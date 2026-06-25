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Katastrophe in Venezuela Flieger mit den Spezialisten aus der Schweiz ist gestartet

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25.06.2026, 07:21

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  • Bild 1 von 8. Zwei schwere Erdbeben in Venezuela haben einen landesweiten Notstand ausgelöst. Bildquelle: REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria.
    Eingestürztes Gebäude zwischen hohen Bäumen in einer Stadt.
  • Bild 2 von 8. Rettungskräfte suchen unter den Trümmern nach vermissten Personen. Bildquelle: REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria.
    Mehrere Personen in orangefarbener Schutzkleidung arbeiten auf einem Trümmerfeld.
  • Bild 3 von 8. Gebäude wurden stark beschädigt und stürzten teilweise komplett ein. Bildquelle: AP Photo/Pedro Mattey.
    Mann auf einem Roller vor eingestürzten Gebäuden und Trümmern.
  • Bild 4 von 8. Auch der Zugverkehr wurde eingestellt und der Flughafen Caracas wegen Schäden geschlossen. Bildquelle: Keystone/JAVIER CAMPOS.
    Menschen durchsuchen nachts Trümmer eines eingestürzten Gebäudes.
  • Bild 5 von 8. Mehrere Staaten haben Hilfe zugesagt und bereiten Rettungs- sowie Hilfseinsätze vor. Bildquelle: Keystone/ARIANA CUBILLOS.
    Personenmenge versammelt sich draussen bei Nacht, eine Person sitzt auf dem Boden.
  • Bild 6 von 8. Auch die Millionenstadt Caracas ist betroffen, obwohl sie nicht besonders nah am Epizentrum, sondern mehr als 150 Kilometer davon entfernt war. Bildquelle: Keystone/JAVIER CAMPOS.
    Menschen in roten Hemden auf Trümmern bei Nacht, die Rettungsarbeiten durchführen.
  • Bild 7 von 8. In der Küstenstadt La Guaira haben die Behörden ein behelfsmässiges Spital eingerichtet. Bildquelle: Reuters/Maxwell Briceno.
    Menschen liegen auf Krankenhausbetten in einem überfüllten Raum mit medizinischem Personal.
  • Bild 8 von 8. Ein Team von 80 Spezialistinnen und Spezialisten der Rettungskette Schweiz mit acht Suchhunden sowie 18 Tonnen Rettungsmaterial fliegt in der Nacht auf Freitag ab Zürich nach Caracas. Bildquelle: SRF.
    Mehrere Personen in Tarnuniformen und orangefarbenen Anzügen in einem Innenraum.
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  • Flugzeug mit Fachleuten in Zürich gestartet
  • SRF-Korrespondentin: 35'000 Personen bisher als vermisst gemeldet
  • USA stellen 150 Millionen Dollar Hilfe zu Verfügung
  • «Menschen sind wie Dominosteine umgefallen»
  • Vorbereitung der Schweizer Hilfe in Zürich läuft auf Hochtouren
  • Seismologe: Es wird noch weitere Beben geben
  • SRF-Korrespondentin: «Lage in abgelegenen Gebieten ist unklar»
  • Trotz fehlender Gerätschaften werden laufend Menschen geborgen
  • Opferzahlen steigen auf mindestens 188

Glückskette ruft zu Spenden für Venezuela auf

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Schwarzer QR-Code mit rotem Symbol in der Mitte auf weissem Hintergrund.

Angesichts des schweren Erdbebens in Venezuela sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Die Erschütterungen zählen zu den schwersten, die das Land seit über einem Jahrhundert erlebt hat. Erste Einschätzungen deuten auf grosse Zerstörung hin – mit möglicherweise Tausenden Todesopfern.

Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene. Die Hilfe konzentriert sich prioritär auf die dringendsten Bedürfnisse, insbesondere in den Bereichen Unterkunft, Zugang zu Nahrungsmitteln und Trinkwasser sowie medizinische Versorgung, und je nach Entwicklung der Lage auch auf längerfristige Hilfe.

Spenden können über den hier eingeblendeten QR-Code oder unter www.glueckskette.ch getätigt werden.

SRF 4 News, 25.06.2026; 06:00 Uhr

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