Der Bund kann die ab Frühjahr 2026 geplante Nachtzugverbindung nach Malmö nicht subventionieren.

Der Nationalrat hat die dafür vorgesehenen zehn Millionen Franken aus dem Budget gestrichen, wie zuvor schon der Ständerat.

Die SBB hat im Vorfeld mitgeteilt, dass die Subventionen Voraussetzung für die Realisation der Verbindung wären.

Die Nachtzüge von Basel nach Malmö sollten gemäss den Plänen der SBB vom April 2026 an fahren. Mittel vom Bund sind nach Angaben der SBB Voraussetzung dafür, dass die Züge dreimal pro Woche rollen. Nachtzüge seien zwar beliebt, jedoch aufgrund hoher Kosten nicht rentabel.

Vereine sind empört Box aufklappen Box zuklappen Der Verein Umverkehr reagiert auf den Entschied des Nationalrats mit Unverständnis. Der Flugverkehr wachse und wachse und die Klimaziele gerieten immer weiter in die Ferne, schreibt er in einer Mitteilung. Auch der «Verkehrs-Club der Schweiz» (VCS) kritisiert den Entscheid scharf. Der Beschluss sei «absolut unverständlich und verantwortungslos». Gleichzeitig appelliert der Verein an die SBB, die Nachtlinie erneut zu prüfen. Es wäre höchst bedauerlich, dieses Projekt nun aufzugeben.

Bis zu 200 Franken pro Ticket

Im Nationalrat wollte eine Minderheit die Subvention nicht und setzte sich mit 99 zu 92 Stimmen und mit zwei Enthaltungen durch. Das CO₂-Gesetz ermögliche zwar eine solche Subvention, verpflichte aber nicht dazu, sagte Alex Farinelli (FDP/TI). Pro Ticket würde die Subvention 100 bis 200 Franken betragen.

Auf die Frage von Franziska Ryser (Grüne/SG), was er Familien sage, die bereits Tickets für den Zug gekauft hätten, sagte Farinelli, sie müssten sich an die SBB wenden für eine Rückerstattung. Es würde Geld aus dem Fenster geworfen, für eine hauptsächlich touristisch genutzte Zugverbindung, sagte Yvan Pahud (SVP/VD).

Was die Minderheit wolle, entspreche der ursprünglichen Absicht des Bundesrates, sagte auch Finanzministerin Karin Keller-Sutter. Die beantragten 10 Millionen Franken stünden auf Anweisung des Parlaments im Budget.

Legende: Das Parlament spricht keine finanziellen Mittel für Nachtzüge mit Ziel Malmö. Keystone/CHRISTIAN CHARISIUS

Malmö sei zwar Endstation, aber der Zug halte beispielsweise auch in Hamburg, entgegnete Ursula Zybach (SP/BE) namens der unterlegenen Mehrheit. Auch touristischer Flugverkehr geniesse Steuerbefreiungen. Gute Zugverbindungen seien eine echte Alternative für umweltfreundliches Reisen, sagte auch Simon Stadler (Mitte/UR).