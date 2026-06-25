- Zwei schwere Erdbeben der Stärke 7.2 und 7.5 haben Venezuela im Abstand von nur 39 Sekunden erschüttert. Sie verursachten grosse Zerstörungen und lösten einen landesweiten Notstand aus.
- Rettungskräfte suchen nach Verschütteten. Die US-Geologiebehörde USGS rechnet mit massiven Zerstörungen und schätzt die Zahl der möglichen Todesopfer auf 10'000 bis 100'000.
- Gebäude stürzten ein, Infrastruktur wie Zugverkehr und der Flughafen in Caracas wurden stillgelegt.
- Internationale Hilfe wurde zugesagt, unter anderem von den USA und mehreren lateinamerikanischen Ländern.
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Bild 1 von 7. Zwei schwere Erdbeben in Venezuela haben einen landesweiten Notstand ausgelöst. Bildquelle: Keystone/JAVIER CAMPOS.
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Bild 2 von 7. Gebäude stürzten ein, der Zugverkehr wurde eingestellt und der Flughafen Caracas wegen Schäden geschlossen. Bildquelle: Keystone/JAVIER CAMPOS.
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Bild 3 von 7. Ein verletzter Mann in La Guaira wird in einem Fahrzeug versorgt. Bildquelle: Reuters.
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Bild 4 von 7. Es wird mit massiven Zerstörungen gerechnet und eine hohe Opferzahl befürchtet. Bildquelle: Keystone/ARIANA CUBILLOS.
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Bild 5 von 7. Mehrere Staaten haben Hilfe zugesagt und bereiten Rettungs- sowie Hilfseinsätze vor. Bildquelle: Keystone/ARIANA CUBILLOS.
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Bild 6 von 7. Auch die Millionenstadt Caracas ist betroffen, obwohl sie nicht besonders nah am Epizentrum, sondern mehr als 150 Kilometer östlich davon entfernt war. Bildquelle: Keystone/JAVIER CAMPOS.
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Bild 7 von 7. In der Küstenstadt La Guaira haben die Behörden ein behelfsmässiges Spital eingerichtet. Bildquelle: Reuters.
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Themen in diesem Liveticker
- Schweiz signalisiert Hilfsbereitschaft
- Bundesstaat La Guaira am stärksten betroffen
- Schweizer in Venezuela: «Stärkstes Erdbeben, das ich erlebt habe»
- Epizentrum liegt im Nordwesten Venezuelas
- Eindrücke vom Erdbeben: Einstürzende Wände und wackliger Boden
- Verschiedene Länder bieten Hilfe an
- «Ich hatte noch nie so viel Angst»: Berichte aus Venezuela
- Erste Opferzahlen
- SRF-Korrespondentin: «Venezuela ist denkbar schlecht vorbereitet»
- Das ist bisher bekannt: