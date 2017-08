Heimat der Spanien-Attentäter In Marokko rekrutiert der IS mit zunehmendem Erfolg

Heute, 11:06 Uhr

Drei der Verdächtigen, die nach den Anschlägen in Katalonien festgenommen wurden, stammen aus Marokko. Eigentlich gehören die dort radikalisierten Islamisten eher der Al-Kaida an. Doch: Der IS gewinnt mit seinen «modernen» Radikalisierungsmethoden auch immer mehr Anhänger im Maghreb.

SRF4 News, 18. August 2017; srf/gern