Ruft Puigdemont am Dienstag die Unabhängigkeit aus? Der Präsident Kataloniens sagt nur: Am Fahrplan wird festgehalten.

Allen Hürden und Protesten zum Trotz will der katalanische Regionalpräsident Carles Puigdemont seine Pläne durchziehen.

Das hat er am Sonntag nach Massenprotesten gegen die Abspaltung Kataloniens erklärt.

Es wird erwartet, dass Puigdemont die Unabhängigkeit bei einer Rede am Dienstagabend im Regionalparlament verkünden könnte.

«Wir werden das Referendumsgesetz befolgen», sagte Puigdemont in einem Interview des katalanischen Fernsehsenders TV3 am Sonntag. Wann er die Unabhängigkeit ausrufen wird, sagte er aber nicht.

« Die Tage vergehen, und wenn der spanische Staat nicht auf positive Weise reagiert, werden wir das tun, wozu wir hergekommen sind. » Carles Puigdemont

Regionalpräsident Katalonien

Zwischen Barcelona und Madrid gebe es überhaupt keinen Dialog, kritisierte er. Man habe sich zu Vermittlungen bereit erklärt, zu allen präsentierten Vermittlungsvorschlägen Ja gesagt.

Zentralregierung bleibt hart

Das katalanische Regionalparlament könnte bereits am Dienstag die Unabhängigkeit von Spanien ausrufen. Eine für Montag geplante Parlamentssitzung hat das spanische Verfassungsgericht zwar verboten, Puigdemont will nun am Dienstag dennoch vor das Parlament treten.

Spaniens Ministerpräsident Mariano Rajoy gab sich im Streit um die Unabhängigkeitsbestrebungen Kataloniens bis zuletzt unnachgiebig. Am Sonntag wiederholte er seine Weigerung, «über die Einheit des Landes zu verhandeln». Madrid führe «keine Gespräche unter Drohungen».