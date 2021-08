Der Ticker startet um 6:24 Uhr

20:13 Heiko Maas: «Es führt kein Weg an Gesprächen mit Taliban vorbei» Nach den Worten von Aussenminister Heiko Maas führt «überhaupt kein Weg vorbei an Gesprächen mit den Taliban». Man könne sich Instabilität in Afghanistan nicht leisten, sagt er in Doha. Es gehe derzeit «nicht um die formalen Anerkennungsfragen», sondern um ganz praktische Themen. Die Bundesregierung fordere die Bildung einer inklusiven Regierung. Man sei bereit zu Hilfe. «Wer erwartet, dass die internationale Gemeinschaft hilft, (...) der muss auch sehen, dass die internationale Gemeinschaft auch gewisse Voraussetzungen dafür fordert.» Seit Sonntag ist Maas auf einer Reise durch fünf Länder, die mit der Afghanistan-Krise zu tun haben. Er besuchte die Türkei und danach Afghanistans Nachbarländer Usbekistan, Tadschikistan und Pakistan. Heute brach er zu seiner letzten Station Katar auf, von wo er am Mittwoch dann nach Deutschland zurückreisen wird. Legende: Die Bundesregierung setzt auf die Kooperationsbereitschaft der Taliban bei ihren Bemühungen um Ausreise von mehr als 40'000 schutzsuchenden Afghanen. Maas hat aber bereits vor seinem Besuch in Katar angekündigt, nicht selbst mit den Taliban zu reden. Keystone

19:47 Keller-Sutter: «Rasche Hilfe vor Ort – vor allem für die Verletzlichsten» Nach dem Sondertreffen der EU-Innenministerinnen und -minister sagte Bundesrätin Karin Keller-Sutter: «Die Stossrichtung war klar». Man wolle den Fokus auf die humanitäre Hilfe in Afghanistan legen – vor allem für Menschen, die am Verletzlichsten sind, wie etwa Frauen und Kinder. Man wolle keine Migrationsbewegungen provozieren. Wichtig sei auch die humanitäre Hilfe für die umliegenden Staaten, so Keller-Sutter. Daher hatte die EU-Kommission kürzlich bekannt gegeben, 200 Millionen Euro für die humanitäre Hilfe für Afghanistan und seine Nachbarstaaten bereitstellen zu wollen. Ob die Schweiz ihrerseits die humanitäre Hilfe aufstocken wird, konnte die Bundesrätin nicht sagen, da dies in der Kompetenz des Aussendepartements liegt. Die EU-Kommission hatte ausserdem angekündigt, ein Resettlement-Programm auf die Beine stellen zu wollen. Ein EU-Beamter sprach von 30'000 Menschen bis 2022. Resettlement bedeutet die Umsiedlung von besonders schutzbedürftigen Menschen aus einem Erstaufnahmeland in ein sicheres Drittland. Ob sich die Schweiz dereinst an einem Resettlement-Programm der EU beteiligen wird, falls es je zustande kommt, liess Bundesrätin Keller-Sutter offen. Es sei noch viel zu früh.

18:48 Ansiedlung von Flüchtlingen nur an freiwilligen Plätzen Die EU will vorerst keine konkreten Zusagen zur Aufnahme von Menschen aus Afghanistan machen. «Anreize zur illegalen Migration sollten vermieden werden», heisst es in einer beim Sondertreffen der Innenminister verabschiedeten Erklärung. Vor dem Hintergrund der bisherigen Erfahrungen seien die EU und ihre Mitgliedstaaten entschlossen, eine Wiederholung von grossen und unkontrollierten illegalen Migrationsbewegungen zu verhindern. Damit wurde auf die sogenannte Flüchtlingskrise in den Jahren 2015/2016 angespielt. Um eine ähnliche Entwicklung nach der Machtübernahmen der Taliban in Afghanistan zu vermeiden, soll laut der Erklärung nun sichergestellt werden, dass notleidende Menschen in der unmittelbaren Nachbarschaft Afghanistans angemessen Schutz erhalten. Zudem werden unter anderem gezielte Informationskampagnen gegen die Narrative von Menschenschmugglern als geeignetes Instrument genannt. Die Ansiedlung schutzbedürftiger Afghaninnen und Afghanen soll demnach nur dann erfolgen, wenn EU-Staaten dafür freiwillig Plätze anbieten. 01:57 Video EU für schnelle Hilfe vor Ort Aus Tagesschau am Vorabend vom 31.08.2021. abspielen

