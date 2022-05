Der Ticker startet um 5:30 Uhr

3:05 Selenski: Kriegsende erst nach Rückholung aller Gebiete Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hält eine Beendigung des Krieges mit Russland erst nach einer Rückholung aller besetzten ukrainischen Territorien für möglich. «Wenn wir alles zurückholen, was uns gehört, dann beenden wir den Krieg», sagte der Staatschef im Gespräch mit französischen Studenten. «Wir wollen den Frieden in unseren Staat», unterstrich der 44-Jährige dabei. Russland hat die Ukraine Ende Februar angegriffen und im Osten und Süden des Landes größere Gebiete besetzt. 2014 hatte sich Russland bereits die ukrainische Schwarzmeer-Halbinsel Krim einverleibt.

2:36 Kämpfe zwischen Cherson und Mykolajiw Russische und ukrainische Truppen haben sich in der Region zwischen Cherson und Mykolajiw im Süden der Ukraine erneut erbitterte Gefechte geliefert. Dabei gaben die Verteidiger den russischen Angreifern «keine Gelegenheit zum Vordringen», wie die ukrainische Militärführung in der Nacht mitteilte. Im Verlauf der Kämpfe seien mindestens 23 russische Soldaten getötet und zwei Panzer zerstört worden, ebenso wie ein Munitionslager, zitierte die Agentur Unian aus der Mitteilung. Die Angaben konnten nicht unabhängig geprüft werden.

23:38 Asowstal: Kiew möchte verschanzte Soldaten freibekommen Die ukrainische Führung schlägt dem russischen Militär einen Tausch für die im Stahlwerk Azovstal in Mariupol verschanzten letzten Verteidiger der Hafenstadt vor. «Als ersten Schritt haben wir den Russen folgenden Tausch angeboten: Wir transportieren unsere schwerverwundeten Jungs in einem humanitären Korridor aus Azovstal ab», sagte Vize-Regierungschefin Iryna Wereschtschuk am Mittwochabend nach Angaben der «Ukrajinska Prawda». Gleichzeitig lasse das ukrainische Militär russische Kriegsgefangene «nach Standardregeln für deren Austausch» frei. Die Verhandlungen dazu dauerten noch an, noch seie keine Einigung erzielt worden. Das weiträumige Stahlwerk ist die letzte Bastion der ukrainischen Truppen in der inzwischen schwer zerstörten Hafenstadt Mariupol. Das russische Militär fordert von den Verteidigern die Kapitulation, die ukrainischen Truppen lehnen das kategorisch ab. Legende: In den vergangenen Tagen war mehrfach über das Leiden der verwundeten ukrainischen Soldaten im Stahlwerk berichtet worden. Nach Darstellung eines Sanitäters herrscht dort inzwischen absoluter Mangel an Medikamenten. Keystone

22:35 Ukrainische Angriffe auf Belgorod und Kursk Die russischen Regionen Belgorod und Kursk nahe der ukrainischen Grenze haben von neuen Angriffen berichtet. Gouverneur des Gebiets Belgorod teilte am Mittwochabend auf Telegram mit, dass beim Beschuss des Dorfes Solochi ein Mensch getötet und drei weitere Einwohner verletzt worden seien. Im Gebiet Kursk wurde nach Behördenangaben von der russischen Luftabwehr eine ukrainische Drohne abgeschossen. Die Grenzregionen, darunter auch Brjansk und Woronesch, hatten wiederholt einen Beschuss aus der Ukraine beklagt. Die Ukraine weist Vorwürfe, Ziele wie Munitionsdepots oder Kraftstofflager in Russland beschossen zu haben, meist zurück. Russland hatte gedroht, Kommandostellen in der ukrainischen Hauptstadt Kiew ins Visier zu nehmen, sollte der Beschuss nicht aufhören.

