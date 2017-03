Das Wahlprozedere

Am 23. April findet der erste Wahlgang statt, am 7. Mai der zweite. Wer im ersten Wahlgang mehr als 50 Prozent aller Stimmen erzielt, ist gewählt. Sonst geht es in den zweiten Wahlgang. Hier sind nur noch jene zwei Kandidaten mit den meisten Stimmen zugelassen. Es gilt das relative Mehr. Der französische Präsident wird für fünf Jahre gewählt.