18:24 Taliban wollen Flugbetrieb in Kabul rasch wieder aufnehmen Seit Tagesanbruch haben die Taliban den internationalen Flughafen von Kabul vollständig unter Kontrolle. Die Amerikaner haben tonnenweise Material zurückgelassen, das zuvor funktionsuntüchtig gemacht worden war. Unklar ist, ob auch die Flughafen-Infrastruktur zerstört wurde. Die Taliban teilten jedenfalls mit, dass sie den Flugbetrieb möglichst rasch wieder aufnehmen wollen, wie SRF-Korrespondentin Anita Bünter aus Amman berichtet. «Wenn sie es nicht selbst bewerkstelligen können, dann wollen die Taliban auf die Unterstützung der Türkei und von Katar zurückgreifen. Entsprechende Anfragen wurden auch bereits deponiert in den letzten Tagen», erklärt Bünter. 00:51 Video Einschätzung von SRF-Korrespondentin Anita Bünter Aus Tagesschau am Vorabend vom 31.08.2021. abspielen

17:51 Kanada: Etwa 1250 Kanadier und Aufenthaltsberechtigte in Afghanistan Nach dem Ende der Luftbrücke aus Kabul befinden sich nach Angaben des kanadischen Aussenministeriums noch immer etwa 1250 Kanadier, Aufenthaltsberechtigte sowie deren Familienmitglieder in Afghanistan. Für den Moment sollten diese an Ort und Stelle bleiben und abwarten, während die Regierung mit den Taliban über eine sichere Ausreise für alle Betroffenen verhandle, sagte Aussenminister Marc Garneau übereinstimmenden Medienberichten zufolge.

17:35 Taliban-Führungsrat tagte drei Tage lang im Süden Afghanistans Der Führungsrat der militant-islamistischen Taliban hat drei Tage lang in der Provinz Kandahar im Süden Afghanistans getagt. Das teilte der Sprecher der Islamisten, Sabiullah Mudschahid, auf Twitter mit. Demnach wurden bei dem Treffen unter Leitung des Taliban-Führers Haibatullah Achundsada von Samstag bis Montag unter anderen die aktuelle politische Situation, die Sicherheit im Land sowie gesellschaftliche Themen im Detail besprochen. Zudem hätten wichtige Konsultationen zur Bildung einer neuen islamischen Regierung und eines neuen islamischen Kabinetts im Land stattgefunden, hiess es weiter. Am Ende des Treffens habe Achundsada den Mitgliedern des Führungsrates umfassende Anleitungen gegeben. Legende: Taliban-Sprecher Sabiullah Mudschahid. Reuters

16:54 Humanitäre Hilfe aus Deutschland und Österreich Deutschland und Österreich setzen auf humanitäre Hilfe, um Afghaninnen und Afghanen im Land oder in den Nachbarländern zu unterstützen. Bei einem Treffen mit Österreichs Kanzler Sebastian Kurz sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel: «Unsere Position ist, möglichst vielen Menschen in der Nähe ihrer Heimat eine Möglichkeit zu geben, humanitär versorgt zu werden, wenn sie das Land verlassen.» Weiter betonte sie, dass die deutsche Regierung sich gegenüber den 10'000 bis 40'000 Ortskräften und ihren Angehörigen verpflichtet fühle. Man müsse sehen, wie viele von ihnen Afghanistan verlassen wollen - bis dahin gehe es um humanitäre Hilfe. Über die Aufnahme von Kontingenten werde erst diskutiert, wenn klar sei, was es an Fluchtbewegung ausserhalb Afghanistans gebe. Auf die Frage nach der Bereitschaft zur Aufnahme von Flüchtlingskontingenten bestätigte Kurz seine ablehnende Position, die bekannt sei und sich nicht geändert habe. Österreich habe schon sehr viel geleistet und überproportional viele Menschen aufgenommen. «Wir haben pro Kopf gerechnet die viertgrösste afghanische Community weltweit.»

