Der Ticker startet um 6:00 Uhr

10:34 Flüchtlinge: Kanton Aargau rechnet mit Kosten von 125 Mio. Franken Der Aargau hat für die Jahre 2022 und 2023 «abgesteckt», was die Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine finanziell bedeutet. Allein Unterbringung und Betreuung kämen auf gut 45 Millionen Franken, schätzt die Regierung. Hinzu kämen Sicherheitskosten, befristetes Personal, medizinische Versorgung, usw. «Für das Jahr 2023 muss gemäss heutiger Schätzung mit Zusatzkosten von 125.4 Millionen Franken gerechnet werden.» Rund ein Drittel der Geflüchteten sind im Schulalter. Der Aargauer Regierungsrat will den Gemeinden, die für die Schulen zuständig sind, helfen und Kosten für zusätzliches Personal zu 100 Prozent übernehmen. Der Aargau muss gemäss Verteilschlüssel 8 Prozent der Flüchtlinge aufnehmen (bisher 4179 Personen). Der Kanton geht bis Ende Jahr von 12'600 bis 22'600 Flüchtlingen aus. «Bei weiter hohen Zuweisungen muss damit gerechnet werden, dass auch temporäre unterirdische Unterbringungen in den geschützten Spitälern (GOPS) Muri, Aarau und Laufenburg, in Zivilschutzanlagen oder in militärischen Einrichtungen nötig werden können», heisst es.

9:53 Flüssiggas für Deutschland Der Bundestag, das deutsche Parlament, will Flüssiggas-Terminals bauen – und hat Regelungen beschlossen, welche die Genehmigungsprozesse für solche Terminals vereinfachen. Für den Bau der Terminals sollen zum Beispiel keine Umweltverträglichkeitsprüfungen mehr nötig sein. Bisher fehlt in Deutschland die Infrastruktur, die für den Import von Flüssigas aus den USA oder von der arabischen Halbinsel nötig wäre. Nun muss auch der deutsche Bundesrat den Plänen noch zustimmen. Katar etwa will Deutschland schon im Jahr 2024 verflüssigtes Erdgas liefern. Deutschland setzt auf Flüssiggas, weil es sich von russischem Gas unabhängig machen will.

8:42 Britischer Geheimdienst: Russland wird wohl Donbass-Operation verstärken Nach Einschätzung des britischen Militärgeheimdienstes wird Russland seine Operationen in der Donbass-Region verstärken, sobald seine Streitkräfte die Stadt Mariupol gesichert haben. Bis zu 1700 ukrainische Soldaten hätten sich in dem Stahlwerk Asowstal in Mariupol ergeben, heisst es in dem Bericht des Geheimdienstes.

8:09 13 Tote bei russischen Angriffen in Ostukraine Im Osten der Ukraine laufen weiter schwere Gefechte um die Donbass-Region. «Der Gegner führt eine Offensive im Raum Lyssytschansk und Sjewjerodonezk durch», meldet der ukrainische Generalstab in seinem Lagebericht. Nach Angaben aus Kiew konnten die ukrainischen Truppen den Angriff auf Sjewjerodonezk abwehren, in dem Vorort Toschkiwka werde weiter gekämpft. Bei russischen Bombenangriffen in der Region Luhansk sind dem Regionalgouverneur Serhij Gaidai zufolge 13 Menschen in den vergangenen 24 Stunden getötet worden. Die meisten seien in der Stadt Sjewjerodonezk gestorben. An der Gebietsgrenze zwischen Luhansk und Donezk gibt es zudem Kämpfe um die Ortschaften Wyskrywa und Olexandropillja, etwa zehn Kilometer östlich der Kleinstadt Bachmut. Diese gilt als ein weiteres strategisches Zwischenziel der russischen Angriffe. Legende: Die Gefechte in der Region Luhansk gehen weiter. Auf dem Foto: Zerstörte Polizeiwagen in der Stadt Lyssytschansk (13. Mai 2022). Keystone

