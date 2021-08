Der Ticker startet um 6:24 Uhr

22:38 US-Truppen haben Afghanistan vollständig verlassen Mit dem Abzug ihrer letzten Soldaten vom Flughafen Kabul haben die USA den Militäreinsatz in Afghanistan nach fast 20 Jahren beendet. Das sagte US-General Kenneth McKenzie, der das US-Zentralkommando Centcom führt, am Montag in einer Videoschalte mit Journalisten im Pentagon. LIVE: @PentagonPresSec John F. Kirby and @CENTCOM commander, Marine Corps Gen. Kenneth F. McKenzie Jr., hold a news briefing at the Pentagon. https://t.co/1K6jZV6Sni — Department of Defense (@DeptofDefense) August 30, 2021

21:25 UNO erhöht mit Resolution Druck auf Taliban Der UNO-Sicherheitsrat erhöht den Druck auf die militant-islamistischen Taliban, Afghanen ungehindert aus ihrem Heimatland ausreisen zu lassen. Eine entsprechende Resolution wurde am Montag vom mächtigsten UNO-Gremium mit 13 Ja-Stimmen angenommen, Russland und China enthielte sich. In der Resolution, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, verweist der Sicherheitsrat auf die Zusagen der Taliban vom Freitag, dass Afghanen das Land jederzeit und auf allen möglichen Wegen ungehindert verlassen dürften. Der Sicherheitsrat «erwartet, dass die Taliban diese und alle anderen Verpflichtungen einhalten», heisst es darin. Die Resolution, die von Grossbritannien und Frankreich zusammen mit den USA und Irland vorgelegt wurde, fordert zugleich, dass Afghanistan nicht zu einem Hafen für Terroristen und ihre Anschlagspläne werden dürfe. Ebenfalls hervorgehoben wird die Notwendigkeit für ungehinderten humanitären Zugang sowie die Wahrung der Menschenrechte, insbesondere «der Rechte von Frauen, Kindern und Minderheiten». Eine vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron zuletzt ins Spiel gebrachte UNO-Sicherheitszone in Kabul wird in der Resolution nicht erwähnt.

20:23 Erster Halt: Ramstein Seit der Macht-Übernahme der Taliban sind Tausende Afghaninnen und Afghanen ausser Landes geflogen worden. Der US-Luftwaffen-Stützpunkt Ramstein in Deutschland ist für viele von ihnen der erste Stopp auf ihrer Reise in eine neue Zukunft. Viele der Vertriebenen sind Kinder – auch drei Babys wurden hier schon geboren. 00:56 Video Tausende Evakuierte harren in Ramstein aus Aus Tagesschau vom 30.08.2021. abspielen

19:38 Medizinische Hilfslieferung in Afghanistan angekommen In Afghanistan ist die nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation erste Hilfslieferung mit medizinischen Gütern seit der Machtübernahme der militant-islamistischen Taliban eingetroffen. Das teilte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) mit. Demnach landete ein Flugzeug mit 12.5 Tonnen an Medikamenten und medizinischen Hilfsgütern der WHO in der Stadt Masar-i-Scharif im Norden des Landes. Mit den Vorräten könne der grundlegende Gesundheitsbedarf von mehr als 200'000 Menschen gedeckt, 3500 chirurgische Eingriffe vorgenommen und 6500 Traumapatienten behandelt werden. Die Vorräte liefere man sofort an 40 Gesundheitseinrichtungen in 29 der 34 Provinzen des Landes.

18:46 London verhalten zu Vorstoss Macrons Der Vorschlag des französischen Präsidenten Emmanuel Macron für eine UNO-Sicherheitszone in der afghanischen Hauptstadt Kabul ist in London verhalten aufgenommen worden. Wie aus Regierungskreisen in London am Montag verlautete, arbeiten Grossbritannien, die USA und Frankreich gemeinsam an einem Resolutionsentwurf für den UNO-Sicherheitsrat, über den noch am Abend Mitteleuropäischer Zeit debattiert werden soll. Die Resolution soll demnach «eine Botschaft an die Taliban aussenden», wie wichtig es sei, dass «Mitarbeiter der Vereinten Nationen ein sicheres Umfeld haben, um ihre humanitäre Arbeit fortzusetzen».

