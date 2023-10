Fast 2500 Tote nach Erdbeben in Afghanistan

Nach mehreren starken Erdbeben in Afghanistan am Samstag sind laut einem Bericht inzwischen fast 2500 Todesopfer zu beklagen.

Mehr als 2000 weitere Menschen seien in der Grenzprovinz Herat verletzt worden, berichtete der afghanische Sender Tolonews unter Berufung auf offizielle Statistiken.

Die US-Erdbebenwarte USGS bezifferte die Stärke von mindestens acht Beben auf Werte zwischen 4.6 und 6.3.

Es wird befürchtet, dass die Opferzahlen weiter steigen. Die Nachrichtenagentur Reuters meldete zuvor unter Berufung auf das Ministerium für Katastrophenschutz sogar über 9000 Verletzte und mehr als 1000 zerstörte Häuser. Unterdessen geht die Suche nach Überlebenden weiter.

Mehrere Dörfer komplett zerstört

Laut Behördenangaben sind 13 Dörfer weitgehend zerstört worden. Helfer suchen unterdessen nach möglichen Überlebenden unter den Trümmern, wie ein Sprecher des nationalen Katastrophenschutzes in Kabul sagte.

Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) waren von der Erdbebenkatastrophe insgesamt rund 4200 Menschen betroffen. Alleine in das grösste Spital der Provinzhauptstadt Herat seien gut 200 Tote und rund 700 Verletzte gebracht worden, hiess es aus medizinischen Kreisen.

Am Samstagmorgen hatten mindestens acht Beben innerhalb kurzer Zeit die Grenzregion nahe dem Iran erschüttert. Die US-Erdbebenwarte USGS bezifferte die Stärke auf Werte zwischen 4.6 und 6.3. Die Erdstösse ereigneten sich nordwestlich der afghanischen Grenzstadt Herat, in einer geringen Tiefe von rund zehn Kilometern.

Immer wieder gibt es schwere Erdbeben in der Region, wo die Arabische, die Indische und die Eurasische Platte aufeinandertreffen. Bei einem verheerenden Beben kamen 2022 in Afghanistan bereits mehr als 1000 Menschen ums Leben. Nach mehreren Jahrzehnten Konflikt sind viele Häuser schlecht gebaut. Erdbeben richten daher oft grosse Schäden an.