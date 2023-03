Was ist passiert? In einer Hamburger Kirche der Zeugen Jehovas in Gross Borstel kam es am Donnerstagabend zu einer Schiesserei. Mehrere Menschen wurden durch Schüsse getötet oder verletzt. In der Kirche soll zum Tatzeitpunkt eine Veranstaltung der Zeugen Jehovas stattgefunden haben. Eine Nachbarin berichtete von mehreren Schüssen bei der Veranstaltung der Zeugen Jehovas. «Es waren ungefähr vier Schussperioden. In diesen Perioden fielen immer mehrere Schüsse, etwa im Abstand von 20 Sekunden bis einer Minute», berichtete Studentin Lara Bauch. Später seien Menschen von Polizisten an Händen und Füssen auf die Strasse getragen worden.