Das Wichtigste in Kürze

Grossbritannien und die Türkei wollen ihr gegenseitiges Handelsvolumen um einen Drittel steigern .

um einen . May fordert die Türkei auf, nach dem Putsch an Rechtsstaatlichkeit und den Menschenrechten festzuhalten.

und den festzuhalten. Kreditwürdigkeit der Türkei fällt auf BB+.

Nach einem Treffen in Ankara haben sich die britische Premierministerin Theresa May und der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan darauf geeinigt, die gegenseitigen Handelsbeziehungen zu verstärken.

Die Regierungen beider Länder vereinbarten dazu die Einsetzung einer Arbeitsgruppe für die Handelsbeziehungen. Erdogan sagte, beide Staaten wollten das derzeitige jährliche Handelsvolumen in Höhe von 15 Milliarden Dollar auf 20 Milliarden Dollar steigern.

Brexit prägt die neue Aussenpoitik

May versucht derzei vor dem Brexit, den Boden für die Zeit nach dem EU-Austritt zu bereiten. Nach dem Besuch in den USA bei Präsident Donald Trump folgt die Reise in die Türkei.

Grossbritannien und die Türkei unterschrieben ein Abkommen zur Entwicklung türkischer Kampfjets im Volumen von umgerechnet 120 Millionen Euro. Das Rüstungsgeschäft könnte die Grundlage für eine weitere Zusammenarbeit bei der Verteidigung sein, sagte der Chef der britischen Rüstungsfirma BAE Systems, Ian King.

Älteste Freunde

May sagte beim Besuch in Ankara, sie sei «stolz», dass sich Grossbritannien während des gescheiterten Putsches im vergangenen Juli an der Seite der demokratisch-gewählten türkischen Regierung befunden habe. Ankara sei nun aber aufgefordert, an Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten festzuhalten, was die türkische Regierung zugesagt habe. Zugleich bezeichnet May die Türkei als einen der ältesten Freunde Grossbritanniens.

Nach Angaben von May sprach sie mit Erdogan auch über die gemeinsame Sicherheitspolitik, die Lage in Syrien, den Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat und über die Verhandlungen zur Überwindung der Teilung von Zypern.

Türkei international auf «Ramschniveau»

Inzwischen hat die Ratingagentur Fitch die Kreditwürdigkeit der Türkei auf «BB+» herabgestuft. Damit gelten türkische Staatsanleihen bei allen grossen Ratingagenturen als risikoreich. Fitch begründete dies mit Blick auf die politische Stabilität und Sicherheit des Landes. Vor allem Terroranschläge würden das Konsumenten-Vertrauen und den Tourismussektor belasten. Auch der starke Verfall der türkischen Währung Lira und die hohe Auslandsverschuldung fallen für die Herabstufung ins Gewicht.