16:22 Deutscher Aussenminister Maas zu Militäreinsätzen Laut dem deutschen Aussenminister Heiko Maas seien Militäreinsätze nicht geeignet, «um langfristig eine Staatsform zu exportieren». Der Versuch in Afghanistan sei gescheitert, daraus müsse man die Lehren ziehen. Militärische Interventionen seien allerdings dazu geeignet, eine terroristische Bedrohung, einen Krieg oder die Verletzung von Menschenrechten zu beenden. Maas hat deshalb dazu aufgerufen, sich vor künftigen Militäreinsätzen klarer über die Ziele zu werden.

15:51 US-Truppen hinterlassen militärische Geräte funktionsunfähig Dem Pentagon zufolge haben US-Truppen vor ihrem Abzug aus Afghanistan militärische Geräte auf dem Flughafen Kabul unbrauchbar gemacht. «Das Einzige, was wir funktionsfähig gelassen haben, sind ein paar Feuerwehrautos und ein paar Gabelstapler, sodass der Flughafen in Zukunft weiter in Betrieb bleiben kann», sagte John Kirby, Sprecher des Verteidigungsministeriums, gegenüber dem Sender CNN. Fluggeräte und Fahrzeuge könnten nicht mehr benutzt werden. Der Abflug der US-Truppen am Montag machte den Taliban-Kämpfern den Weg auf das Flughafengelände frei, wo sie mehrere Chinook-Helikopter inspizierten. Man sei nicht «übermässig besorgt» darüber, sagte Kirby. «Wir haben alles getan, was wir konnten, um sicherzustellen, dass diese Ausrüstung in Zukunft nicht mehr von ihnen benutzt werden kann.»

15:18 Kanada nimmt 5000 afghanische Flüchtlinge auf Kanada hat angekündigt, 5000 Flüchtlinge aus Afghanistan aufzunehmen, die von den USA nach dem Rückzug der Truppen evakuiert wurden. «Wir setzen alle Hebel in Bewegung, um so vielen Afghaninnen und Afghanen wie möglich zu helfen, die sich in Kanada niederlassen wollen», sagte Migrationsminister Marco Mendicino. «Über das Wochenende bekamen Kanada und seine Verbündeten die Zusicherung der Taliban, dass afghanische Bürger mit Reisebewilligung von anderen Ländern das Land sicher verlassen dürften.» Legende: Afghanische Flüchtlinge kommen am internationalen Flughafen Dulles in Virginia an. Reuters

14:27 Bundesrätin Keller-Sutter am Sondertreffen der EU-Innenminister Die Bundesrätin Karin Keller-Sutter fordert am Sondertreffen zu Afghanistan ein koordiniertes Vorgehen der europäischen Staaten und das Weiterführen der Revision des EU-Asyl- und Migrationssystems. Vor dem Treffen in Brüssel sagte die Bundesrätin, dass es in erster Linie darum gehe, «sich auf der Ebene Europa zu koordinieren». Die EU-Kommission hatte kürzlich angekündigt, ein Resettlement-Programm starten zu wollen. Auf die Frage, ob sich die Schweiz vorstellen könne, sich daran zu beteiligen, sagte Keller-Sutter: «Das wird heute sicherlich diskutiert, ist aber nicht spruchreif.» Wichtig sei aktuell vor allem, die Hilfe vor Ort zu verstärken und die verletzlichsten Personen, wie Frauen und Mädchen, zu unterstützen.

