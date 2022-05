Der Ticker startet um 5:42 Uhr

10:33 Die Ukraine bemüht sich fieberhaft um mehr Geld in den Kassen Die ukrainische Zentralbank erklärt, dass sie ihren Bestand an inländischen Kriegsanleihen um 30 Milliarden Griwna auf 100 Milliarden Griwna (3.39 Milliarden Dollar) aufgestockt habe, um der Regierung bei der Finanzierung des Haushalts inmitten des Krieges mit mit Russland zu helfen. «Angesichts des erheblichen Bedarfs in den Bereichen Verteidigung, Humanitäres und Soziales

bleibt die Unterstützung des Haushalts durch die Nationalbank eine notwendige Massnahme», hiess es in einer Erklärung. Der ukrainische Finanzminister erklärte dazu, die Steuereinnahmen deckten nur 54 Prozent der Haushaltsausgaben. Auch auf der Investorenseite ist die Ukraine um einen weiteren Geldfluss bemüht. So hat die Zentralbank verkündet, sie werde ausländischen Anlegern, die in ukrainische Anleihen investiert haben, gestatten, ihre Erträge aus diesen Bonds nach dem 1. April 2023 ins Ausland zu transferieren. Vor dem russischen Einmarsch hielten Ausländer rund 2.55 Milliarden Dollar in diesen Anleihen.

10:01 Angeblich noch immer 100 Zivilisten in Stahlwerk eingeschlossen Im Asowstal-Werk in Mariupol harren nach Einschätzung der Stadtverwaltung neben den Soldaten noch mindestens hundert Zivilisten aus. Das mindere aber nicht die Angriffe der russischen Besatzer auf das Stahlwerk, schreibt ein Mitarbeiter des Bürgermeisters auf Telegram. Auch im restlichen Osten des Landes kam es zu vermehrten Angriffen durch die russische Armee. So gab es in der Region Luhansk dem Gouverneur Serhij Gaidai zufolge in den vergangenen 24 Stunden bis zum Dienstagmorgen 22 Angriffe. Die russischen Streitkräfte hätten am Montag tagsüber massiv die Region beschossen. Am Dienstagmorgen waren in mehreren ukrainischen Regionen Sirenen zu hören, die vor Luftangriffen warnten, darunter in Lukansk, Charkiw und Dnipro. 02:15 Video Aus dem Archiv: Flüchtlinge aus Mariupol können sich retten Aus Tagesschau vom 06.05.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 15 Sekunden.

9:19 Ukraine verdrängt Krankenkassenprämien als Sorge Nummer eins Der Krieg in der Ukraine hat auf dem Sorgenbarometer der Schweizer Bevölkerung die Krankenkassenprämien verdrängt. Sorge Nummer zwei ist der Klimawandel gefolgt von der Angst vor Russland und der allgemeinen Situation der Umwelt. Die Krankenkassenprämien kamen neu auf den fünften Rang. Das geht aus dem aktuellen Sorgenbarometer des Online-Vergleichsdiensts Moneyland.ch hervor. Abgelöst wurden Krankenkassen-Ängste vom Ukraine-Krieg, den 62 Prozent der 1500 Befragten in der Deutsch- und Westschweiz als ihre grösste Sorge nannten. Im vorjährigen Sorgenbarometer war die Angst vor einem Krieg in Europa noch nicht enthalten, sie schoss den Angaben zufolge gleich auf den ersten Platz. 06:23 Video Aus dem Archiv: Blick auf das Sorgenbarometer der Schweiz Aus 10 vor 10 vom 07.05.2020. abspielen. Laufzeit 6 Minuten 23 Sekunden.

