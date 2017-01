IS zerstört weiteres Kulturgut im syrischen Palmyra

Russland räumt Palmyra auf

Aus Tagesschau vom 8.4.2016

Nachdem die Terroristen des IS aus der antiken syrischen Stadt Palmyra vertrieben sind, sind derzeit russische Militärs daran, die Oasenstadt von Sprengsätzen zu säubern. Um sich gegen den Vorwurf zu wehren, man stärke in Syrien nur das Assad-Regime, lässt Russland die Aufräumarbeiten in Palmyra gerne filmen.