22:15 100 Tschechen ziehen in den Krieg Der tschechische Präsident Milos Zeman hat mehr als 100 Bürgern seines Landes erlaubt, für die Ukraine in den Krieg zu ziehen. Er hat die entsprechenden persönlichen Anträge bewilligt, wie ein Sprecher mitteilte. Nach dem Wehrgesetz ist es tschechischen Bürgern verboten, für fremde Armeen Kriegsdienst zu leisten. Regierungschef Petr Fiala muss die Genehmigungen ebenfalls unterzeichnen, womit seinem Sprecher zufolge gerechnet wird. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hatte ausländische Freiwillige dazu aufgerufen, sich am Widerstand zu beteiligen und hat damals eine «internationale Brigade» ins Leben gerufen.

21:53 Grossbritannien sagt Finnland militärische Hilfe zu Der britische Premierminister Boris Johnson hat nach Schweden auch Finnland militärische Hilfe zugesagt. Bei einem Besuch in Helsinki unterzeichneten Johnson und der finnische Präsident Sauli Niinistö am Mittwochabend eine politische Erklärung, in der sich ihre beiden Länder gegenseitige Unterstützung versprechen und zu einem Ausbau der bestehenden militärischen Zusammenarbeit bekennen. Vor dem Eindruck des russischen Einmarsches in die Ukraine hatte Johnson bereits in Schweden eine solche Erklärung mit der dortigen Regierungschefin Magdalena Andersson unterzeichnet. Grossbritannien werde Finnland im Falle einer Katastrophe oder eines Angriffs auch militärisch unterstützen, beteuerte Johnson auf einer Pressekonferenz im finnischen Präsidentenpalast. Dabei gehe es nicht um die kurzfristige Zeit, in der Finnland eine Nato-Mitgliedschaft erwäge, sondern um eine dauerhafte Zusicherung zwischen zwei Nationen.

21:20 Kaum entscheidende Gebietsgewinne bei Charkiw Für SRF-Korrespondentin Luzia Tschirky sind die von der Ukraine gemeldeten Gebietsgewinne für den Kriegsverlauf kaum entscheidend sein. «Aus ukrainischer Sicht mag es von grosser Bedeutung sein, dass es gelungen ist, mehrere kleinere Ortschaften in der Umgebung von Charkiw wieder unter Kontrolle zu haben. Aber von strategischer Bedeutung dürfte dies nicht sein.» Kriegsentscheidend werde sein, was im Süden bei Saporischschja abspielt. Dass sich das Gebiet um Cherson direkt Russland anschliessen will, wird in der ukrainischen Hauptstadt Kiew natürlich als Provokation aufgefasst. Auch die Bevölkerung in der Region unterstützt den Vorschlag Russlands nicht und es wird auch nicht, wie seinerzeit auf der Krim, ein Referendum darüber durchgeführt. Das zeigt, dass sich diese von Russland eingesetzte Lokalregierung nicht sicher fühlt mit ihren Plänen, der Russländischen Föderation beizutreten. 03:04 Video Tschirky: «Gebietsgewinne für Ukraine nicht von strategischer Bedeutung» Aus Tagesschau vom 11.05.2022. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 4 Sekunden.

20:27 «Dieser Krieg ist ganz klar ein grosser Rückschlag für die Welt» Eine Erholung der Weltwirtschaft nach der Corona-Pandemie sei in weite Ferne gerückt, zu sehr herrsche Unsicherheit. Es gebe Grund zu grosser Besorgnis, sagt IWF-Chefin Kristalina Georgiewa im Interview mit SRF. «Es ist ein unvorstellbares Ereignis, wieder ein Krieg in Europa. Und auch die Reaktion in Form von Sanktionen ist beispiellos.» Die Welt werde nach diesem Krieg nicht mehr dieselbe sein, sagte Georgiewa: Wie wollen wir sicherstellen, dass Volkswirtschaften und die Bevölkerung über eine sichere Energieversorgung verfügen? Wie werden Länder über ihre Reserven nachdenken und ihre Position sichern? «Und ich bin sehr besorgt, dass es zu weiteren Spannungen in der Welt kommen könnte. Ich bete, dass wir keinen zweiten Kalten Krieg erleben werden.» Nach dem Kriegsbeginn habe der IWF der Ukraine Soforthilfe von 1.4 Milliarden Dollar zur Verfügung gestellt. Für andere betroffene Länder, von Zentralasien bis nach Afrika, die bis zu 80 Prozent ihres Getreides aus Russland und der Ukraine importieren, arbeite der IWF bereits an Programmen. Kristalina Georgiewa: «Dieser Krieg ist ganz klar ein grosser Rückschlag für die Welt» 16:09 Video IWF-Chefin Kristalina Georgiewa im Exklusiv-Interview Aus News-Clip vom 11.05.2022. abspielen. Laufzeit 16 Minuten 9 Sekunden.