7:34 Zurich-Gruppe verkauft Russland-Geschäft an lokales Team Die Zurich-Gruppe trennt sich von den eigenen Russland-Aktivitäten. Der Versicherer verkauft das für den Konzern kleine Geschäft ans Management vor Ort. Noch müssen die russischen Aufsichtsbehörden den Deal genehmigen. Die Zurich ziehe sich aus dem russischen Markt zurück und verkaufe die Einheit an elf Mitglieder der Geschäftseinheit in Russland, teilte der Konzern mit. Unter den neuen Eigentümern werde das Unternehmen künftig unabhängig unter einer anderen Marke tätig sein. Die verkaufte Einheit ist klein: In Russland ist die Zurich in der Schaden- und Unfallversicherung (P&C) nur mit einem Anteil von rund 0.3 Prozent am gesamten russischen Nichtlebensversicherungsmarkt präsent. Im Jahr 2021 erwirtschaftete die russische Einheit Bruttoprämien von rund 34 Millionen US-Dollar. Legende: Das Hauptgeschäft habe bisher darin bestanden, internationale Kunden der Zurich und deren Aktivitäten in Russland zu unterstützen, so der Konzern. Reuters

6:51 Ukraine wirft Russland Behinderung der Flucht von Zivilisten vor Im Gebiet Saporischschja im Süden der Ukraine behindern die russischen Besatzungstruppen angeblich die Flucht von Zivilisten auf ukrainisch kontrolliertes Gebiet. «Derzeit befinden sich in der Stadt Wassyliwka vor dem russischen Checkpoint mehr als 1000 Fahrzeuge, die nicht auf das von der Ukraine kontrollierte Gebiet gelassen werden», sagte die Vizechefin der Gebietsverwaltung von Saporischschja, Slata Nekrassowa, der Nachrichtenagentur Ukrinform am Donnerstagabend. In sozialen Netzwerken sind inzwischen auch entsprechende Videos aufgetaucht. In den Autos seien auch viele Frauen und Kinder. Beamte ihrer Verwaltung hätten daher veranlasst, den Flüchtlingen Wasser und Proviant zu liefern, erklärte Nekrassowa.

5:53 Blinken: Russland soll Blockade ukrainischer Häfen beenden US-Aussenminister Antony Blinken appelliert vor dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen an Russland, die Blockade der ukrainischen Häfen zu beenden, damit Lebensmittel ausgeführt werden könnten. «Die Lebensmittelversorgung von Millionen von Ukrainern und Millionen weiterer Menschen auf der ganzen Welt ist buchstäblich in Geiselhaft genommen worden», sagt er. Ein hochrangiger Beamter in Moskau weist die Vorwürfe zurück und erklärt, die Russen seien «keine Idioten» und würden keine Lebensmittel exportieren, solange gegen sie strenge Sanktionen verhängt seien.

4:31 Laut Selenski kostet Verteidigung monatlich 4.8 Milliarden Euro Die Ukraine braucht für die Abwehr des russischen Angriffskriegs jeden Monat etwa 4.8 Milliarden Euro. Das sind umgerechnet etwa 4.9 Milliarden Franken. Diesen Betrag nannte der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski in seiner abendlichen Videoansprache. Sein Land brauche deshalb schnelle und ausreichende finanzielle Unterstützung. Die ausländischen Partner sollten die Hilfen für die Ukraine nicht als Ausgaben oder Geschenke für die Ukraine, sondern als Beitrag zu ihrer eigenen Sicherheit sehen, sagte Selenski weiter. Legende: Weiter sagte Wolodimir Selenski, Russland verstärke seine Angriffe in der Donbass-Region und versuche so viel Zerstörung wie möglich anzurichten. Als Beispiel nannte er die Stadt Sjewjerodonezk, aus der nach russischem Artilleriebeschuss mindestens zwölf Tote und 40 Verletzte gemeldet wurden. Keystone/Archiv (10. Mai 2022)

