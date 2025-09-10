Der konservative Kommentator, Autor und politischer Aktivist Charlie Kirk ist bei einer Veranstaltung an der Utah Valley Universität angeschossen worden.

Das berichten verschiedene US-Medien und zeigen Videos in sozialen Netzwerken.

Ein Sprecher der Universität sagte dem Fernsehsender NBC News, dass Kirk einen Vortrag gehalten habe, als Schüsse fielen und Kirk getroffen worden ist.

Der angeschossene Kirk wurde von seinem Sicherheitsteam vom Gelände weggebracht. Der 30-Jährige, der sich gerne Wortgefechten mit Studenten stellt, hatte eine Veranstaltung auf dem Campus der Utah Valley University in Orem, südlich von Salt Lake City, Utah, organisiert.

Kirk ist Mitbegründer und Vorsitzender der konservativen Studentenorganisation Turning Point USA. Er spielte eine Schlüsselrolle dabei, im Herbst 2024 die Unterstützung junger Wähler für Trump bei der Präsidentschaftswahl zu mobilisieren. Seine Veranstaltungen auf Universitätsgeländen im ganzen Land ziehen in der Regel viele Menschen an.

Unklarer Gesundheitszustand von Kirk

Der körperliche Zustand des einflussreichen Verbündeten von US-Präsident Donald Trump ist unklar. Kirk sei in eine Klinik gebracht worden, bestätigte Aubrey Laitsch, Kommunikationschefin der Organisation Turning Point USA.

Auf Videos in sozialen Netzen ist zu sehen, wie Kirk vor einer grossen Menschenmenge im Freien spricht, als ein lauter Knall zu hören ist. Kirk greift sich kurz an den Hals und fällt dann nach hinten. Daraufhin flüchten Zuhörer.

Legende: Charlie Kirk, der Gründer von «Turning Point USA», bei einer Ansprache an einer Veranstaltung in Phoenix, Arizona, im Dezember 2024. REUTERS / Cheney Orr

Ein Sprecher der Universität teilte Reuters mit, ein Schuss sei aus einem nahegelegenen Gebäude abgefeuert worden. Ein Verdächtiger sei festgenommen worden.

Jason Chaffetz, ein ehemaliger republikanischer Abgeordneter im Repräsentantenhaus, der bei der Veranstaltung anwesend war, sagte gegenüber Fox News, er habe einen Schuss gehört und gesehen, wie Kirk zurückgefallen sei. Es habe eine kleine Präsenz von Polizeibeamten gegeben und Kirk habe eigenes Sicherheitspersonal.

Reaktionen aus dem Weissen Haus

«Wir sollten alle für Charlie Kirk beten, der angeschossen worden ist», schrieb US-Präsident Trump in einer Stellungnahme auf Truth Social. Auch US-Vizepräsident J.D. Vance bat auf X: «Sprechen Sie ein Gebet für Charlie Kirk, einen wirklich guten Kerl und jungen Vater.» US-Verteidigungsminister Pete Hegseth postete auf X: «Möge die heilende Hand Jesu Christi über ihm ruhen.»

FBI-Direktor Kash Patel erklärte auf X, man verfolge die Berichte über die «tragische Schiesserei» genau. FBI-Agenten würden umgehend vor Ort sein.