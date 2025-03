Legende: Andrea Christen, SRF-Korrespondent für USA und Kanada SRF/Claudia Herzog

Einschätzung von SRF-Korrespondent für die USA und Kanada, Andrea Christen:

Mark Carneys Hauptaufgabe ist glasklar: Er muss einem US-Präsidenten die Stirn bieten, der offen davon spricht, Kanada zu einem US-Bundesstaat zu machen. Und Carney muss in einem Handelskrieg bestehen – mit dem südlichen Nachbarn, der mit riesigem Abstand der grösste Abnehmer von kanadischen Exporten ist.

Der 59-Jährige ist krisenfest – und er versteht sich auf Finanz- und Wirtschaftspolitik: Der ehemalige Banker half Kanada durch die Wirtschaftskrise, als er ab 2008 der kanadischen Zentralbank vorstand. Und er leitete – als erster Ausländer überhaupt – die englische Zentralbank, zu jener Zeit, als Grossbritannien den «Brexit» und die Anfangsphase der Covid-Pandemie zu bewältigen hatte.

In der internen Wahl wurde Carney von den Mitgliedern der Liberalen Partei mit einem Glanzresultat zum Parteichef gemacht. Doch Carney ist ein Politneuling. Noch nie musste er sich dem kanadischen Wahlvolk stellen.

Er wird nun beweisen müssen, dass er ein guter Politiker und Wahlkämpfer ist: Vermutlich wird in Kanada demnächst eine Parlamentswahl angesetzt. Politneuling Carney wird die «Liberale Partei» in diesen Wahlkampf führen müssen, in dem es vor allem darum gehen wird, wer der Trump-Regierung am besten Paroli bieten kann.

Carneys Hauptgegner ist der Chef der Konservativen Partei. Sollte Carney gegen den erfahrenen Karreriepolitiker Pierre Poilievre, dessen Partei in den Umfragen vorne liegt, nicht bestehen können, wäre seine Amtszeit von sehr kurzer Dauer. Carney Rede, in der er Poilievre frontal angriff, macht klar: Der Wahlkampf hat schon begonnen.