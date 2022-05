Der Ticker startet um 5:30 Uhr

19:03 SRF-Korrespondent: Sorge vor russischer Aggression in Schweden Die schwedische Regierung hat am Freitag eine Sicherheitsanalyse des Parlaments präsentiert. Darin werden auch die Argumente für einen Nato-Beitritt betont. Die Angst vor einer russischen Aggression sei dabei das Hauptargument, sagt SRF-Korrespondent Sebastian Ramspeck. «Die Angst bezieht sich vor allem auf hybride Kriegsformen, also darauf, dass Russland die Propaganda anheizen könnte in Schweden – gegen die Nato, zugunsten von Russland. Und natürlich auch Cyberattacken auf schwedische Ministerien, Websites der Regierung, aber auch auf die Infrastruktur, Stromversorgung und Ähnliches.» Einen direkten militärischen Angriff fürchte man in Schweden natürlich nicht allzu sehr, sagt Ramspeck: «Weil Schweden keine direkte Grenze zu Russland hat, im Gegensatz zu Finnland. Und sicher auch, weil man in Schweden hofft, dass es doch noch ein Minimum an Rationalität im Kreml gibt. Der Krieg in der Ukraine läuft aus russischer Sicht nicht sehr gut – er fordert alle Kräfte und es wäre doch sehr risikoreich für Präsident Wladimir Putin, eine zweite grosse militärische Front in Nordeuropa zu eröffnen.» 00:58 Video Einschätzung SRF-Korrespondent Sebastian Ramspeck Aus Tagesschau am Vorabend vom 13.05.2022. abspielen. Laufzeit 58 Sekunden.

18:27 US-Verteidigungsminister spricht nach Funkstille wieder mit russischem Amtskollegen US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hat erstmals seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine mit seinem Amtskollegen aus Russland gesprochen. Ein Gespräch mit dem russischen Verteidigungsminister Sergej Schoigu habe nach wochenlanger Funkstille stattgefunden, teilte das Pentagon mit. Zuletzt hätten die beiden Minister sich am 18. Februar ausgetauscht. Austin habe nun in dem Gespräch auf einen sofortigen Waffenstillstand in der Ukraine gedrängt und die Bedeutung der Aufrechterhaltung der Kommunikation betont, hiess es weiter aus dem Pentagon.

18:07 Russland stellt Stromlieferungen an Finnland ab Samstag ein Russland wird seine Stromlieferungen an Finnland ab Samstag wegen ausstehender Zahlungen einstellen. Dies teilt der Stromversorger RAO Nordic Oy mit, der zu 100 Prozent dem russischen Unternehmen InterRAO gehört. Diese Ankündigung erfolgte vor dem Hintergrund zunehmender Spannungen zwischen Moskau und Helsinki, das wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine seine Bereitschaft zum unverzüglichen Beitritt zur Nato angekündigt hatte. Diese Absicht wird von Moskau sehr kritisch gesehen. Russland hat bereits mit einem «militärisch-technischen» Gegenschlag gedroht. Der finnische Netzbetreiber Fingrid betont, dass die Stromversorgung in Finnland nicht gefährdet sei. Die Energie aus Russland mache rund zehn Prozent des gesamten Verbrauchs aus und könne durch Importe aus Schweden und zum Teil durch heimische Stromerzeugung ausgeglichen werden.

17:58 USA unterstützen möglichen Nato-Beitritt Finnlands und Schwedens Die US-Regierung hat sich für einen Nato-Beitritt Finnlands und Schwedens ausgesprochen. «Die Vereinigten Staaten würden einen Nato-Beitritt Finnlands oder Schwedens unterstützen, sollten diese sich dafür entscheiden», sagte die Top-Diplomatin des Aussenministeriums für Europa, Karen Donfried. Ein formeller Mitgliedsantrag der beiden Länder wäre ein «weiterer Beweis für die strategische Fehlkalkulation» des russischen Präsidenten Wladimir Putin.

