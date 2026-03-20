Der US-amerikanische Schauspieler und ehemalige Karate-Weltmeister Chuck Norris ist tot.

Das berichtet die französische Nachrichtenagentur AFP und bezieht sich dabei auf seine Familie.

Auch auf Norris' Instagram-Profil wurde die Todesmeldung publiziert.

Erst gestern wurde er auf Hawaii in ein Spital eingeliefert, nachdem er zusammengebrochen war.

Chuck Norris, der Martial-Arts-Star, der sich in den 1980er-Jahren mit Actionfilmen in Hollywood einen Namen gemacht hat, feierte letzte Woche seinen 86. Geburtstag und markierte diesen Anlass mit Beiträgen in den sozialen Netzwerken.

«Ich werde nicht älter. Ich steige in die nächste Liga auf», schrieb er als Bildunterschrift zu einem Instagram-Video, in dem er mit einem Partner boxt.

«Es geht nichts über ein bisschen Action an einem sonnigen Tag, um sich jung zu fühlen», fügte der Schauspieler hinzu, der in mehreren Disziplinen den schwarzen Gürtel besitzt.