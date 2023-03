Schiesserei in Hamburg fordert mehrere Tote und Verletzte

Bei einer Schiesserei in Hamburg sind mehrere Menschen getötet und einige Personen verletzt worden.

Laut der Hamburger Polizei läuft derzeit in Alsterdorf ein grösserer Polizeieinsatz.

Es gebe keinen Hinweis auf einen flüchtigen Täter.

Ein oder mehrere Täter haben in einer Hamburger Kirche in Gross Borstel nach Angaben der Innenbehörde auf Personen geschossen. In der Kirche fand zum Tatzeitpunkt eine Veranstaltung der Zeugen Jehovas statt. Der Vorfall ereignete sich im Hamburger Stadtteil Alsterdorf. Die Hintergründe waren zunächst unklar. Die Medien berichten von sechs getöteten Menschen und mehreren Schwerverletzten.

«Die Toten haben alle Schussverletzungen», sagte ein Polizeisprecher. Ein Reporter der Deutschen Presse-Agentur berichtete vor Ort von einem Grossaufgebot an Spezialkräften der Polizei. Auch der Innensenator Andy Grote bestätigt den Einsatz von Spezialkräften auf Twitter. Demnach trugen Rettungskräfte Personen aus einem Gebäude der Zeugen Jehovas.

Über eine amtliche Gefahrendurchsage der Behörde für Inneres in Hamburg war die Rede von einer «extremen Gefahr». «Am heutigen Tage gegen 21.00 Uhr schoss(en) ein oder mehrere unbekannte Täter auf Personen in einer Kirche», hiess es in dem Text. Noch während eine besondere Einheit der Bereitschaftspolizei angerückt war, habe sie noch einen Schuss im oberen Teil des Gebäudes gehört und dort eine Person aufgefunden.

Die Strassen am Schadensort wurden umfangreich abgesperrt. Die Polizei bat Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer den abgesperrten Bereich weiträumig zu umfahren. «Meiden Sie den Gefahrenbereich. Im Gefahrenbereich verbleiben Sie an ihrem derzeitigen Aufenthaltsort und begeben sich vorläufig nicht ins Freie.» Nach Mitternacht hob die Polizei die Gefahrenlage für die Bevölkerung auf. Es gebe keine Hinweise auf eine lebensbedrohliche Situation für die Menschen im Viertel um den Tatort.

Kein Hinweis auf flüchtige Täter

Ein Polizeisprecher gibt gegenüber den Medien Entwarnung. Es könne nicht mit Sicherheit gesagt werden, ob die Täterschaft flüchtig oder noch im Gebäude sei. Die Indizien sollen aber dafür sprechen, dass der Täter noch am Tatort und unter den verstorbenen Personen sei.