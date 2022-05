Der Ticker startet um 5:49 Uhr

McDonald's zieht sich aus Russland zurück Die US-Fast-Food-Kette McDonald's gibt infolge des russischen Kriegs gegen die Ukraine ihr Geschäft in Russland auf. Nach über 30 Jahren in dem Land will McDonald's die Filialen an einen russischen Käufer verkaufen, wie der Konzern am Montag in Chicago mitteilte. Das Unternehmen sei zum Schluss gekommen, dass das Eigentum an den russischen Aktivitäten nicht mehr haltbar und auch nicht mehr im Sinne der Unternehmenswerte sei. Bereits am 8. März hatte das Unternehmen angekündigt, die Restaurants im Land vorübergehend zu schliessen. Die Markensymbole soll der neue Besitzer der Restaurants nicht weiter nutzen können. Für den Rückzug aus Russland wird McDonald's nach eigenen Angaben Sonderkosten in Höhe von 1.2 bis 1.4 Milliarden US-Dollar verbuchen, unter anderem für Abschreibungen und Fremdwährungsverluste. Zu dem russischen Geschäft gehören laut der Nachrichtenagentur AP 850 Restaurants mit 62'000 Beschäftigten.

Baerbock rechnet in den nächsten Tagen mit EU-Einigung auf Öl-Embargo Der europäische Streit um das geplante Öl-Embargo gegen Russland wird nach Einschätzung der deutschen Bundesaussenministerin Annalena Baerbock zeitnah beigelegt werden. «In den nächsten Tagen werden wir zu einem gemeinsamen Ergebnis kommen – da bin ich sehr zuversichtlich», sagte die Grünen-Politikerin am Montag am Rande eines EU-Aussenministertreffens in Brüssel. «In diesen Zeiten stehen wir als Europäerinnen und Europäer trotz aller Unterschiede so eng zusammen wie ich es bisher noch nie erlebt habe.» Baerbock machte zudem deutlich, dass sie ein Öl-Embargo ganz ohne Ungarn und andere kritische Länder für eine sehr schlechte Idee hält. «Es ist wichtig, dass alle Länder den Weg des Ausstiegs gemeinsam gehen können», sagte die Grünen-Politikerin. Man dürfe sich «keinen Millimeter» spalten lassen.

Kriegsgeschehen treibt Flüchtlingsströme in Europa an – und die Inflation Seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine hat der polnische Grenzschutz 3.4 Millionen Einreisen aus dem östlichen Nachbarland registriert. Am Sonntag kamen 19'800 Menschen über die Grenze nach Polen, wie die Behörde mitteilte. In Richtung Ukraine überquerten am Sonntag 32'400 Menschen die Grenze. Insgesamt sind seit Kriegsbeginn am 24. Februar 1.3 Millionen von Polen aus in die Ukraine eingereist. Dabei handelte es sich nach Angaben der Behörden zum Grossteil um ukrainische Staatsbürger. Das Kriegsgeschehen erhöht aber nicht nur die Flüchtlingsströme sondern auch die europäische Inflation. So hat die EU-Kommission ihre Wachstumsprognose drastisch nach unten korrigiert. Die Wirtschaft der EU sowie der Euro-Länder wird in diesem Jahr nur um 2.7 Prozent wachsen statt wie bisher erwartet um 4 Prozent, wie die Behörde mitteilt. Die Vorhersage für die Inflation in den Euro-Ländern 2022 hat sich fast verdoppelt auf 6.1 Prozent.

11:22 Erneut Verletzte nach russischem Raketenangriff bei Odessa Durch einen russischen Raketenangriff in der Nähe der Hafenstadt Odessa im Süden der Ukraine ist ukrainischen Militärangaben zufolge eine touristische Unterkunft zerstört worden. Die Streitkräfte berichteten von mindestens drei verletzten Zivilisten. Zudem sei Feuer ausgebrochen. Ziel war demnach eine zuvor schon angegriffene und beschädigte Brücke über der Mündung des Flusses Dnister. Von russischer Seite gab es keine Bestätigung. Das Verteidigungsministerium in Moskau meldete unterdessen mehr als 100 Luftangriffe auf militärische Infrastruktur in der Ukraine in der Nacht. Zudem seien Raketen auf mehr als 300 Ziele abgefeuert worden, sagte Ministeriumssprecher Igor Konaschenkow. Ferner erklärte die russische Militärführung, sie habe drei ukrainische Kampfjets abgeschossen. Eine Maschine in der Nähe der Schlangeninsel und die anderen zwei in den Regionen Mykolaiv und Charkiw.