3:24 EU will Wiederaufbau der Ukraine mit Oligarchen-Vermögen prüfen Die Europäische Union (EU) prüft Möglichkeiten, eingefrorene Vermögen russischer Oligarchen zur Finanzierung des Wiederaufbaus der Ukraine nach dem Krieg zu verwenden. Dies erklärt die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, am Donnerstag im ZDF. Dadurch könne Russland nach dem Krieg einen Beitrag zum Wiederaufbau leisten, so die Kommissionspräsidentin. Zudem schlug von der Leyen vor, künftige Wiederaufbauhilfen für die Ukraine angesichts des EU-Beitrittswunsches des Landes an Reformen zu koppeln. «Wir werden sowieso den Wiederaufbau der Ukraine mitfinanzieren müssen», sagte die EU-Kommissionspräsidentin. Dann sei es ihrer Ansicht nach sinnvoll, die Investitionen gleich mit den notwendigen Reformen wie zum Beispiel gegen Korruption zu nutzen. Legende: Die Ukraine wolle um jeden Preis in die EU, entsprechend sei viel Motivation für den anstehenden Beitrittsprozess vorhanden, so Ursula von der Leyen. Keystone/Archiv

1:00 Laut Selenski ist Donbass-Region komplett zerstört Russische Streitkräfte haben nach Worten des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski die östliche Donbass-Region komplett zerstört. In seiner nächtlichen Videobotschaft warf Selenski der Regierung in Moskau vor, während der Intensivierung der Offensive sinnlos zu bombardieren. «Im Donbass versuchen die Besetzer noch mehr Druck auszuüben. Es ist die Hölle dort. Das ist ist keine Übertreibung», so Selenski.

22:45 Generalstabchefs der USA und Russlands sprechen über Ukraine Nach fast drei Monaten Krieg haben die Generalstabschefs der USA und Russlands ein Gespräch zur Lage in der Ukraine geführt. Auf Initiative Washingtons hätten der russische Generalstabschef Waleri Gerassimow und sein US-Kollege Mark Milley bei dem Telefonat über Fragen von gegenseitigem Interesse gesprochen, darunter die Situation in der Ukraine, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Details wurden nicht genannt. Der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, John Kirby, sagte: «Wir glauben, dass es wichtig ist, dass die Kommunikationslinien offen sind.» Man wisse nicht, was Gerassimow dazu bewogen habe, die Einladung zum Gespräch anzunehmen. Kirby machte aber deutlich, dass die USA nicht davon ausgingen, dass sich die russische Position im Krieg gegen die Ukraine geändert habe.

22:07 Ukrainische Kommandeure offenbar noch im Stahlwerk Die Befehlshaber des letzten militärischen Widerstands der Ukraine in Mariupol befinden sich nach eigenen Angaben immer noch im Stahlwerk Asowstal. Ukrainische Medien verbreiteten ein Video, in dem der Vize-Kommandeur des Regiments Asow, Swjatoslaw Palamar, zu sehen ist. «Ich und das Kommando sind auf dem Werkgelände von Asowstal. Es läuft eine gewisse Operation, zu deren Details ich nichts sagen werde. Wir danken der ganzen Welt, danken der Ukraine», sagte Palamar. Die Echtheit des Videos war nicht sofort zu überprüfen. Nach russischen Angaben haben sich seit Wochenbeginn 1730 ukrainische Bewaffnete ergeben, die sich in den verzweigten Bunkern unter dem Stahlwerk versteckt hatten. Sie seien in Kriegsgefangenschaft genommen worden. Legende: Dieses Foto aus einem vom russischen Verteidigungsministerium veröffentlichten Video soll ukrainische Soldaten beim Verlassen des belagerten Stahlwerks Asowstal in Mariupol zeigen (19. Mai 2022). Keystone