9:08 Erste Marder-Schützenpanzer in drei Wochen lieferbar Der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall kann nach Angaben seines Firmenchefs erste Marder-Schützenpanzer schon bald ausliefern. «Wir könnten zum Beispiel mittelfristig insgesamt 100 Marder zur Verfügung stellen, die ersten wären in drei Wochen fertig», sagte der Rheinmetall-Chef in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung. Vor vier Wochen habe Rheinmetall mit der Aufarbeitung der Panzer begonnen, obgleich es noch keinen konkreten Auftrag gebe. «Wir warten auf die Entscheidung der Bundesregierung», so Rheinmetall. Deutschland will inzwischen auch schwere Waffen an die Ukraine liefern. Deutschland und Tschechien arbeiten derzeit an einem Ringtausch. Dabei soll Tschechien schwere Waffen russischer Bauart an die Ukraine liefern, während es von Deutschland Hilfe beim Ersatz mit modernen westlichen Waffen bekommt. Legende: Schützenpanzer, wie der «Marder» des deutschen Konzerns Rheinmetall, dienen dem Vorstoss von Geländetruppen. Keystone

7:05 Macron plädiert für ein neues politisches Europa Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat eine neue politische Gemeinschaft in Europa vorgeschlagen, der auch die Ukraine, Grossbritannien oder Westbalkan-Staaten wie Bosnien-Herzegowina angehören sollen. Kern soll die EU sein. Damit könne man angesichts der geopolitischen Lage Länder zusammenführen, die keinen EU-Beitritt schafften oder ihn nicht wollten, sagte Macron in Berlin bei seinem Antrittsbesuch für seine zweite Amtszeit. Bundeskanzler Olaf Scholz bezeichnete die Idee als«sehr interessant». Aber gerade in Frankreich gibt es Zweifel an einer immer weitergehenden Erweiterung der EU. Wie seine Vorgänger plädierte auch Marcon stattdessen innerhalb der EU für eine engere Zusammenarbeit und schlug Vertragsänderungen und Mehrheitsentscheidungen auch in der Fiskal- und Verteidigungspolitik vor.

6:52 Selenski hofft auf baldigen EU-Beitritt Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenski wünscht sich, dass seinem Land schon im Juni der Status eines EU-Beitrittskandidaten zuerkannt wird. Das sagte Selenski am Montagabend in seiner täglichen Videoansprache. Stunden zuvor waren rund 1000 Seiten Dokumente als Antwort auf den berühmten Fragebogen zur EU-Mitgliedschaft an Brüssel übergeben worden. «Heute haben wir auf unserem Weg in die Europäische Union einen weiteren Schritt gemacht, einen wichtigen und nicht nur formalen», sagte Selenski. Sein Land habe die zweite Hälfte der Antworten auf den Fragebogen übergeben, den jeder Staat für den Mitgliedschaftsantrag ausfüllen muss. «Das dauert üblicherweise Monate, aber wir haben das innerhalb von Wochen erledigt», so Selenski. Er rechne mit einer positiven Antwort und dem Status des Beitrittskandidaten für die Ukraine im Juni. 01:28 Video Aus dem Archiv: Präsident Selenski vor EU-Parlament Aus Tagesschau vom 01.03.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 28 Sekunden.

3:44 Japan: Keine Spitzentechnologie mehr für Russland Japan kündigt eine weitere Sanktionsrunde gegen Russland an. Die neuen Massnahmen sehen das Einfrieren von Vermögenswerten weiterer Personen vor. Ebenso ein Exportverbot japanischer Spitzentechnologie-Produkte an russische Konzerne und wissenschaftliche Forschungseinrichtungen, wie die Regierung in Tokio ankündigte.

1:45 Geplantes EU-Öl-Embargo gegen Russland: Gespräch mit Orban laut von der Leyen «hilfreich» EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen sieht nach einem Treffen mit Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban Fortschritte bei den ins Stocken geratenen EU-Verhandlungen über weitere Sanktionen gegen Russland. Das Gespräch mit Premier Orban sei «hilfreich» gewesen, twitterte die deutsche Politikerin am Montagabend: «Wir haben Fortschritte gemacht, aber es ist noch mehr Arbeit nötig.» Dabei gehe es auch um die regionale Zusammenarbeit für eine bessere Infrastruktur für Öllieferungen, so von der Leyen. Von der Leyen war am Nachmittag nach Ungarn gereist. Zuvor hatte Ungarns Aussenminister Peter Szijjarto angekündigt, eine Entscheidung zum geplanten Importstopp für russisches Öl zu blockieren. Die Verhandlungen zum nächsten Sanktionspaket der EU stecken seit Tagen fest, da Ungarn und andere Länder weitgehende Ausnahmeregeln von einem geplanten Öl-Embargo fordern.