17:48 Lettland setzt 102 Russen auf schwarze Liste Lettland hat weitere 102 Russen wegen ihrer Unterstützung des russischen Angriffskriegs in der Ukraine auf eine schwarze Liste gesetzt. Sie dürfen auf unbestimmte Zeit nicht mehr in das baltische EU- und Nato-Land einreisen, wie das Aussenministerium in Riga mitteilte. Bei den Betroffenen handelt es sich demnach vorwiegend um Kulturschaffende. Lettland hatte nach Russlands Angriff auf die Ukraine zuvor bereits mehr als 30 Kulturschaffende auf seine schwarze Liste gesetzt. Der Baltenstaat grenzt an Russland und dessen Verbündeten Belarus.

17:26 Österreich droht Gazprom wegen nicht befülltem Gasspeicher Ein für Deutschland wichtiger Gasspeicher in Österreich sorgt wegen ausbleibender russischer Lieferungen für Ärger in Wien. Wenn der teilstaatliche russische Konzern Gazprom den Speicher Haidach nahe der bayerischen Grenze weiterhin nicht befülle, werde die österreichische Regierung Massnahmen ergreifen, um die Nutzung des grossen Lagers durch andere Firmen sicherzustellen, hiess es aus dem Umwelt- und Energieministerium. «Wir schaffen jetzt den rechtlichen Rahmen», sagte Kanzler Karl Nehammer der «Kleinen Zeitung». Haidach bei Salzburg ist einer der grössten Untertage-Erdgasspeicher Europas und dient der Versorgung Deutschlands. Haidach ist aber auch für Österreich von strategischer Bedeutung, weil ein Teil des nach Deutschland fliessenden Gases wiederum zurückgepumpt wird, um die Bundesländer Tirol und Vorarlberg zu versorgen. Legende: Die Gasspeicheranlage bei Salzburg ist eine der grössten Europas. Keystone

17:17 Prozess wegen mutmasslicher Kriegsverbrechen in Kiew vertagt In der Ukraine soll der erste Prozess wegen mutmasslicher Kriegsverbrechen gegen einen russischen Soldaten kommende Woche beginnen. Nach ukrainischen Medienberichten wurde die Verhandlung am Freitag von einem Gericht in der Hauptstadt Kiew auf Antrag der Staatsanwaltschaft auf kommenden Mittwoch verlegt, damit sie öffentlich zugänglich ist. Dem Soldaten wurden demnach ein Pflichtverteidiger und ein Übersetzer gestellt. Dem 21-Jährigen wird vorgeworfen, im Gebiet Sumy im Nordosten der Ukraine einen 62-Jährigen erschossen zu haben, weil er telefonierte. Zuvor hatten die Soldaten ein Auto von Zivilisten requiriert, da ihr eigenes Fahrzeug zerstört worden war. Die Vorgänge waren von dem Verdächtigen in einem vom Geheimdienst SBU veröffentlichten Videogeständnis geschildert worden. Eine Verurteilung gilt demnach als sicher. Dem Mann droht eine lebenslange Haft.

16:42 Ukraine nimmt G7 bei Getreidekrise in die Pflicht Die Ukraine nimmt Deutschland, die USA und die übrigen führenden Industrienationen der G7 bei der strategisch wichtigen Getreideausfuhr dauerhaft in die Pflicht. «Viele Länder müssen sich engagieren», forderte der ukrainische Agrarminister Mykola Solskyj in Stuttgart beim Treffen mit seinen Amtskollegen der G7-Runde. Im Alleingang sei diese Aufgabe unlösbar. Die Lage ist heikel, denn die meisten Seehäfen des Krisenlandes sind blockiert. Der deutsche Landwirtschaftsminister Cem Özdemir sicherte als Gastgeber des zweitägigen Treffens Unterstützung zu. Es gehe vor allem darum, alternative Transportwege für ukrainisches Getreide auszuloten. Er nannte den Landweg, die Schiene oder die Donau. «Der Hafen von Odessa muss gesichert werden, er darf nicht fallen», sagte Özdemir.