21:37 42'000 Soldaten und 120 Kampfflugzeuge in Alarmbereitschaft Nach Angaben des Oberbefehlshabers der Nato-Streitkräfte in Europa sind derzeit mehr als 42'000 Soldaten und 120 Kampfflugzeuge unter seinem Kommando in hoher Alarmbereitschaft. Seit dem Beginn der russischen Invasion in die Ukraine habe man in allen Bereichen und in allen Regionen reagiert, um die Alliierten zu schützen, sagte US-General Tod Wolters nach einem Treffen der Generalstabschefs der 30 Nato-Staaten. Die Zahl der Nato-Landstreitkräfte sei verzehnfacht worden, die Zahl der Kampfflugzeuge, die den Luftraum überwachten, sei um 50 Prozent gestiegen. Zudem seien die ständigen Marineverbände der Nato aufgefüllt worden, sagte er. «Eines können wir mit Sicherheit sagen: Die Zeit ist nicht mehr unser Freund», sagte der Vorsitzende des Nato-Militärausschusses, Admiral Rob Bauer. «Da wir ein defensives Bündnis sind, ist es in hohem Masse unser Gegner, der den Zeitplan bestimmt, und das heisst: Wir müssen immer bereit sein, das Unerwartete zu erwarten.»

21:12 Scholz und Rutte liefern vorerst zwölf Panzerhaubitzen an die Ukraine Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und der niederländische Premier Mark Rutte sehen vorerst keine Möglichkeit, der Ukraine mehr als die zugesagten zwölf Panzerhaubitzen 2000 zu liefern. «Das sehe ich zur Zeit nicht», sagte Rutte in Den Haag in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Scholz. Dieser wies darauf hin, dass Waffensysteme «nicht einfach verfügbar gemacht werden können». Die Zahl zwölf sei nicht zufällig. Sie habe etwas damit zu tun, «dass wir überlegt haben, wann macht das Sinn, wie viel müssen es sein, damit man daraus eine funktionierende Einheit schaffen kann», erläuterte Scholz. «Und dann haben wir beide uns zusammengetan und ein bisschen mehr möglich gemacht, als eigentlich sonst ginge.» Rutte erklärte, es handele sich bei den Haubitzen nicht um eine Waffenhilfe, die für den sofortigen Einsatz gedacht sei, «sondern eher für eine folgende Phase der Kämpfe». Die Niederlande liefern fünf Panzerhaubitzen, Deutschland sieben.

20:43 Zwölf Tote und Dutzende Verletzte in Sjewjerodonezk In der ostukrainischen Stadt Sjewjerodonezk sind bei russischem Artilleriebeschuss nach Behördenangaben mindestens zwölf Menschen getötet worden. Mehr als 40 weitere Menschen wurden verletzt, wie der Militärgouverneur des Gebietes Luhansk, Serhij Hajdaj, im Nachrichtendienst Telegram mitteilte. Die Angaben liessen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. Truppen der russischen Armee und der Luhansker Separatisten greifen die Stadt mit dem Sitz der Gebietsverwaltung von mehreren Seiten an. Zuvor hatte die ukrainische Eisenbahn mitgeteilt, dass sie Hunderte Leichen russischer Soldaten in Gefrierwaggons aufbewahre. «Wir liefern und lagern jede Art von Fracht», hiess es in der Mitteilung. Der Staatskonzern forderte Russland auf, die Toten abzuholen. Parallel dazu gab es seitens der prorussischen Separatisten in der Ostukraine die gleiche Aufforderung an Kiew. Die Ukraine solle ihre beim Rückzug zurückgelassenen Leichen eigener Soldaten übernehmen.

20:18 SRF-Korrespondent: Erdogan kann sich Bruch mit der Nato nicht leisten Die Nato-Aufnahme von Finnland und Schweden gestaltet sich schwieriger als gedacht. Die Türkei sperrt sich gegen die beiden beitrittswilligen Länder. Nun erhofft man sich Hilfe seitens der USA, die als Vermittlerin handeln und die Türkei von ihrem Widerstand abbringen soll. «Die USA sind und bleiben Dreh- und Angelpunkt jegwelcher westlicher Sicherheitsarchitektur», so SRF-Korrespondent Pascal Weber in Washington. «Wenn der finnische Präsident, die schwedische Ministerpräsidentin und der US-Präsident derart geschlossen und entschlossen vor dem Weissen Haus auftreten, dann sendet das durchaus ein äusserst starkes Signal. Die Türkei selbst befindet sich rein schon aufgrund ihrer geografischen Lage, aber auch aufgrund teilweise eigener politischer Entscheidungen, in einer ganz verzwickten und sich in ihren Zielen widersprüchlichen und widersprechenden sicherheitsstrategischen Lage. Aber auch Erdogan weiss, dass er sich einen offenen Bruch mit der Nato nicht erlauben kann. Genau da haben heute sowohl der finnische Präsident als auch die schwedische Premierministerin versucht, die Türkei zu überzeugen: Wir machen die Nato nicht schwächer, sondern wir machen sie ganz deutlich und sofort stärker.» 02:27 Video Pascal Weber: «Das geschlossene Auftreten sendet ein gewisses Signal» Aus Tagesschau vom 19.05.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 27 Sekunden.

