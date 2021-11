Joe Bidens Mann verliert in Virginia

Gouverneurswahlen in den USA

Der Republikaner Glenn Youngkin hat bei der als wichtiger Stimmungstest geltenden Gouverneurswahl im US-Bundesstaat Virginia Prognosen zufolge gewonnen.

Der Republikaner liegt laut Vorhersagen von CNN und NBC knapp vor dem von US-Präsident Joe Biden unterstütztem Kandidaten Terry McAuliffe.

Für Biden und seine Demokratische Partei ist das Ergebnis eine heftige Schlappe.

Der Republikaner Youngkin wurde im Wahlkampf von Donald Trump unterstützt – auch wenn er sich öffentlich vom Ex-Präsidenten distanzierte und sich auf gemässigte Wählerinnen und Wähler konzentrierte.

Legende: Der 54-jährige Republikaner Youngkin wird neuer Gouverneur in Virginia. Keystone/Archiv

Vor einigen Monaten sah es noch nach einem komfortablen Sieg für den Demokraten McAuliffe aus, dann holte Youngkin in Umfragen deutlich auf und lag zuletzt sogar leicht vorn. Bei der US-Präsidentenwahl vor einem Jahr hatte Biden in Virginia mit einem Zehn-Punkte-Vorsprung vor Trump gewonnen.

Legende: Der 64-jährige McAuliffe war bereits von 2014 bis 2018 demokratischer Gouverneur des Bundesstaates. Jetzt hat er die Wahl verpasst. Keystone/Archiv

Der Bundesstaat hat aber eine weitere symbolische Strahlkraft: Er grenzt an die US-Hauptstadt und ist Washington somit bedrohlich nahe. Vielleicht auch deshalb waren sich die Demokraten der Bedeutung der Wahl durchaus bewusst und liessen Parteiprominenz bei Wahlkampfveranstaltungen ihres Kandidaten auftreten.

Biden und Obamas werben ohne Erfolg

So warben von Vizepräsidentin Kamala Harris über Biden selbst bis hin zu Ex-Präsident Barack Obama für McAuliffe. Biden nannte Youngkin «einen Gefolgsmann von Donald Trump». Obama warnte bei einem Wahlkampfauftritt für seinen Parteifreund vor einer «Rückkehr zu dem Chaos, das so viel Schaden angerichtet hat».

Wahl auch in New Jersey und NYC Box aufklappen Box zuklappen Legende: Eric Adams wird wohl neuer Bürgermeister von New York City. Reuters Noch offen ist das Rennen bei der Gouverneurswahl im US-Bundesstaat New Jersey. Doch auch hier droht den Demokraten eine Wahlniederlage, denn der republikanische Kandidat Jack Ciattarelli liegt bei der Auszählung der Stimmen derzeit rund drei Prozentpunkte vor dem Demokraten Phil Murphy, der eine Wiederwahl anstrebt. In New York City hat laut Prognosen der Demokrat Eric Adams die Bürgermeisterwahl gewonnen. Definitive Ergebnisse werden im Verlauf des Tages erwartet.

Der Republikaner Youngkin bemühte sich hingegen, öffentlich Distanz zu Trump zu wahren. Er präsentierte sich als vorbildlicher Vorstadtvater und machte etwa Bildung und die Frage, was im Unterricht gelehrt werden sollte, zum Wahlkampfthema. Die Wahl gilt als eine Art Referendum über Bidens Politik, der seit knapp einem Jahr im Weissen Haus regiert.

Angeschlagener Präsident

Die Wahl gilt als eine Art Lackmustest für Biden, der genau vor einem Jahr ins Weisse Haus gewählt wurde. Seine Zustimmungswerte sind schlecht wie nie seit seinem Amtsantritt.

Biden versucht seit langem, zwei Investitionspakete durch den Kongress zu bringen, scheiterte damit aber bislang an Flügelkämpfen in seiner eigenen Demokratischen Partei. Beobachtern zufolge ist die Niederlage bei der Wahl in Virginia auch als Quittung dafür zu werten.