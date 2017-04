Es ist nicht so einfach, Präsident zu sein

Aus 10vor10 vom 28.4.2017

Trump ist noch nicht ganz seit hundert Tagen im Amt. Dennoch kann man nicht behaupten, es sei in dieser Zeit nichts geschehen: Meinungsumschwünge aus Washington, Massen-Demonstrationen in den Strassen, eine Flut von Dekreten und überraschende Militärschläge. Doch was hat der US-Präsident damit erreicht?