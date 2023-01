Am Rande einer Feier zum chinesischen Neujahrsfest sind bei einer Schiesserei im Grossraum Los Angeles neun Menschen getötet und zahlreiche Menschen verletzt worden.

Laut Augenzeugen hat ein Mann mit einem automatischen Gewehr um sich geschossen.

Die Hintergründe für die Tat sind noch unklar.

Der Vorfall ereignete sich am Samstagabend kurz nach 22.00 Uhr (Ortszeit, 07.00 Uhr MEZ am Sonntag) in Monterey Park, einer östlichen Vorstadt der Pazifikmetropole im US-Bundesstaat Kalifornien. Die Polizei twitterte, dass Einsatzkräfte vor Ort seien.

Der Besitzer eines Restaurants nahe dem Tatort sagte, drei Menschen seien in sein Lokal gerannt und hätten ihn gebeten, die Tür zu verriegeln. Sie sagten demnach, der Schütze trage so viel Munition bei sich, dass er immer wieder nachladen könne.

In Monterey Park, in der Nähe von Los Angeles, lebt eine grosse asiatische Gemeinschaft. AFP-Reporter vor Ort sahen eine starke Polizeipräsenz, und der Ort, über den Helikopter flogen, war nicht zugänglich.

Zehntausende Menschen hatten sich bereits früher am Tag zu den zweitägigen Feierlichkeiten zum chinesischen Neujahrsfest versammelt, die zu den grössten in Südkalifornien zählen.