19:45 Papst spricht mit Frauen von Kämpfern des Asow-Regiments Papst Franziskus hat zwei ukrainische Frauen getroffen, deren Männer als Kämpfer des Asow-Regiments im Stahlwerk von Mariupol eingeschlossen sind. Das Oberhaupt der katholischen Kirche unterhielt sich am Mittwoch im Rahmen der Generalaudienz, Link öffnet in einem neuen Fenster auf dem Petersplatz kurz mit Kateryna Prokopenko, der Ehefrau des Asow-Kommandanten Denys Prokopenko, sowie Julia Fedosjuk. Laut der Agentur ANSA sagten die Frauen: «Wir hoffen, dass diese Begegnung eine Chance bietet, den Soldaten und ihnen Männern zu retten.» Franziskus sagte nach Angaben der Frauen, dass er für die Kämpfer beten werde und alles versuche, um ihnen zu helfen. Auf ihre Bitte, in die Ukraine zu kommen, habe der Pontifex nicht geantwortet. Im Vatikan war erwogen worden, dass Franziskus in die Ukraine reisen könne; Präsident Wolodimir Selenski und auch Kiews Stadtpräsident Vitali Klitschko hatten ihn eingeladen. Zuletzt kam man zu dem Schluss, dass ein Besuch nicht möglich sei. Legende: Kateryna Prokopenko und Julia Fedosjuk werden vom Papst begrüsst. vaticannews.va

19:01 Befreiung von Kämpfern in Mariupol würde viele Opfer kosten Die ukrainische Militärführung hat Hoffnungen gedämpft, die im Stahlwerk Asowstal von Mariupol eingeschlossenen Kämpfer mit einer Offensive zu befreien. «Eine solche Operation zur Deblockierung würde eine beträchtliche Anzahl von Truppen erfordern, weil die ukrainischen Streitkräfte 150 bis 200 Kilometer von Mariupol entfernt sind», sagte der stellvertretende Generalstabschef Olexij Hromow. Weil die russischen Truppen inzwischen mächtige Verteidigungsanlagen gebaut hätten, würde ein solcher Einsatz viele Opfer kosten. In den vergangenen Wochen wurden etwa 500 Zivilisten, die sich auch im Stahlwerk aufhielten, über humanitäre Korridore gerettet. Einen freien Abzug der Kämpfer lehnt Russland ab. Sie sollen die Waffen niederlegen und sich in Gefangenschaft begeben. Nach Angaben der ukrainischen Vizeregierungschefin Iryna Wereschtschuk halten sich in der Fabrik noch rund 1000 Verteidiger auf, die Hälfte von ihnen sei verletzt. Nach russischen Angaben sollen sich 2500 ukrainische Kämpfer und ausländische Söldner im Stahlwerk verschanzt haben. Legende: Ein Aussenblick auf die zerstörte Anlage des Azowstal-Stahlwerks vom 11. Mai 2022. Reuters

18:36 Nach Farbattacke: Russland bestellt Polens Botschafter ein Nach der Farbattacke auf Russlands Botschafter in Warschau hat das russische Aussenministerium den Chef der polnischen Botschaft in Moskau einbestellt. Demonstranten hatten am Montag Russlands Botschafter Sergej Andrejew in Warschau mit roter Farbe begossen und ihn daran gehindert, am «Tag des Sieges» Blumen auf einem Friedhof für sowjetischen Soldaten niederzulegen. Polens Innenminister Mariusz Kaminski kommentierte den Vorfall mit den Worten, die Regierung habe dem Botschafter zuvor von seinem Vorhaben abgeraten, und die Demonstration sei legal gewesen. Polens Botschafter Krzysztof Krajewski sagte nach seiner Einbestellung ins Moskauer Aussenministerium, er habe den Standpunkt von Aussenminister Zbigniew Rau wiederholt. Dieser hatte von einem «höchst bedauerlichen Vorfall» gesprochen und betont, Diplomaten ständen unter einem besonderen Schutz, unabhängig von der Politik der Regierung, die sie vertreten. Legende: Demonstranten hatten am Montag Russlands Botschafter Sergej Andrejew in Warschau mit roter Farbe begossen. Reuters

