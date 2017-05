Nach Stationen in Saudi-Arabien und Israel besucht Trump nun das dritte wichtige Zentrum der Weltreligionen: den Vatikan.

Die etwa dreissigminütige Audienz war die erste Begegnung zwischen dem Katholikenoberhaupt und dem Republikaner.

Trump und Papst Franziskus haben sehr unterschiedliche Ansichten, etwa bei den Themen Migration und Umweltschutz.

Papst Franziskus hat US-Präsident Donald Trump zu einer Privataudienz im Vatikan empfangen. Der Besuch sei ihm eine «grosse Ehre», erklärte Trump am Mittwochmorgen. Der Papst schaute zunächst sehr ernst, später lächelte er aber auch viel. Nach dem Treffen tauschten Franziskus und Trump Geschenke aus.

«Was geben Sie ihm zu essen?»

Papst Franziskus war bei der Audienz mit der Familie Trump offenbar auch zu Scherzen aufgelegt. Nach dem Privatgespräch mit Donald Trump witzelte der 80-jährige Pontifex am Mittwoch mit First Lady Melania über die Essgewohnheit deren Mannes: «Was geben sie ihm zu essen?», übersetzte der Dolmetscher die Frage des Papstes. «Pizza, ja», antwortete die First Lady, wie bei der Live-Übertragung des Besuchs zu hören war.

Das Treffen war mit Spannung erwartet worden, da Trump und Papst Franziskus sehr unterschiedliche Positionen vertreten und sich im Vorfeld auch kritisiert hatten. Der Papst hatte Trump im Wahlkampf für sein Vorhaben kritisiert, eine Mauer an der Grenze zu Mexiko zu bauen. Trump nannte diese Äusserungen schändlich und sagte, Franziskus sei von Mexikos Regierung irregeleitet worden.

Trump ist nicht für eine überzeugte Religiosität bekannt. Andere Präsidenten zeigten ihren Glauben oft leidenschaftlich, bei dem 70-Jährigen fehlt das. Er ist Presbyterianer, das ist der grösste Zweig der reformierten Kirchen. Er bezeichnet sich als Protestant. Mit dem christlichen Gedanken der Vergebung kann er nach eigenem Bekunden nichts anfangen.

Der Besuch in Rom war zugleich sein erster Aufenthalt in Europa als Präsident.