16:25 Video soll zeigen, wie russische Soldaten Unbewaffnete erschiessen Im Krieg in der Ukraine häufen sich die Hinweise auf russische Kriegsverbrechen. In einem Video, das der US-Nachrichtensender CNN veröffentlichte, soll zu sehen sein, wie russische Soldaten zwei dem Augenschein nach unbewaffnete Männer erschiessen. Nach Recherchen des dpa-Faktencheckteams ist das Video plausibel. Auch die BBC berichtete über den Vorfall. Laut CNN entstanden die Aufnahmen am 16. März in der Nähe von Kiew. Zu sehen ist, wie zunächst ein Transporter in einem Gewerbegebiet vorfährt, der mit mehreren V-Zeichen besprüht ist. Eine weitere Szene zeigt, wie sich die Zivilisten noch mit den Soldaten unterhalten. Laut CNN wurden die beiden Männer offenbar danach kontrolliert, ob sie Waffen bei sich tragen. Nach einer Konversation gehen die russischen Soldaten und die beiden Zivilisten auseinander. Doch plötzlich kehren zwei Soldaten zurück und schiessen den beiden Männern, die langsam über das Gelände gehen, in den Rücken.

16:04 WEF: Selenski wird per Videoübertragung Rede halten – Vitali Klitschko in Davos Die Lage in der Ukraine steht im Mittelpunkt des Jahrestreffens des Weltwirtschaftsforums (WEF) in knapp zehn Tagen in Davos (GR). Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski wird per Videoübertragung sprechen und der Kiewer Bürgermeister, Vitali Klitschko, wird in Davos dabei sein. Es werde ein wichtiger ukrainischer Moment sein, erklärten die Organisatoren gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. In Abwesenheit der unerwünschten russischen Teilnehmer wird eine starke Delegation aus der Ukraine, von der Regierung über die Zivilgesellschaft bis hin zum Privatsektor, online oder in Davos erwartet.

15:57 Ukraine warnt EU vor Scheitern von Ölembargo-Verhandlungen Der ukrainische Aussenminister Dmytro Kuleba hat die EU eindringlich vor einem Scheitern der Verhandlungen über ein Einfuhrverbot für russisches Öl gewarnt. Wenn das geplante sechste EU-Sanktionspaket ohne Ölembargo beschlossen werden sollte, werde Russlands Präsident Wladimir Putin feiern können, sagte Kuleba. Zum ersten Mal würde dann nämlich die Einheit der EU gebrochen sein. «Ich möchte sie alle daran erinnern, dass Präsident Putin seit vielen Jahren versucht, genau dieses Ziel zu erreichen – die Einigkeit der Europäischen Union in ihrer Politik gegenüber der Ukraine zu brechen», ergänzte Kuleba. Man befinde sich in einem kritischen Moment. Die Pläne für ein europäisches Ölembargo gegen Russland stehen derzeit auf der Kippe, weil Ungarn nicht gewillt ist, das Projekt zu unterstützen. Das Land begründet dies mit seiner grossen Abhängigkeit von russischen Öllieferungen und den hohen Kosten für eine Umstellung auf andere Lieferanten. Legende: Der ukrainische Aussenminister Dmytro Kuleba nimmt momentan am G7-Treffen in Weissenhaus (D) teil. Keystone

15:44 Moldawien warnt vor Destabilisierung in Transnistrien Moldawiens Aussenminister Nicu Popescu hat vor einer weiteren russischen Destabilisierung seines Landes gewarnt. Es gebe interne Kräfte in der abtrünnigen Region Transnistrien, die Spannungen schüren wollten, sagte Popescu in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters am Rande des G7-Treffens in Weissenhaus. Popescu sagte nicht, welche Kräfte dies genau sind. Es sei aber klar, dass jüngste Zwischenfälle wie einige Explosionen in Transnistrien mit dem Krieg in der benachbarten Ukraine in Zusammenhang stünden. In Transnistrien sind bereits russische Truppen stationiert. Mit Beginn des Angriffs auf die Ukraine wachsen in Moldawien die Sorgen, dass Russland auch dort in grossem Stil einmarschieren könnte. Audio Aus dem Archiv: Transnistrien droht in den Krieg hineingezogen zu werden 13:38 min, aus SRF 4 News aktuell vom 26.04.2022. abspielen. Laufzeit 13 Minuten 38 Sekunden.

