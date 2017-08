Keine greifbaren Ergebnisse bei den Brexit-Verhandlungen

Aus Tagesschau vom 20.7.2017

Die EU und Grossbritannien sind von einer Annäherung in Sachen Brexit noch ein ganzes Stück entfernt. Welche Rechte sollen EU-Bürger nach dem Brexit in Grossbritannien haben und was soll der EU-Austritt kosten? Diese Frage spaltet die Kontrahenten nach der ersten Runde der Verhandlungen.