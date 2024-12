Israelische Truppen sind weiter ins Nachbarland Syrien vorgedrungen. Sie sollen von der Pufferzone auf den besetzten Golanhöhen aus an mehreren Punkten nach Syrien eingedrungen sein.

Die politische Situation im Land ist weiterhin fragil. In der Hauptstadt Damaskus und weiteren syrischen Städten kam es zu Protesten und Zusammenstössen.

Israelische Truppen seien bis zu sieben Kilometer weiter auf syrisches Gebiet vorgedrungen, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte (SHOR) mit. Truppen besetzten demnach die Golanhöhen auf der syrischen Seite. Genannt wurden die Ortschaften Swisah und Al-Kusajba. Von der israelischen Armee hiess es, man prüfe die Berichte. Israels Armee war nach dem Umsturz in die Pufferzone zu Syrien auf den Golanhöhen eingedrungen.

Todesopfer bei Protesten und Ausschreitungen

In vielen Städten haben Menschen wegen der Zerstörung eines Heiligtums protestiert. In Aleppo sei der Schrein eines muslimischen Scheichs in Brand gesetzt worden, der von Alawiten verehrt wird. Das berichtete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Laut dem syrischen Übergangsinnenministerium wurde der Schrein aber bereits im November von Unbekannten verwüstet. Das Ministerium warnte vor Gerüchten, «die darauf abzielen, das Land zu destabilisieren und den zivilen Frieden zu stören.»

Homs: Unruhen zwischen Alawiten und Schiiten Box aufklappen Box zuklappen Nach Demonstrationen in der syrischen Stadt Homs ist eine Ausgangssperre verhängt worden. Sie gelte für eine Nacht, berichteten staatlichen Medien. Eine Stellungnahme der herrschenden Islamistengruppe Haiat Tahrir al-Scham (HTS) liegt nicht vor. In Homs ist es zu Unruhen gekommen. Dabei ist ein Mann ums Leben gekommen. Die Proteste seien von Schiiten und Alawiten (Sunniten) angeführt worden. Laut Einwohnern stand die Auseinandersetzungen im Zusammenhang mit Gewalt gegen Alawiten, die als loyal gegenüber dem gestürzten Machthaber Al-Assad gelten.

Bei Zusammenstössen mit Sicherheitskräften sind in der Stadt Tartus neun Menschen getötet worden. Die Sicherheitskräfte hatten versucht, einen ehemaligen Offizier des gestürzten Machthaber Al-Assad zu verhaften, berichtete die SHOR. Bei der Auseinandersetzung wurden «drei bewaffnete Männer» und sechs Angehörige der Sicherheitsdienste getötet.

Der Mann sei Direktor der Militärjustiz gewesen und «mitverantwortlich für Verbrechen» im Gefängnis Saydnaya. Das Gefängnis bei Damaskus war berüchtigt für seine unmenschlichen Bedingungen und seine Rolle bei der gewaltsamen Unterdrückung durch den Assad-Clan.

Iran: Situation noch nicht stabil

Kritisch stellt sich der Iran zur aktuellen Situation in Syrien. Nach dem Machtwechsel könnten «viele Faktoren die politische Lage dort noch erheblich beeinflussen», sagte Irans Aussenminister Abbas Araghtschi. Dies gelte für alle Seiten und auch diejenigen, «die sich derzeit als sichere Sieger fühlen», sollten sich nicht zu früh freuen, sagte er laut der Nachrichtenagentur Isna.

Der Aussenminister der syrischen Übergangsregierung, Asaad Hassan al-Schaibani, hatte zuvor den Iran gewarnt, «Chaos in Syrien zu verbreiten». Der Iran müsse die «Souveränität und Sicherheit des Landes respektieren», schrieb er auf X.

Zwar behauptet Teheran, diplomatische Kontakte zu den neuen Machthabern in Syrien zu unterhalten, doch die Erlaubnis zur Wiedereröffnung der Botschaft in Damaskus steht weiterhin aus. Zudem hat das syrische Milizenbündnis Haiat Tahrir al-Scham (HTS) iranischen Fluggesellschaften verboten, Damaskus anzufliegen.

Seit langem wieder Weihnachten gefeiert

Unter strengen Sicherheitsmassnahmen haben Christen in Syrien erstmals seit dem Sturz des Machthabers Assad wieder Weihnachten gefeiert. In vielen Kirchen haben wieder Weihnachtsgottesdienste stattgefunden.

Legende: Ausgelassene Weihnachtsfeier von Christen in einem Restaurant in Damaskus. Reuters / Khalil Ashawi

Nach Assads Sturz herrschte unter den religiösen Minderheiten im Land zunächst Unsicherheit. Auch Christen hatten Sorge vor Repressalien. Am Montagabend hatten Unbekannte in Al-Sukailabija einen Christbaum in Brand gesetzt. Hunderte Christen und Muslime demonstrierten daraufhin in Damaskus und anderen Städten gegen diese Tat.