10:35 Moskau nennt Nato-Pläne Finnlands und Schwedens grossen Fehler Russlands Vize-Aussenminister Sergej Rjabkow hat eine Aufnahme Finnlands und Schwedens in die Nato als «schwerwiegenden Fehler mit weitreichenden Folgen» bezeichnet. Die militärischen Spannungen würden dadurch zunehmen, warnte Rjabkow der Agentur Interfax zufolge. Zuvor hatte bereits Präsident Wladimir Putin in einem Telefonat mit Finnlands Staatschef Sauli Niinistö von einem Fehler Helsinkis gesprochen. Von seinem Land gehe keine Bedrohung aus. Russland und Finnland teilen eine 1300 Kilometer lange Grenze. Die Pläne für eine Nato-Mitgliedschaft stehen stark unter dem Eindruck von Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine. Sie sollten keinerlei Illusionen haben, dass wir uns damit einfach abfinden.

9:36 Anführer der selbst ernannten Volksrepublik Lugansk rufen Generalmobilmachung aus In der ostukrainischen Region Luhansk bleibt die Lage nach Angaben des dortigen Gouverneurs Serhij Gaidai schwierig. Die russischen Truppen versuchten weiterhin, die Stadt Siewerodonezk einzunehmen, sagt Gaidai im Fernsehen. Die Anführer der selbst ernannten Volksrepublik Lugansk hätten die Generalmobilmachung ausgerufen. Die Volksrepublik Lugansk wird von Russland, nicht aber international anerkannt und erstreckt sich über das von pro-russischen Separatisten kontrollierte Gebiet in der ukrainischen Region Luhansk.

9:04 Estland: Nato-Beitritt Finnlands und Schwedens würde Sicherheit stärken Estlands Aussenministerin Eva-Maria Liimets sieht in einem Nato-Beitritt Finnlands und

Schwedens eine Stärkung der Sicherheit für ihr Land und das ganze Baltikum. «Die generelle Sicherheit in unserer Region würde wachsen, besonders in der Ostsee», sagte Liimets in einem Reuters-TV-Interview. In einer erweiterten Nato liessen sich die baltischen Länder leichter verteidigen, sagte sie mit Hinweis auf die geografische Nähe der beiden skandinavischen Staaten. Liimets appellierte deshalb an die Türkei sowie Schweden und Finnland, die noch bestehenden Differenzen über einen Beitritt in direkten Gesprächen auszuräumen. Gegen einen schnellen Nato-Beitritt Schwedens und Finlands gibt es auch kritische Stimmen. Die belgische Zeitung «De Standaard, Link öffnet in einem neuen Fenster» kritisierte die geplante Aufnahme als «eine Provokation zuviel.» Im günstigsten Fall würden sich Russland und die Ukraine eines Tages an einen Tisch setzen. Die Nato-Beitritte der beiden Nordländer würden eine diplomatische Lösung erschweren, so die Zeitung.

Ukrainische Post plant Briefmarke zum ESC-Sieg von Kalush Orchestra Die ukrainische Post will den Sieg der Band Kalush Orchestra beim Eurovision Song Contest rasch mit einer Briefmarke würdigen. Über die Motive entscheide zwar ein Kunstgremium, schrieb Post-Chef Igor Smilyanskij am Sonntag bei Facebook. Er denke aber, dass er genügend Argumente dafür haben werde, die Ausgabe einer solchen Briefmarke zu beschleunigen. Kalush Orchestra hatte den ESC in der Nacht zu Sonntag dank eines beispiellosen Zuspruchs der Fernsehzuschauer klar gewonnen. Die Ukraine will nun den ESC im kommenden Jahr ungeachtet des aktuellen russischen Angriffskrieges im eigenen Land ausrichten. Auch die vergangenen beiden ukrainischen ESC-Gewinnerinnen - die Sängerinen Ruslana und Jamala - waren mit Briefmarken geehrt worden.

