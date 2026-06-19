Eine 1200 Jahre alte Eiche, die mit der Legende von Robin Hood in Verbindung gebracht wird, könnte «zu Tode geliebt» worden sein.

Laut der Royal Society for the Protection of Birds sei die «Major Oak» bei Nottingham vermutlich abgestorben, nachdem sie in diesem Frühjahr keine Blätter getrieben hat.

Besucher, die in den vergangenen zwei Jahrhunderten die knorrigen Äste und die ausladende Krone des Baumes in Nottingham bewunderten, hätten den Boden verdichtet, sodass Regen nur schwer bis zu den Wurzeln vordringen konnte, so die Naturschutzorganisation.

Legende: Ein Bild aus besseren Tagen: Aus den Eichen im Sherwood Forest wurden auch die Schiffe der Royal Navy unter Vizeadmiral Horatio Nelson gebaut. IMAGO / Ardea

Der Baum soll der Legende nach Robin Hood Schutz geboten haben, dem legendären Banditen aus dem 13. Jahrhundert, der die Reichen bestahl und den Armen gab und im Wald Zuflucht suchte, als er vom Sheriff von Nottingham verfolgt wurde.

Legende: Vom früher so stolzen Baum ist nicht mehr viel übrig geblieben. AP

Es lässt sich nicht mit Sicherheit sagen, woran der Baum gestorben ist, doch die Spuren von Millionen von Besuchern trugen wohl ebenso zu seinem Untergang bei wie die Massnahmen, seine massiven Äste mit Seilen und Stützen zu stützen.