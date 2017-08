Barcelona übt sich in Mut und Solidarität

Aus Echo der Zeit vom 26.8.2017

Gut eine Woche ist es her, dass Terroristen in Barcelona und im Badeort Cambrils insgesamt 15 Menschen getötet haben. Als Zeichen gegen die Angst gingen am Freitag 16'000 Menschen in Cambrils auf die Strasse, am Samstag in Barcelona werden Hunderttausende erwartet. Das Motto: Ich habe keine Angst.

Gespräch mit der Journalistin Krystyna Schreiber.

Roman Fillinger