0:34 USA/UKR: Biden unterzeichnet Gesetz für erleichterte Rüstunsgslieferungen US-Präsident Joe Biden hat ein Gesetz unterzeichnet, das die Lieferung von Rüstungsgütern an die Ukraine und andere osteuropäische Staaten erleichtert. Der «Ukraine Lend-Lease Act» sei ein wichtiges Instrument zur Unterstützung der Ukraine in ihrem Kampf für ihr Land ihrer Demokratie: «Die Kosten des Kampfes sind nicht gering. Aber ein Nachgeben gegenüber der Aggression ist noch teurer.» Biden ist nun bis 2023 ermächtigt, der Ukraine und anderen Staaten in Osteuropa militärische Ausrüstung zu leihen oder zu verpachten. Gewisse formale Anforderungen beim Prozedere sollen ausgesetzt werden. Ein ähnliches Gesetz verabschiedete der US-Kongress 1941 im Zweiten Weltkrieg, um den Alliierten rasch Waffen gegen die Nationalsozialisten zu liefern. Der ukrainische Präsident Selenski sprach von einem «historischen Schritt». Die Ukraine sei dankbar: «Ich bin sicher, dass wir wieder gemeinsam gewinnen. Wir werden die Demokratie in der Ukraine verteidigen. Und in Europa. Wie vor 77 Jahren.» Legende: US-Präsident Joe Biden unterzeichnete am 9. Mai im Oval Office den «Ukraine Lend-Lease Act». imago images

22:51 Wie die Menschen in Moskau auf den Krieg in der Ukraine blicken An der Militärparade zum 9. Mai in Moskau waren in diesem Jahr keine ausländischen Staatsoberhäupter anwesend. Sehr wohl aber Tausende Zuschauerinnen und Zuschauer aus der russischen Bevölkerung. Unter diese mischte sich auch der langjährige SRF-Russland-Korrespondent Christof Franzen. Menschen, die den Angriff auf die Ukraine kritisieren, traf er dabei nicht. Sehen Sie hier seine Reportage: 03:21 Video «Uns Russen kannst du mit Sanktionen nicht biegen» Aus 10 vor 10 vom 09.05.2022. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 21 Sekunden.

22:35 Russland soll Hyperschallraketen gegen Odessa eingesetzt haben Die russische Luftwaffe hat am Montagabend nach Darstellung des ukrainischen Militärs mehrere Hyperschallraketen vom Typ Kinschal auf die Hafenstadt Odessa gefeuert. Dabei seien mehrere «touristische Objekte» getroffen und mindestens fünf Gebäude zerstört worden, berichtet die «Ukrajinska Prawda». Auch ein Einkaufszentrum sei beschädigt, berichtet eine regionale Online-Seite. Zwei Menschen seien verletzt worden. Die Suche nach weiteren Opfern unter den Trümmern dauere an. Die Hafenstadt im Süden der Ukraine ist seit Sonntagabend Ziel verstärkter russischer Raketenangriffe. Am Montag schlugen während eines Besuchs von EU-Ratspräsident Charles Michel mehrere Raketen in der Region ein. Michel und der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal mussten deswegen Schutz suchen.

21:24 USA heben Importzölle für ukrainischen Stahl auf Die USA haben die Importzölle für ukrainischen Stahl aufgehoben. «Der Zoll von 25 Prozent für ukrainischen Stahl wurde für ein Jahr aufgehoben», schreibt der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal auf Twitter. Die Zollfrage sei bei seinem Besuch in Washington Mitte April diskutiert worden. Der 46-Jährige dankte Washington für die schnelle Entscheidung. Stahl ist einer der Hauptdevisenbringer des ukrainischen Exports. Infolge des Ende Februar begonnenen russischen Angriffskriegs wurden jedoch bereits zwei Stahlwerke in der Hafenstadt Mariupol zerstört. Zudem unterliegen die verbliebenen ukrainischen Häfen am Schwarzen Meer einer russischen Seeblockade. Schätzungen nach hat sich die ukrainische Wirtschaftsleistung seit Kriegsbeginn halbiert.

