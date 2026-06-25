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Katastrophe in Venezuela Schweres Erdbeben forderte mindestens 164 Tote und 971 Verletzte

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25.06.2026, 07:21

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  • Bild 1 von 8. Die Beben forderten tausende Verletzte – hier eine Frau auf einem Pickup in Caracas. Bildquelle: Keystone/EPA/RONALD PENA .
    Zwei Frauen auf der Ladefläche eines weissen Pickup-Trucks auf einer Strasse.
  • Bild 2 von 8. Zwei schwere Erdbeben in Venezuela haben einen landesweiten Notstand ausgelöst. Bildquelle: Keystone/JAVIER CAMPOS.
    Menschengruppe im Freien bei Nacht; eine Person hält einen Hund, eine andere trägt einen Helm.
  • Bild 3 von 8. Gebäude stürzten ein, der Zugverkehr wurde eingestellt und der Flughafen Caracas wegen Schäden geschlossen. Bildquelle: Keystone/JAVIER CAMPOS.
    Menschen durchsuchen nachts Trümmer eines eingestürzten Gebäudes.
  • Bild 4 von 8. Ein verletzter Mann in La Guaira wird in einem Fahrzeug versorgt. Bildquelle: Reuters.
    Menschen sitzen in einem roten Fahrzeug bei Nacht.
  • Bild 5 von 8. Es wird mit massiven Zerstörungen gerechnet und eine hohe Opferzahl befürchtet. Bildquelle: Keystone/ARIANA CUBILLOS.
    Rettungskräfte tragen bewusstlose Person bei Nacht, umgeben von Zuschauern.
  • Bild 6 von 8. Mehrere Staaten haben Hilfe zugesagt und bereiten Rettungs- sowie Hilfseinsätze vor. Bildquelle: Keystone/ARIANA CUBILLOS.
    Personenmenge versammelt sich draussen bei Nacht, eine Person sitzt auf dem Boden.
  • Bild 7 von 8. Auch die Millionenstadt Caracas ist betroffen, obwohl sie nicht besonders nah am Epizentrum, sondern mehr als 150 Kilometer östlich davon entfernt war. Bildquelle: Keystone/JAVIER CAMPOS.
    Menschen in roten Hemden auf Trümmern bei Nacht, die Rettungsarbeiten durchführen.
  • Bild 8 von 8. In der Küstenstadt La Guaira haben die Behörden ein behelfsmässiges Spital eingerichtet. Bildquelle: Reuters.
    Menschen liegen auf Krankenhausbetten in einem überfüllten Raum mit medizinischem Personal.
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Themen in diesem Liveticker

  • Präsidentin spricht von 164 Toten und 971 Verletzten
  • Schweiz will bei Rettung und Bergung in Venezuela helfen
  • Schweizer Botschaftspersonal wohlauf
  • 100'000 Franken für Nothilfe von Caritas Schweiz
  • Erdbeben in Venezuela waren bis in die Schweiz messbar
  • Schweiz signalisiert Hilfsbereitschaft
  • Bundesstaat La Guaira am stärksten betroffen
  • Schweizer in Venezuela: «Stärkstes Erdbeben, das ich erlebt habe»
  • Epizentrum liegt im Nordwesten Venezuelas
  • Eindrücke vom Erdbeben: Einstürzende Wände und wackliger Boden

SRF 4 News, 25.06.2026; 06:00 Uhr

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