamerika-Korrespondentin Karen Naundorf erklärt, was hinter den Vorfällen steckt.

Karen Naundorf Südamerika-Korrespondentin Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Karen Naundorf ist SRF-Korrespondentin in Südamerika, Standort Buenos Aires. Sie hat in Berlin und Barcelona Kommunikation studiert, die Henri-Nannen-Journalistenschule in Hamburg absolviert und ist Fellow des Pulitzer Center on Crisis Reporting.

Welche rassistischen Vorfälle wurden im WM-Kontext beobachtet?

Während der US-Streamer IShowSpeed am 3. Juli das Spiel Argentinien gegen Kap Verde in Miami verfolgte, sagte ihm ein Mann im argentinischen Trikot auf Spanisch, er solle «im Zoo weinen gehen». Beim Spiel gegen Ägypten imitierte ein argentinischer Fan gegenüber IShowSpeed einen Affen. Während einer öffentlichen Übertragung des Halbfinals in Brasilien wurde zudem ein argentinischer Tourist gefilmt, der einen Schwarzen Brasilianer mit einer Affengeste beleidigte.

Legende: Argentinische Fans sollen zum Beispiel die Anhängerinnen und Anhänger des kapverdischen Teams mit Bierflaschen beworfen und mit rassistischen Sprüchen und Gesängen eingedeckt haben. Von ähnlichen Szenen berichten auch ägyptische Fans. (11.07.2026/Symbolbild) REUTERS/Agustin Marcarian

Ist diese Art der Beleidigung auf den Fussball beschränkt?

Argentinien ist ein Einwanderungsland und eine warme, vielfältige Gesellschaft. Wie in anderen Ländern gibt es aber auch dort Rassismus und Diskriminierung – und den Kampf dagegen. Bis 2024 bestand eine eigenständige staatliche Behörde zur Bekämpfung von Diskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und Rassismus. Die Regierung Milei löste sie im August 2024 auf und übertrug ihre Aufgaben dem Justizministerium. Was den Fussball betrifft: In Teilen der argentinischen Fankultur gilt die drastische Erniedrigung des Gegners als legitime Provokation. Der Fussball greift Vorurteile aus dem Alltag auf und verstärkt sie.

Wie reagieren Verband und Nationalmannschaft? Box aufklappen Box zuklappen Bisher haben sich weder der Verband noch die Nationalmannschaft klar zu den aktuellen Vorfällen geäussert. Schon nach rassistischen Gesängen der Nationalmannschaft bei der Copa América 2024 entschuldigte sich nur ein Spieler. Ein Regierungsvertreter, der Messi und den Verband zu einer Entschuldigung aufgefordert hatte, wurde danach sogar entlassen. Das «Wir»-Gefühl in Hinblick auf die argentinische Nationalelf ist dennoch intakt, über alle Gesellschaftsschichten hinweg: Trainer Scaloni sagt, die Nationalmannschaft spiele für ihre Menschen. Für unzählige Jungen und zunehmend auch Mädchen aus armen Vierteln bleibt der Fussball der grosse Traum, es bis ganz nach oben zu schaffen.

Wie repräsentativ sind die Fans in den USA für Argentinien?

Die Menschen, die bei einer WM in den USA im Stadion zu sehen sind, bilden keinen Querschnitt der argentinischen Bevölkerung. Eine solche Reise setzt Geld, Zeit und internationale Mobilität voraus. Hinzu kommen Argentinierinnen und Argentinier, die in den USA oder anderen Ländern leben und nicht eigens aus Argentinien angereist sind. Das bedeutet nicht, dass Reisende oder wohlhabendere Fans stärker zu Rassismus neigen. Es bedeutet aber, dass aus dem beobachteten Verhalten nicht auf die argentinische Bevölkerung insgesamt geschlossen werden kann. Zudem zeigen virale Videos meist besonders extreme Einzelvorfälle – nicht, wie sich die Mehrheit im Stadion verhält.

Was unterscheidet Argentinien von anderen Ländern Südamerikas?

Argentinien unterscheidet sich vor allem durch sein Selbstbild, besonders in Teilen der Eliten. Sie formten Argentinien seit dem 19. Jahrhundert gezielt als weisse und europäisch geprägte Nation. Damals wurde europäische Einwanderung gezielt gefördert, während indigene Gebiete militärisch erobert und die afroargentinische sowie indigene Geschichte aus der offiziellen Geschichtsschreibung weitgehend verdrängt wurden. Dieses Selbstbild gewisser Schichten steht im Widerspruch zur tatsächlichen Vielfalt der Bevölkerung: Viele Argentinierinnen und Argentinier haben indigene, europäische, afrikanische oder gemischte familiäre Wurzeln.

Legende: «Argentinien sah sich lange als europäische Ausnahme auf dem Kontinent: gebildeter, moderner, weisser. Dabei zeigen genetische Studien, dass viele Argentinier sehr wohl indigene und zum Teil auch afrikanische Vorfahren haben», sagt Karen Naundorf. (20.06.2025/Symbolbild) Keystone/EPA EFE/ENRIQUE GARCIA MEDINA

Wie werden die Vorfälle in Argentinien aufgenommen?

Die Reaktionen sind gespalten. Es gibt Medien, antirassistische Organisationen und auch Fans, die solche Gesänge klar verurteilen. Häufig werden sie aber als Fussballfolklore, Witz oder Provokation ohne rassistische Absicht abgetan. Rassismus im Fussball wird abstrakt verurteilt, im konkreten Fall jedoch oft relativiert oder nicht weiter aufgearbeitet.

Transparenzhinweis Box aufklappen Box zuklappen Dieser Artikel wurde überarbeitet, um deutlicher zu machen, dass er einzelne, während der WM dokumentierte Vorfälle behandelt. Diese stehen weder für die argentinische Gesellschaft insgesamt noch für argentinische Fans generell. Das kam in der ersten Version zu wenig klar zum Ausdruck.

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