15:39 Kantonale Militärdirektoren sehen Lücken im Bevölkerungsschutz Führung, Entscheidungsfindung und Sofortmassnahmen im Kriegsfall sollten nach Ansicht der kantonalen Militärdirektoren aufgrund des Kriegs in der Ukraine neu definiert werden. Die Schweizer Armee müsse ihrem Kernauftrag, der Verteidigung, gerecht werden. Die Regierungskonferenz Militär, Zivilschutz und Feuerwehr (RK MZF) stellt in ihrem Positionspapier, Link öffnet in einem neuen Fenster fest, dass Schutzbauten ein wesentliches Mittel zum Schutz der Bevölkerung in einem bewaffneten Konflikt darstellten. Die RK MZF fordert den langfristigen Werterhalt und die Weiterentwicklung der Schutzbauten. Sichere Kommunikationssysteme sind, wie es in dem Positionspapier weiter heisst, vor und während eines bewaffneten Konflikts ebenso wichtig, wie bei der Bewältigung von Katastrophen und Notlagen. Der Zivilschutz sei das strategische Element der Kantone zur Sicherstellung der Durchhaltefähigkeit des Bevölkerungsschutzes, schreibt die RK MZF weiter. Es sei daher zu prüfen, ob das Szenario eines bewaffneten Konflikts in der Ausbildung des Zivilschutzes vermehrt berücksichtigt werden müsse. Aufgrund der unsicheren und schwierig zu beurteilenden sicherheitspolitischen Lage fordert die RK MZF schliesslich, dass die Schweizer Armee ihrem Kernauftrag, der Verteidigung, gerecht werde. Dabei sei die Durchhaltefähigkeit der Armee mittels ausreichender personeller und materieller Reserven sicherzustellen.

15:29 Erdogan sieht Nato-Beitritt von Finnland und Schweden kritisch Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat sich kritisch über einen möglichen Nato-Beitritt von Finnland und Schweden geäussert. «Derzeit beobachten wir die Entwicklungen bezüglich Schwedens und Finnlands, aber wir haben keine positive Meinung dazu», sagte Erdogan. Skandinavische Länder seien geradezu «Gasthäuser für Terrororganisationen» wie die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK. Erdogan hatte unter anderem Schweden, aber auch anderen europäischen Ländern in der Vergangenheit, immer wieder vorgeworfen, nicht entschieden genug gegen die PKK oder die Gülen-Bewegung vorzugehen. Die türkische Führung macht die nach dem islamischen Geistlichen Fethullah Gülen benannte Gruppierung für den Putschversuch von 2016 verantwortlich. Laut Nato-Statuten muss jede Entscheidung über eine Erweiterung einstimmig getroffen werden. Die Türkei ist seit 1952 Mitglied des Bündnisses.

15:18 Petition fordert Asyl für russische Deserteure und Kriegsgegner Eine bei der Bundeskanzlei in Bern eingereichte Petition fordert Asyl auch für russische Deserteure und Kriegsgegnerinnen und -gegner. 6557 Personen haben die Petition unterzeichnet. Die Schweiz müsse dazu beitragen, die russische Kriegsmaschinerie zu stoppen, die seit fast drei Monaten Tod und Zerstörung über die Ukraine bringe und Millionen von Ukrainern und Ukrainerinnen zur Flucht zwinge, heisst es in der Petition. So wie die Schweiz sich um den Empfang von Flüchtlingen aus der Ukraine kümmere, sollte sie auch für russische Kriegsdienstverweigerer und Kriegsgegner in Russland das Recht auf Asyl in der Schweiz gewähren. Die Schweizerischen Behörden sollen diese Massnahme öffentlich und weltweit ankündigen. Was russischen Bürgerinnen und Bürgern in ihrer Heimat droht, wenn sie sich öffentlich gegen den Krieg und Präsident Putin stellen, erklären zwei Russinnen, deren Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz demnächst abläuft. 04:09 Video Asyl für kritische russische Staatsbürger Aus 10 vor 10 vom 12.05.2022. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 9 Sekunden.

