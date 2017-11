Die Militäraktion in Simbabwe galt wohl der Frau von Präsident Mugabe und ihren Unterstützern. Das sagt ARD-Korrespondent Jan-Philipp Schlüter im Gespräch.

SRF News: Kann man den Informationen aus Simbabwe trauen, dass es sich bei den Vorkommnissen nicht um einen Putsch gegen Präsident Robert Mugabe handle?

Jan-Philipp Schlüter: Eigentlich sind alle Zutaten eines Putsches vorhanden: Gepanzerte Fahrzeuge fuhren in der Nacht in die Hauptstadt Harare ein, das Militär kontrolliert die wichtigen Punkte in der Stadt, der staatliche Fernsehender ist von Soldaten besetzt worden und ein uniformierter General hat in der Nacht eine vorgefertigte Meldung am Fernsehen verlesen. So läuft ein Putsch in Afrika normalerweise ab. Deshalb würde ich auch die Vorkommnisse in Simbabwe einen Putsch nennen.

« Dafür, dass sich im Land offenbar Revolutionäres tut, ist die Stimmung doch sehr entspannt. »

Das Militär beharrt allerdings darauf, dass es bloss gegen Kriminelle aus dem Umfeld von Präsident Mugabe gehe. Diese hätten die Verfassung gebrochen und untergraben. Mit ihren Aktionen hätten sie die Armut gefördert und eine wirtschaftliche Krise heraufbeschworen. Um das zu ändern sei der nun erfolgte temporäre Eingriff des Militärs nötig.

Was weiss man über den Verbleib des 93-jährigen Diktators Mugabe, der nicht von der Macht lassen will?

Im Umfeld seines Privathauses sollen in der Nacht Schüsse abgegeben worden sein, berichten Ohrenzeugen. Deshalb könnte er dort von der Armee festgesetzt worden sein. Der Armeegeneral am TV versicherte der Nation, dem Präsidenten gehe es gut, er und seine Familie seien wohlauf und in Sicherheit. Auch seine Partei ZANU-PF teilte mit, Mugabe sei nicht verletzt worden und befinde sich in Sicherheit.

ZANU-PF tweetet im Namen von Emmerson Mnangagwa Last night the first family was detained and are safe, both for the constitution and the sanity of the nation this was necessary. Neither Zimbabwe nor ZANU are owned by Mugabe and his wife. Today begins a fresh new era and comrade Mnangagwa will help us achieve a better Zimbabwe. — ZANU PF (@zanu_pf) 15. November 2017

Wie präsentiert sich die Situation in den Strassen der Hauptstadt Harare?

Es ist verhältnismässig ruhig. Die Leute verfolgen aufmerksam, was sich tut. Die Menschen in Simbabwe warten schon seit Jahren darauf, dass die Ära von Diktator Mugabe endlich endet. Nun hoffen viele, dass das tatsächlich der Fall ist. Die Simbabwer versuchen, den Tag so entspannt wie möglich anzugehen: Die Kinder gehen zur Schule, die Erwachsenen gehen zur Arbeit.

« Die Menschen in Simbabwe warten schon seit Jahren darauf, dass die Ära von Diktator Mugabe endlich endet. »

Auch der internationale Flughafen ist geöffnet, Flugzeuge aus Südafrika sind am Morgen dort planmässig gelandet. Auffällig sind einzig die Soldaten in den Strassen mit ihren Kontrollposten. Dafür, dass sich im Land offenbar Revolutionäres tut, ist die Stimmung doch sehr entspannt.

Worum geht es dem Militär, wenn es – laut eigenen Angaben – gar nicht die Macht im Land übernehmen will?

Auch wenn die Militärs sagen, dass sie die Macht nicht übernehmen wollen, so wollen sie aber doch ein gewichtiges Wort dabei mitreden, wer sie nun übernimmt. Am TV bezeichneten sie Mugabe weiterhin als Staatsoberhaupt und Oberkommandierenden der Streitkräfte. Vielleicht ist also Mugabe gar nicht das Hauptziel des Coups. Wahrscheinlicher ist, dass der Machtkampf um die Nachfolge Mugabes eskaliert ist.

« Grace Mugabe möchte das Präsidentenamt ihres Mannes übernehmen. »

Dabei gibt es im Wesentlichen zwei Gruppen: Einerseits den Vizepräsidenten Emmerson Mnangagwa, der die Unterstützung des Militärs hat. Er war vergangene Woche von Mugabe gefeuert worden, wobei man vermutet, dass dahinter dessen Frau, Grace Mugabe, steckt. Sie möchte selber das Amt ihres Mannes übernehmen. Um Grace Mugabe hat sich eine Gruppe von 40 jüngeren Ministern und Politikern der Regierungspartei ZANU-PF geschart. Offenbar hat das Militär nach der Entlassung Mnangagwas – der auch der ZANU-PF angehört – nun in seinem Namen zurückgeschlagen und auch einige der Unterstützer Grace Mugabes verhaftet.

Das Gespräch führte Hans Ineichen.