13:28 Merkel: Suchen nach Wegen für Gespräche mit den Taliban Die deutsche Bundesregierung ist mit europäischen Partnern im Gespräch, um nach einem Weg für reguläre Kontakte mit den Taliban in Kabul zu suchen. Man müsse schauen, «wie wir mit den Taliban sprechen können», sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel in Berlin. Mit Ländern wie Frankreich, Grossbritannien, Italien und den Niederlanden berate die Bundesregierung deshalb darüber, wie eine Präsenz Europas in Kabul aufgebaut werden könne, ohne dass dies einer diplomatischen Anerkennung gleichkomme. Bei den Gesprächen müsse es darum gehen, gefährdete Menschen wie etwa die ehemaligen Ortskräfte der Bundeswehr nach dem Ende der Luftbrücke noch ausser Landes zu bringen.

12:32 Kämpfer des Widerstands töten acht Taliban Eine mit den Taliban verfeindete Miliz hat nach eigenen Angaben einen Vorstoss der neuen Machthaber auf die einzige von diesen noch nicht eroberte afghanische Provinz Pandschir abgewehrt. Bei den Kämpfen am westlichen Eingang zum Pandschir-Tal seien acht Taliban-Kämpfer getötet worden, teilt ein Vertreter der Nationalen Widerstandsfront mit. In den eigenen Reihen seien zwei Kämpfer gefallen. Pandschir liegt nordöstlich von Kabul. Es ist die einzige Provinz, die seit der Eroberung der afghanischen Hauptstadt durch die Taliban am 15. August noch nicht in deren Hand gefallen ist. Allerdings gab es auch in der benachbarten Provinz Baghlan Kämpfe zwischen den Taliban und lokalen Milizen. Legende: Milizionäre bei einer Übung im Pandschir Tal. Sie haben sich bereits gegen den Einmarsch der Sowjets gewehrt. Jetzt leisten sie Widerstand gegen die Taliban. Keystone

11:20 Taliban-Sprecher gratuliert Afghanen nach Abzug der US-Truppen Der Sprecher der militant-islamistischen Taliban hat der afghanischen Bevölkerung nach dem Abzug der USA aus dem Land gratuliert. Das berichtet der Sender CNN. «Dieser Sieg gehört uns allen», sagte Mudschahid demnach auf der Start- und Landebahn des Flughafens von Kabul vor einer kleinen Menschenmenge nur wenige Stunden, nachdem der letzte US-Soldat das Land verlassen hatte. Die Taliban wünschten sich gute Beziehungen mit den USA und der Welt, sagte er laut CNN. Man hoffe, dass Afghanistan nie wieder besetzt werde und das Land wohlhabend und frei bleibe – eine Heimat für alle Afghanen, die islamisch regiert werde. Mudschahid habe zudem gesagt, er hoffe, dass die Taliban-Kämpfer nun die Menschen gut behandelten. Die Nation habe es verdient, in Frieden zu leben. «Wir sind die Diener der Nation, Gott bewahre, dass wir über die Nation herrschen», sagte er. Legende: Talibansprecher Mudschahid am Flughafen von Kabul (31. August 2021). Reuters

9:08 Taliban sprechen mit Katar und Türkei über Leitung des Flughafens Die Taliban führen nach französischen Regierungsangaben mit Vertretern Katars und der Türkei Gespräche über die Steuerung des Flughafens von Kabul. «Wir müssen einen sicheren Zugang zum Flughafen verlangen», sagt Aussenminister Jean-Yves Le Drian dem TV-Sender France 2. Er fordert zudem die Umsetzung der Resolution des UNO-Sicherheitsrates zur Sicherung des Flughafens, damit Ausreisewillige das Land mit kommerziellen Flügen verlassen könnten. Auf die Taliban müsse weiter Druck ausgeübt werden. Frankreich verhandle aber nicht mit ihnen.