15:00 Schwedischer Bericht: Höhere Sicherheit bei Nato-Beitritt Eine mit Spannung erwartete Sicherheitsanalyse hat in Schweden Vorteile eines Nato-Beitritts des bislang bündnisfreien Landes aufgezeigt. «Eine schwedische Nato-Mitgliedschaft würde die Schwelle für militärische Konflikte erhöhen und damit einen konfliktpräventiven Effekt in Nordeuropa haben», heisst es in der Analyse. Ein Nachteil eines schwedischen Beitritts wäre demnach, dass Russland negativ darauf reagieren dürfte. Als am wahrscheinlichsten werden Versuche betrachtet, die Öffentlichkeit und Entscheidungsträger in Schweden zu beeinflussen. Auch Cyberangriffe seien denkbar. Eine klare Empfehlung für oder gegen einen Beitritt zu dem Verteidigungsbündnis liefert das Dokument zwar nicht. Es gilt aber als Grundlage für einen Beschluss des skandinavischen EU-Landes zu einer möglichen Nato-Mitgliedschaft. 01:39 Video Schweden präsentiert Sicherheitsanalyse Aus Tagesschau am Vorabend vom 13.05.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 39 Sekunden.

14:51 Selenski weiter zu Gesprächen mit Putin bereit Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski ist weiter zu direkten Verhandlungen mit Kremlchef Wladimir Putin bereit, stellt dafür aber Bedingungen. «Doch nur mit ihm, ohne dessen Mittler und nur unter der Bedingung eines Dialogs statt eines Ultimatums», sagte der 44-Jährige in einem Interview mit dem italienischen Fernsehen. Gleichzeitig schränkte er ein, dass die ukrainische Gesellschaft solch einem Gespräch jetzt «nicht positiv» gegenüberstehe. Dagegen wiederholte Kremlsprecher Dmitri Peskow die russische Position, dass ein Treffen der beiden Staatschefs erst stattfinden könne, wenn es eine verbindliche Vereinbarung zwischen Moskau und Kiew gebe. «Ohne diese vorbereitenden Massnahmen ist es wohl kaum möglich, ein solches Treffen durchzuführen», sagte er laut der Nachrichtenagentur Interfax. In den Friedensverhandlungen zwischen beiden Ländern gibt es seinen Angaben zufolge keine Fortschritte.

14:45 Ukraine meldet Tote und Verletzte in ostukrainischen Gebieten In den ostukrainischen Gebieten Charkiw und Luhansk sind Behördenangaben zufolge mehrere Menschen infolge von Kämpfen getötet worden. Im Charkiwer Gebiet wurden Angaben des Zivilschutzes zufolge nach der Löschung eines Hallenbrandes drei Männer tot aufgefunden. Fünf weitere seien verletzt worden. In die Halle in der Ortschaft Schebelynka im Kreis Isjum war am Vortag ein Geschoss eingeschlagen und hatte den Brand ausgelöst. Im benachbarten Luhansker Gebiet informierte der Militärgouverneur Serhij Hajdaj über zwei durch russischen Beschuss getötete Zivilisten aus Lyssytschansk und Solote. Am nördlichen Rand von Sjewjerodonezk sei dabei zum zweiten Mal seit 2014 eine Brücke über den Fluss Borowa zerstört worden. Hajdajs Aussagen zufolge wurden in den umkämpften Teilen des Luhansker Gebiets fast 60 weitere Häuser zerstört.

14:32 Über 49'000 Ukraine-Flüchtlinge in der Schweiz In der Schweiz haben die Bundesbehörden bisher 49'062 Flüchtlinge aus der Ukraine registriert, wie das Staatssekretariat für Migration (SEM) per Twitter bekannt gibt. Den Schutzstatus S haben bisher 46'826 ukrainische Flüchtlinge erhalten, 623 mehr als am Vortag. Ihr Heimatland verlassen haben seit dem Angriff Russlands am 24. Februar nach Angaben des UNO-Hochkommissariats für Flüchtlinge (UNHCR) 6 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer. In der Ukraine selber waren 8.0 Millionen Menschen auf der Flucht.