Nach einem schweren Erdbeben im Osten Afghanistans steigt die Zahl der Todesopfer. Über 800 Menschen seien bisher ums Leben gekommen, teilte die Taliban-Regierung mit.

Das Beben habe zudem über 2700 Verletzte gefordert.

Nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS hatte das Erdbeben eine Stärke von 6.0.

Am stärksten betroffen vom schweren Beben ist die Provinz Kuna an der Grenze zu Pakistan. Die Rettungsarbeiten in der sehr bergigen und von steilen und dicht bewaldeten Flusstälern durchzogenen Region gestalten sich schwierig, wie Südasien-Korrespondentin Maren Peters berichtet.

Legende: SRF

Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur BNA erschweren zugleich Erdrutsche die Zugangsstrassen. Insgesamt eine halbe Million Menschen sollen insgesamt von den Beben betroffen sein, denen auch Nachbeben folgten.

Alle Häuser wurden zerstört», schildert ein Augenzeuge gegenüber Tolonews. «Kinder, Frauen und Alte sind unter den Trümmern gefangen.» Das Erdbeben habe sich gegen Mitternacht ereignet, berichtet ein weiterer Anwohner. «Wir brauchen Fahrzeuge, Ärzte, einfach alles, um die Verletzten zu evakuieren und die Leichen zu bergen.»

Iran bietet Erdbebenhilfe für Afghanistan an Box aufklappen Box zuklappen Nach dem verheerenden Erdbeben mit Hunderten Toten hat Irans Regierung schnelle Unterstützung für das Nachbarland Afghanistan in Aussicht gestellt. Teheran sei bereit, bei den Hilfs- und Rettungsmassnahmen in den betroffenen Gebieten sofort beiseitezustehen, erklärte Aussenamtssprecher Ismail Baghai laut einer Mitteilung seines Ministeriums.

Viele weitere Tote befürchtet

Die Verletzten werden zum Teil mit Helikoptern ausgeflogen, wie Videos von Reuters TV zeigen. Die Kapazitäten sind aber angesichts der hohen Zahl von Verletzten sehr begrenzt, wie Peters sagt. Anwohnerinnen und Anwohner helfen Soldaten und der Sanität, Verletzte zu bergen.

Legende: Männer tragen ein Erdbebenopfer auf einer Trage zu einem Krankenwagen auf einem Flughafen in Jalalabad in Afghanistan. (01.09.2025) REUTERS/Stringer

Es wird erwartet, dass die Zahl der Toten weiter ansteigen könnte, Hunderte Menschen sind Berichten zufolge noch unter Schutt begraben. Viele Menschen leben in einfachen Häusern, die durch die Erdbeben zerstört worden sind.

Immer wieder schwere Beben

Zu Erdbeben in der Region kommt es immer wieder, weil dort die indische und die eurasische Platte aufeinandertreffen. Erst im letzten Jahr kamen bei Erdbeben mehr als tausend Menschen ums Leben. Beim schlimmsten Erdbeben der jüngsten Zeit in Afghanistan vor zwei Jahren starben sogar mehr als 2000 Menschen.

Afghanistan gehört zu den ärmsten Ländern der Welt. Die finanziellen Mittel sind begrenzt. Ausländische Spender wie die UNO haben Hilfsgelder zuletzt massiv gekürzt. Viele Gesundheitszentren und Spitäler mussten als Folge geschlossen werden.