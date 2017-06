Katar wurde komplett isoliert

Aus Rendez-vous vom 6.6.2017

Das Verhältnis zwischen Katar und seinen Nachbarländern ist seit langem angespannt. Nun hat sich Katar positiv zum Erzfeind Iran geäussert. Deshalb brachen gleich mehrere wichtige Staaten alle Beziehungen ab.

Wie ist die Situation in Katar? Mark Farha, Professor für Politikwissenschaft und Geschichte, am Doha-Institut in Katar.

Ivana Pribakovic