7:31 Terre des Hommes: «Es herrscht jetzt eine militärische Ordnung in Kabul» Was bedeutet der beendete US-Truppenabzug für Hilfswerke, die noch im Land sind? Laut Erhard Bauer von der Kinderhilfe von Terre des Hommes in Kabul gibt es akut zwei Probleme: Die finanzielle Lage – die Menschen hätten keinen Zugang zu Löhnen und Ersparnissen, internationale Zahlungen seien eingestellt worden und die meisten Banken geschlossen – und dass sein Hilfswerk keine Ansprechpartner mehr habe. «Im Moment sind die Taliban keine verlässlichen Partner», sagt er. Terre des Hommes habe deshalb vorübergehend die Arbeit einstellen müssen. «Es herrscht jetzt eine militärische Ordnung in Kabul. Der Zugang zu unseren Projekten ist erschwert. Frauen können nicht mehr zur Arbeit.» Und das wäre sehr wichtig. Terre des Hommes hat in Afghanistan 170 Mitarbeitende, die meisten von ihnen sind Einheimische. Audio Erschwerte Bedingungen für Hilfswerke in Afghanistan 12:38 min, aus SRF 4 News aktuell vom 31.08.2021. abspielen. Laufzeit 12:38 Minuten.

4:18 Wie die Schweiz Afghanistan helfen will – und wie nicht Zusätzliche Flüchtlinge aus Afghanistan aufnehmen, wie das etwa die SP in einer Online-Petition derzeit fordert: Das ist derzeit kein Thema für die offizielle Schweiz. Das Staatssekretariat für Migration SEM konzentriert sich lieber auf Hilfe für die Menschen vor Ort, indem es Hilfsorganisationen unterstützt. «Leute evakuieren geht im Moment leider nicht, das scheitert schlicht an der Realität», sagt ein SEM-Sprecher zu SRF. 18 Millionen Menschen im Land seien auf schnelle Hilfe angewiesen. Am Dienstag findet in Brüssel ein Treffen der europäischen Migrationsverantwortlichen zur Afghanistanfrage statt. Auch Bundesrätin Karin Keller-Sutter nimmt daran teil. Aus diesem Anlass fordert die Menschenrechtsorganisation Amnesty International, dass die europäischen Länder helfen, indem sie unmittelbar bedrohte Menschen weiterhin aus Afghanistan evakuieren. «Dabei handelt es sich um Menschenrechtsaktivisten, Journalisten, Frauenrechtlerinnen», sagt ein Amnesty-International-Sprecher zu SRF, «und die brauchen Schutz und Hilfe von uns hier in Europa.» 07:10 Video Flüchtlinge aus Afghanistan Aus 10 vor 10 vom 30.08.2021. abspielen

2:31 US-Diplomaten arbeiten von Katar aus Die militärische Mission in Afghanistan sei zu Ende, nun beginne die diplomatische, sagte US-Aussenminister Antony Blinken in einer Ansprache. Die für Afghanistan zuständigen US-Diplomaten würden vorerst aus Katar arbeiten, so Blinken weiter. Nicht alle Personen, die Afghanistan verlassen wollten, hätten dies bisher tun können. Blinken erinnerte an die Versprechen der Taliban, dass auch künftig Afghaninnen und Afghanen mit gültigen Papieren sicher ausreisen könnten, wenn sie wollten.

0:25 Biden dankt den US-Truppen und kündigt Rede an Nach dem Abzug der US-Truppen aus Afghanistan will sich Präsident Joe Biden am Dienstagnachmittag mit einer Ansprache an die Nation wenden. Das teilte das Weisse Haus mit. Biden werde dabei auch erklären, warum der Einsatz nicht verlängert worden sei. In der Mitteilung dankt Biden den US-Soldatinnen und Soldaten, welche die Luftbrücke aus Afghanistan betrieben haben, mit «Mut, Professionalität und Entschlossenheit». Die Bemühungen, US-Staatsangehörige, andere Ausländerinnen und Ausländer sowie Schutzsuchende aus dem Land zu bringen, würden fortgesetzt, so Biden in der Mitteilung weiter. Audio Letztes US-Militärflugzeug hat Kabul verlassen 01:42 min, aus HeuteMorgen vom 31.08.2021. abspielen. Laufzeit 01:42 Minuten.