19:29 US-Senat genehmigt weiteres Milliarden-Hilfspaket für Ukraine Das nächste grosse Milliarden-Hilfspaket aus den USA für die Ukraine ist beschlossene Sache. Gut eine Woche nach dem Repräsentantenhaus verabschiedete auch die andere Kongresskammer, der Senat, mit grosser Mehrheit das Paket mit einem Volumen von fast 40 Milliarden Dollar. 86 Senatoren sowohl von Demokraten als auch von Republikanern stimmten für den Gesetzentwurf, 11 Senatoren dagegen. Die Gegenstimmen kamen komplett aus den Reihen der Republikaner. Auch im Repräsentantenhaus war zuvor eine grosse Mehrheit zustande gekommen. US-Präsident Joe Biden muss das Gesetzespaket noch unterzeichnen. Biden hatte den Kongress um 33 Milliarden Dollar gebeten. In dem nun aufgestockten Paket entfällt rund die Hälfte der Gesamtsumme auf den Verteidigungsbereich. Andere Mittel sind unter anderem vorgesehen für humanitäre Hilfe für Flüchtlinge aus der Ukraine oder für Menschen weltweit, die infolge des russischen Angriffskriegs Hunger leiden.

19:17 G7-Dokument: 18.4 Mrd. Dollar als Kurzfrist-Hilfen für Ukraine Die sieben führenden Industrienationen (G7) haben der Ukraine 18.4 Milliarden Dollar an Transferleistungen und Krediten zugesagt. Diese Summe wird in einem Entwurf für die Abschlusserklärung des G7-Treffens der Finanzminister und Notenbankchefs in Bonn und Königswinter genannt. Die Gelder sind gedacht, um die Ukraine liquide zu halten. Die Hälfte sei vor dem G7-Treffen zustande gekommen. Die G7-Staaten bekennen sich in dem Dokument zu offenen Märkten. Die Agrar- und Energiemärkte sollten widerstandsfähiger werden. Wegen des Krieges in der Ukraine werden Lebensmittelengpässe in Teilen der Welt befürchtet, ausserdem sind die Energiepreise zuletzt massiv gestiegen. Die Notenbanken würden den Preisdruck sehr genau beobachten und Rückschlüsse für die Zinspolitik ziehen.

18:48 EU-Kommission will Schuldenregeln bis 2024 aussetzen Die strengen Schuldenvorgaben in der Europäischen Union werden angesichts der Ukraine-Krise voraussichtlich um ein weiteres Jahr ausgesetzt. Am Montag will die Kommission vorschlagen, den sogenannten Stabilitäts- und Wachstumspakt erst ab 2024 wieder in Kraft zu setzen, wie die Deutsche Presse-Agentur aus EU-Kreisen erfuhr. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und die Kommissare seien sich darüber einig. Die Schulden- und Defizitregeln wurden wegen der Coronakrise ausgesetzt und sollten eigentlich ab 2023 wieder gelten. Der Stabilitäts- und Wachstumspakt sieht vor, dass EU-Länder nicht mehr als 60 Prozent der Wirtschaftsleistung an Schulden aufnehmen. Haushaltsdefizite sollen bei drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) gedeckelt werden. Viele Länder überschreiten diese Grenzwerte, vor allem weil sie während der Corona-Pandemie hohe Schulden aufnehmen mussten, um die Wirtschaft zu stützen.