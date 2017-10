Zehntausende Seiten geheimer Dokumente zur Ermordung von US-Präsident John F. Kennedy sollen ab heute einsehbar sein. Bringen sie Licht ins Dunkel der Verschwörungstheorien?

Jahrzehntelang waren sie unter Verschluss – Die Dokumente rund um die Ermordung von John F. Kennedy am 22. November 1963 in Dallas. Heute nun läuft die vom US-Kongress gesetzte 25-jährige Frist aus. Mit Billigung des US-Präsidenten Donald Trump dürfen die Archive zum Kennedy-Attentat geöffnet werden. Obwohl vor allem der Geheimdienst CIA einen Teil der Papiere weiter zurückhalten will.

The long anticipated release of the #JFKFiles will take place tomorrow. So interesting! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25. Oktober 2017

Damit würden rund 3000 streng geheime Papiere freigegeben und 30'000 bereits bekannte Akten, die bisher jedoch nur mit geschwärzten Passagen einsehbar waren.

Welche neuen Erkenntnisse sind zu erwarten?

Eine wichtige und noch immer bestehende Frage werden auch die neuen Veröffentlichungen wahrscheinlich nicht beantworten: War Lee Harvey Oswald der alleinige Todesschütze?

« Wenn es jemals enthüllende Dokumente gab, finden sie sich wahrscheinlich nicht in den Archiven. » Heinz Gärtner

Internationale Politik und Kennedy-Experte

Heinz Gärtner vom Wiener Institut für internationale Beziehungen verfolgt die Veröffentlichungen rund um das Kennedy-Attentat intensiv. Auch er geht nicht davon aus, dass neue Erkenntnisse zu Mittätern von Lee Harvew Oswald herauskommen. «Trotzdem trägt die Öffnung der Archive zur Information bei und damit auch zum Abbau von Verschwörungstheorien», ist Gärtner überzeugt.

«JFK Files» sollen vor allem CIA- und FBI-Unterlagen sein

Bei den Dokumenten soll es sich vor allem um CIA- und FBI- Unterlagen handeln. Nach Vermutungen enthalten die «JFK Files» unter anderem eine CIA- Persönlichkeitsstudie Oswalds, bisher hochgeheime Zeugenaussagen von CIA-Beamten sowie Briefe des langjährigen FBI-Direktor J. Edgar Hoover und der Witwe Jackie Kennedy. Auch CIA-Papiere über den Mafioso Carlos Marcello sollen darunter sein. Marcello wird unter einigen Verschwörungstheoretikern als Drahtzieher des Attentats gehandelt.

Interessant könnten auch Aufzeichnungen zu einer Mexiko-Reise Oswalds sein, die er sieben Wochen vor dem Attentat antrat. Dabei hatte Oswald die Botschaften der Sowjetunion und Kubas aufgesucht, anscheinend um ein Visum für die Sowjetunion zu beantragen. Die CIA überwachte Oswald damals. Die Frage steht deshalb im Raum: Hatte der Geheimdienst etwas überhört, hätte er den Mord am Ende sogar verhindern können?

Schillernde Präsidentschaft Kennedys befeuert Mythos

Befeuert durch unzählige Bücher, Dokumentationen und den Hollywood-Film «JFK» von Oliver Stone, glaubt die Mehrheit der Amerikaner noch immer an Verschwörungstheorien. «Das liegt vor allem an der schillernden Präsidentschaft Kennedys. So pflegte er beispielsweise privat Kontakte zur Mafia. Ausserdem machte er sich während seiner Amtzeit politisch viele Feinde», erklärt Gärtner.