Bei einem Bar-Brand in der thailändischen Hauptstadt sind mindestens 27 Menschen ums Leben gekommen. Der Überblick.

Das ist passiert: In einer Bar in der thailändischen Hauptstadt Bangkok hat es gebrannt. Das Feuer ist in den frühen Morgenstunden am Montag (Ortszeit) ausgebrochen. Mehrere Menschen sind tot, zahlreiche Verletzte wurden in umliegende Spitäler gebracht.

Die Opfer: Bei dem Brand sind mindestens 27 Menschen ums Leben gekommen. 63 Personen wurden zudem verletzt. 22 davon befänden sich in kritischem Zustand, teilte der Gouverneur von Bangkok, Chadchart Sittipunt, mit. Unter den Todesopfern seien 17 Frauen und acht Männer bereits identifiziert. Nach weiteren werde gesucht. Ob sich unter den Opfern Touristen befinden, ist noch unklar.

Der Ort des Geschehens: Einheimische Medien identifizierten die Gaststätte als «Rong Beer Na Lat Phrao». Das Bierlokal liegt in der Nähe des viel besuchten Chatuchak-Markts im Stadtteil Ladprao. Dort halten sich Nachrichtenagenturen zufolge an Wochenenden viele Zehntausend Menschen auf, darunter auch zahlreiche Ausländerinnen und Ausländer. Der Chatuchak-Markt war zum Zeitpunkt des Brandes bereits lange geschlossen. Bangkok gehört zu den beliebtesten Reisezielen in Südostasien.

Legende: Das Bierlokal in Bangkok brannte vollständig aus. Reuters/Chalinee Thirasupa

Die Augenzeugen: Ministerpräsident Anutin Charnvirakul machte sich am frühen Morgen vor Ort ein Bild der Lage. Berichten von Überlebenden zufolge habe sich das Lokal nach Ausbruch des Feuers rasch mit Rauch gefüllt, sagte der Regierungschef gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Fernsehsender Thai PBS. Viele Gäste seien in den hinteren Teil des Gebäudes in die Nähe der Toiletten geflüchtet. Dort habe es jedoch keine Notausgänge gegeben.

Die Brandursache: Offiziell liegen noch keine gesicherten Informationen zur Ursache des Feuers vor. Der Ministerpräsident Charnvirakul zitierte Zeugenaussagen, wonach Rauch aus einem Sicherungskasten ausgetreten sei. Danach sei der Strom ausgefallen und es habe eine schwere Explosion gegeben. Die Ermittlungen laufen.

Die Arbeiten vor Ort: Der Feuerwehr gelang es laut Medienberichten nach etwa einer Dreiviertelstunde, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Einsatzkräfte sicherten den Bereich um das komplett ausgebrannte Lokal, wie auf Bildern zu sehen war. Stühle, Tische, Wände und Decke der Gaststätte sind völlig verrusst, zahlreiche Fenster geborsten. Vor dem Laden wurden die mit Tüchern abgedeckten Leichen der Opfer aufgereiht.