20:30 Villa von russischem Senator am Lago Maggiore beschlagnahmt Eine von der Schweiz beschlagnahmte Villa eines russischen Politikers befindet sich in Brione sopra Minusio am Lago Maggiore. Das berichtet RSI, Link öffnet in einem neuen Fenster. Das Anwesen gehöre dem russischen Politiker Andrei Klischas. Dieser ist Mitglied der Kreml-Partei «Einiges Russland». Insgesamt habe der Bund auf Schweizer Gebiet seit Beginn des Krieges elf Anwesen von russischen Staatsangehörigen blockiert, zitiert RSI das Bundesamt für Wirtschaft Seco. Welche anderen Anwesen betroffen sind, ist bisher nicht bekannt. Legende: Das Anwesen oberhalb des Lago Maggiore umfasst laut RSI rund 1000 Quadratmeter. RSI

19:32 Sondersitzung des UNO-Menschenrechtsrats zur Ukraine Der UNO-Menschenrechtsrat in Genf beschäftigt sich am Donnerstag in einer Sondersitzung mit der Verschlechterung der Menschenrechtslage in der Ukraine. Die Sitzung kommt auf Betreiben der Ukraine zustande, die seit Ende Februar von Russland angegriffen wird. Sie wird von mehr als 50 Ländern unterstützt, Link öffnet in einem neuen Fenster – auch von der Schweiz. Bereits Anfang März hatte das Gremium während seiner regulären Frühjahrssitzung in einer Sonderdebatte über die Lage in der Ukraine beraten. Er beschloss dabei eine Untersuchungskommission, die Menschenrechtsverletzungen beim russischen Angriffskrieg auf das Nachbarland untersuchen soll. Legende: Blick in den Sitzungssaal des Menschenrechtsrats in Genf. Keystone

19:02 Scholz: Die Ukraine gehört zur europäischen Familie Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat die weitere enge Kooperation mit Frankreich in der Europäischen Union hervorgehoben. Die deutsch-französische Freundschaft sei als Motor wichtiger denn je, sagte er beim Antrittsbesuch von Präsident Emmanuel Macron nach dessen Wiederwahl in Berlin. Scholz nannte es wichtig, dass sich Frankreich bei der Präsidentschaftswahl klar für Europa entschieden habe. Scholz erläuterte, dass es um «neuen Schwung» für Europa gehe. Der «entsetzliche Angriffskrieg» Russlands auf die Ukraine schweisse die europäischen Partner zusammen; es gelte auch, zusammen zu handeln. Der Kanzler betonte: «Die Ukraine gehört zur europäischen Familie.» Er verwies auf die von der Regierung in Kiew vorgelegten Anträge. Scholz hob zudem die EU-Beitrittsprozesse der Staaten des westlichen Balkans hervor. Hier müssten Blockaden überwunden werden.

18:52 Pentagon: Keine Hinweise auf bevorstehenden Grossangriff auf Odessa Die Luftangriffe der russischen Streitkräfte auf Odessa sind nach Einschätzung des US-Verteidigungsministeriums kein Hinweis auf eine bevorstehende grössere Attacke auf die ukrainische Hafenstadt. Das russische Militär sei im Moment nicht in der Lage, dort vom Boden oder Meer aus anzugreifen, sagte ein hoher Pentagon-Vertreter. Eine Vermutung sei, dass die Raketenangriffe ein Ablenkungsmanöver seien. Wenn das ukrainische Militär sich als Reaktion auf die Angriffe auf die Verteidigung Odessas konzentriere, fehle es anderswo zur Unterstützung, sagte der Pentagon-Vertreter. «Das ist eine Vermutung. Wir wissen das nicht mit Sicherheit.» Die US-Regierung ist ausserdem der Auffassung, dass die Sanktionen gegen Russland sich mittlerweile auch militärisch bemerkbar machten. Besonders die Exportkontrollen würden der russischen Rüstungsindustrie, etwa bei elektronischen Bauteilen, zu schaffen machen.