18:16 Europäische Investitionsbank stellt sich hinter Aufbauplan Der Präsident der Europäischen Investitionsbank (EIB) stellt sich hinter den Vorschlag, der Ukraine mit einem billionenschweren, internationalen Hilfsplan beim Wiederaufbau zu helfen. Die Staats- und Regierungschefs müssten möglichst bald dazu eine Entscheidung treffen, sagt Werner Hoyer der Nachrichtenagentur Reuters. Benötigt werde etwas, das «sich wirklich an ein globales Publikum und nicht nur an die Steuerzahler der EU wendet». Wirtschaftsexperten des Economic Policy Research schätzen, dass jetzt schon bis zu 600 Milliarden Euro für einen Wiederaufbau benötigt würden. Die Summe stehe bislang nicht fest, sagt Hoyer. Aber eins sei klar: «Wir reden nicht über Millionen, sondern Billionen.»

18:06 Ukraine reduziert russischen Gastransit Die Ukraine hat die Lieferungen von russischem Gas nach Westeuropa reduziert. Über das umkämpfte Gebiet Luhansk im Osten floss seit Mittwochmorgen kein russisches Gas mehr, wie aus ukrainischen und russischen Quellen hervorging. Grössere Auswirkungen hat dies bislang aber nicht. Die Gasmengen, die über die Ukraine in Bayern ankommen, sind gegenüber Dienstag um 25 Prozent zurückgegangen. «Diese Mengen werden durch Gas aus Norwegen und den Niederlanden ausgeglichen», teilte die deutsche Bundesnetzagentur mit. Die Ukraine sucht laut dem deutschen Wirtschaftsminister Robert Habeck nach neuen Transportwegen. Der Ausfall sei kompensierbar, auch während des Sommers, sagte Habeck. Der russische Staatskonzern Gazprom hatte bestätigt, dass am Mittwoch nur 72 Millionen Kubikmeter Gas durch die Ukraine in Richtung Westen fliessen. Am Vortag waren es noch 95,8 Millionen Kubikmeter. Gazprom bekräftigte, alle Verpflichtungen gegenüber Europa zu erfüllen. Die vertraglich mögliche maximale Auslastung des russischen Gas-Transits über die Ukraine liegt bei 109 Millionen Kubikmetern täglich.

17:18 Zeltlager beim Hauptbahnhof Prag Wegen des anhaltenden Zustroms an Flüchtenden aus der Ukraine hat sich die Lage am Hauptbahnhof in Prag zugespitzt. Der tschechische Innenminister Vit Rakusan kündigte am Mittwoch an, ein Zeltlager als Ausweichquartier aufzubauen. «Wir lassen die Menschen nicht auf den Gängen schlafen», schrieb Rakusan auf Twitter. Die Feuerwehr errichtet nun ein Zeltlager für rund 150 Menschen, weil keine Unterbringungsmöglichkeiten mehr bestehen. Seit Beginn der russischen Invasion sind mehr als 337’000 Menschen nach Tschechien geflüchtet. Die Regierung kündigte zudem genauere Personenkontrollen an. So sollen Menschen, welche über die ukrainische und die ungarische Staatsangehörigkeit verfügen, keine Sozialleistungen mehr erhalten. Hilfsorganisationen beklagten eine Diskriminierung der Roma-Minderheit. Viele von ihnen stammen aus Transkarpatien im Westen der Ukraine. «Wir lassen keine Leute auf den Gängen schlafen»

16:28 48'388 Geflüchtete aus der Ukraine in der Schweiz registriert Die Schweiz hat seit gestern Dienstag 408 Geflüchtete aus der Ukraine registriert. Insgesamt haben sich damit seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine 48'388 Ukrainerinnen und Ukrainer in der Schweiz erfassen lassen. 45'475 der Registrierten haben den Schutzstatus S erhalten. Das sind 839 mehr als am Vortag, wie das Staatssekretariat für Migration (SEM) am Mittwoch auf Twitter mitteilt. Insgesamt sind seit dem 24. Februar nach Angaben des Uno-Hochkommissariats für Flüchtlinge UNHCR 5.9 Millionen Menschen aus der Ukraine geflohen. In der Ukraine selbst sind 8 Millionen Menschen als Binnenflüchtlinge unterwegs.