Mutmasslich russischer Hackerangriff auf Stadtverwaltung von Lwiw Die Stadtverwaltung der westukrainischen Stadt Lwiw ist Ziel eines Cyberangriffs mutmasslich russischer Hacker geworden. Durch die Attacke am Freitag seien einige städtische Dienstleitungen nicht mehr verfügbar gewesen, schrieb Vize-Bürgermeister Andrij Moskalenko bei Facebook. Ein Teil davon sei bis Sonntag wiederhergestellt worden. Die Angreifer hätten auch interne Informationen der Stadtverwaltung erbeutet, die danach in «feindlichen» Informationskanälen beim Chatdienst Telegram veröffentlicht worden seien, schrieb Moskalenko. Die Ukraine steht schon lange im Visier von Hackergruppen, die von westlichen IT-Sicherheitsexperten dem Umfeld russischer Geheimdienste zugerechnet werden.

Ukraine nimmt Gasverteilerstationen in Charkiw wieder auf Die Ukraine kann den Gastransit in zwei Verteilerstationen wieder aufnehmen. Der Betreiber des ukrainischen Gastransitsystems teilt mit, dass zwei Knotenpunkte in der Region Charkiw nach der Reparatur von kriegsbedingten Schäden an der Hauptgasleitung wieder in Betrieb seien. Etwa 54 Gasverteilerstationen in sieben Regionen der Ukraine bleiben weiterhin abgeschaltet. Gleichzeitig geht der Transit von russischem Gas durch die Ukraine im Zuge des Krieges weiter zurück. Am Montag sollten nach Angaben des russischen Energiekonzerns Gazprom statt der möglichen 109 Millionen Kubikmetern täglich nur noch 46.8 Millionen Kubikmeter Gas durch das ukrainische Leitungsnetz in Richtung Europa fliessen. Die Durchleitung des russischen Gases durch das Nachbarland war in der vergangenen Woche deutlich gefallen, weil die Ukraine kriegsbedingt einen Pipeline-Strang durch die Region Luhansk geschlossen hat und weil Russland Sanktionen gegen ehemalige Tochtergesellschaften von Gazprom im Ausland verhängte.

Selenski will auch in Afrika, Asien und am WEF um Unterstützung werben Der ukrainische Präsident WolodimirSelenski will verstärkt auch in Afrika und Asien um Hilfe im russischen Angriffskrieg gegen sein Land bitten. Er wolle dafür vor Parlamenten in weiteren Ländern sprechen, sagte Selenski in seiner täglichen Videoansprache in der Nacht zum Montag.

In den vergangenen Monaten hatte der ukrainische Präsidenten unter anderem bei Parlamentarierinnen und Parlamentariern in Europa per Videoschalte um Unterstützung geworben. In einer Woche wolle er sich auch an das Weltwirtschaftsforum in Davos wenden, wo unter anderem über den Wiederaufbau nach dem Krieg gesprochen werde. Ein Ziel sei auch die Verschärfung der Sanktionen gegen Russland, betonte Selenski.

Ukrainische Truppen stossen bis russische Grenze bei Charkiw vor Ukrainische Truppen melden laut der Deutschen-Presse-Agentur einen Erfolg bei ihrer Gegenoffensive im östlichen Gebiet von Charkiw. Sie seien zumindest an einer Stelle bis zur Grenze zu Russland vorgestossen, heisst es weiter. Das ukrainische Verteidigungsministerium veröffentlichte in der Nacht zu Montag ein Video mit einem Dutzend Soldaten neben einem Grenzpfahl in den Nationalfarben Blau und Gelb. Sie gehören den Angaben zufolge zu einer Freiwilligenbrigade aus der Stadt Charkiw. Russland konzentriert sich aktuell auf die ostukrainischen Gebiete Donezk und Luhansk, in denen prorussische Separatisten mit Hilfe aus Moskau bereits seit 2014 einige Gebiete kontrollierten. Das ukrainische Militär hatte bereits in den vergangenen Tagen berichtet, dass es schrittweise gelinge, russische Truppen bei Charkiw zurückzudrängen.