18:24 Ukraine soll im Juni erste Antwort zu EU-Beitrittsantrag bekommen Die EU-Kommission will bereits im Juni beurteilen, ob die Ukraine offizieller EU-Beitrittskandidat werden kann. Das gab Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auf Twitter bekannt. Wenn die Einschätzung der Brüsseler Behörde positiv ausfällt, könnte die Ukraine im Anschluss den Status eines EU-Beitrittskandidaten bekommen, wenn alle EU-Staaten zustimmen. Dieser wiederum ist Voraussetzung für den Start von Beitrittsverhandlungen. Die Ukraine hatte im März, kurz nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen das Land, einen Antrag auf Aufnahme in die EU gestellt. Die zuständige Kommission prüft diesen nun und hat dazu auch einen Fragenkatalog an Kiew übermittelt. «Wir freuen uns auf die Antworten auf den Fragebogen zur EU-Mitgliedschaft», schreibt von der Leyen.

17:35 Polen: Demonstranten attackieren Russlands Botschafter mit Farbe In Warschau haben Demonstrierende Russlands Botschafter mit roter Flüssigkeit attackiert und daran gehindert, Blumen auf einem Friedhof für sowjetischen Soldaten niederzulegen. Die Delegation um den russischen Botschafter Sergej Andrejew besuchte auf dem Warschauer Mausoleumsfriedhof eine Veranstaltung zu Ehren von im Zweiten Weltkrieg gefallenen Soldaten. Als die Delegation auf dem Friedhof eintraf, hätten zahlreiche ukrainische und polnische Demonstranten sie mit Rufen wie «Mörder» und «Faschisten» empfangen, berichtete die Nachrichtenagentur PAP. Dabei wurde Andrejew mit einer roten Substanz übergossen. Das russische Aussenministerium hat wegen des Vorfalls offiziellen Protest eingelegt und Polen dazu aufgefordert, die Sicherheit der Kranzniederlegung zu gewährleisten. Der polnischen Regierung warf das Ministerium «Nachsichtigkeit gegenüber de facto neonazistischen Schlägern» vor. Polens Innenminister Mariusz Kaminski schrieb zu dem Vorfall per Twitter, die Regierung habe dem Botschafter empfohlen, am 9. Mai keine Blumen niederzulegen. Die Polizei habe dem Diplomaten ermöglicht, den Schauplatz sicher zu verlassen. «Die Versammlung von Gegnern der russischen Aggression gegen die Ukraine, wo jeden Tag das Verbrechen des Völkermords verübt wird, war legal», so Kaminski. Die Emotionen ukrainischer Frauen, deren Männer ihre Heimat verteidigten, seien verständlich. Legende: Botschafter Sergej Andrejew nach der Farbattacke in Warschau. Keystone

17:12 Nato: Beitritt Finnlands und Schwedens im Eiltempo möglich Sollten sich Schweden und Finnland für einen Antrag auf Nato-Mitgliedschaft entscheiden, dürfte das Zustimmungsverfahren innerhalb weniger Wochen abgeschlossen sein. Das machte am Montag ein Mitarbeiter der Nato in Brüssel laut der Deutschen-Presse-Agentur deutlich. Vom Antrag bis zur Unterzeichnung der Beitrittsprotokolle könnte es seinen Angaben zufolge lediglich etwa zwei Wochen dauern. Für die Beitrittsverhandlungen an sich braucht es demnach pro Land vermutlich nur etwa einen Tag. «Wir werden nicht auf den Gipfel von Madrid warten, um Entscheidungen zu treffen», sagte der Mitarbeiter mit Blick auf Spekulationen, dass die Aufnahmeentscheidung Ende Juni bei einem Treffen der Staats- und Regierungschefs in der spanischen Hauptstadt verkündet werden könnte. Nach dem Abschluss des Aufnahmeverfahrens innerhalb der Nato müssen die Beitrittsprotokolle nur noch in den 30 Bündnisstaaten selbst ratifiziert werden. Dieser Prozess könnte noch einmal einige Monate in Anspruch nehmen.