16:09 Kreml und Kiew reagieren auf Bitte um Annexion der Besatzer von Cherson Im Süden der Ukraine will die unter russischer Besatzung stehende Verwaltung der Region Cherson ein formelles Beitrittsgesuch an Moskau richten. Und zwar explizit ohne ein Referendum über einen Beitritt zu Russland abzuhalten – das ist heute Morgen bekannt geworden. Im Kreml wird diese Initiative der unteren Funktionärsebene zurückhaltend aufgenommen. «Zweifellos sollten die Bewohner der Region Cherson darüber entscheiden, ob sie eine solche Bitte äussern oder nicht», sagt Kremlsprecher Dmitri Peskow. Zudem müsse solch ein Beitritt auch juristisch abgesichert werden. Die Krim war 2014 unmittelbar nach einem Referendum zum Teil Russlands erklärt worden. Die politische Führung in Kiew reagiert hingegen scharf auf den Vorstoss. «Das einzige Schreiben, das die «Gauleiter» des Gebietes Cherson vorbereiten können, ist das Begnadigungsgesuch nach dem Gerichtsurteil. Die Besatzer können darum bitten, dem Mars oder dem Jupiter angeschlossen zu werden», sagte Präsidentenberater Mychajlo Podoljak. Die ukrainische Armee werde Cherson befreien, fügte er hinzu.

15:10 Über 6400 Geflüchtete aus der Ukraine leben im Kanton Bern Im Kanton Bern sind 6403 geflüchtete Menschen aus der Ukraine gemeldet. Davon sind rund 4500 Personen in Gastfamilien untergebracht, teilt die bernische Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion mit. Der Druck habe etwas nachgelassen. Seit zwei Wochen weist der Bund die Geflüchteten nach dem offiziellen Verteilschlüssel den Kantonen zu. Da der Kanton Bern zuvor weit mehr Personen aufgenommen hatte, werden ihm vorübergehend kaum noch Personen zugeteilt, die eine Unterkunft benötigen. Seit letzter Woche sind mehrere Aufsichtsteams im Kanton unterwegs, um Gastfamilien zu besuchen. Sie beantworten Fragen und prüfen, ob die Unterkünfte den von der Schweizerischen Flüchtlingshilfe definierten Anforderungen genügen. Die Auswahl der Gastfamilien erfolge zufällig, schreibt der Kanton.

13:35 Neue Kämpfe nach ukrainischen Vorstoss in Region Charkiw Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben seine Gegenangriffe gegen die russischen Truppen in der östlichen Region Charkiw fortgesetzt. Die russischen Truppen versuchten, den Vormarsch ukrainischer Truppen dort zu stoppen, teilt der ukrainische Generalstab mit. Dort drängten die Ukrainer die russischen Streitkräfte bisher Richtung Grenze zurück. Die Russen versuchten, die Stadt Rubischne vollständig einzunehmen. 01:33 Video Neue Kämpfe in Region Charkiw Aus Tagesschau vom 11.05.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 33 Sekunden.

13:14 Rund 100 ukrainische Flüchtlinge studieren an der Zürcher Uni Mehrere hundert Flüchtlinge aus der Ukraine haben sich bisher bei der Universität Zürich gemeldet, um ein Gaststudium absolvieren zu können. Rund 100 wurden bisher offiziell aufgenommen, viele weitere werden voraussichtlich folgen. Als kurzfristige Hilfe sei die Möglichkeit, ein Gaststudium absolvieren zu können, fantastisch, sagte Michael Schaepman, Rektor der UZH, vor den Medien. Es brauche aber auch eine längerfristige Perspektive. Ein grosses Problem sei dabei die Sprache.