17:37 EU berät über weiteres Vorgehen Die Innenminister der EU-Staaten kommen am Dienstag (13.00 Uhr) in Brüssel zu einem Sondertreffen zu den Entwicklungen in Afghanistan zusammen. Thema der Beratungen sollen nach Angaben der derzeitigen slowenischen Ratspräsidentschaft unter anderem die möglichen Auswirkungen auf die Terrorgefahr und Migrationsbewegungen in Richtung Europa sein. Zugleich wollen Länder wie Deutschland noch einmal deutlich machen, dass von den Taliban bedrohte ehemalige Ortskräfte und andere besonders schutzbedürftige Afghanen auch nach dem Ende des militärischen Evakuierungseinsatzes noch mit Unterstützung rechnen können.

16:57 Usbekistan: Grenze zu Afghanistan «vollständig geschlossen» Usbekistan hält seine Grenze zu Afghanistan nach Angaben der Regierung in Taschkent «vollständig geschlossen». Das Aussenministerium der zentralasiatischen Ex-Sowjetrepublik dementierte am Montag Medienberichte, wonach der Grenzübergang auf der sogenannten «Brücke der Freundschaft» für afghanische Geflüchtete geöffnet sei. «Das Aussenministerium verkündet erneut, dass die Republik Usbekistan keine afghanischen Flüchtlinge auf ihrem Territorium aufnimmt.» Usbekistan unterhalte freundschaftliche Beziehungen zu seinem Nachbarn Afghanistan und wolle sich nicht in dessen innere Angelegenheiten einmischen, hiess es weiter. Zuvor hatte der deutsche Aussenminister Heiko Maas die usbekische Hauptstadt Taschkent besucht, die in den vergangenen Tagen Drehkreuz der Luftbrücke unter anderem zwischen Kabul und Deutschland gewesen war. Tausende Menschen waren über den Flughafen in Taschkent vor den militant-islamistischen Taliban in Sicherheit gebracht worden.

16:25 China kritisiert die USA Der Krieg in Afghanistan habe sein Ziel, terroristische Kräfte zu beseitigen, nicht erreicht, sagte Chinas Aussenminister Wang Yi laut der chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua am Sonntag in einem Telefonat mit seinem US-Amtskollegen Antony Blinken. Der übereilte Abzug der US- und Nato-Truppen werde nun wahrscheinlich dazu führen, dass Terrororganisationen zurückkehren würden. In dem Gespräch äusserte sich Wang auch deutlich zum derzeitigen Stand der Beziehungen zwischen China und den USA. «Wenn Washington die chinesisch-amerikanischen Beziehungen wieder auf Kurs bringen will, dann sollte es aufhören, China zu verleumden und Chinas Souveränität, Sicherheit und Entwicklungsinteressen zu untergraben», sagte der chinesische Aussenminister. Legende: Der chinesische Aussenminister Wang Yi kritisiert die USA und ihren «übereilten» Abzug aus Afghanistan. Keystone/Archiv

15:46 1200 Menschen innert 24 Stunden ausgeflogen Im Zuge der Evakuierungsmission am Flughafen der afghanischen Hauptstadt Kabul haben die USA zuletzt innerhalb von 24 Stunden rund 1200 Menschen ausser Landes gebracht. Zwischen dem frühen Sonntagmorgen und dem frühen Montagmorgen hätten 26 Flugzeuge des US-Militärs rund 1200 Menschen ausgeflogen, teilte das Weisse Haus am Montag in Washington mit. Im selben Zeitraum hätten zwei Maschinen internationaler Partner rund 50 Menschen evakuiert. Seit dem Start der Mission Mitte August seien insgesamt rund 116'700 Menschen aus Afghanistan evakuiert worden, hiess es weiter. Legende: Keystone

14:53 IS reklamiert Raketenangriff für sich Der in Afghanistan aktive Ableger der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat den Raketenangriff am Flughafen von Kabul für sich reklamiert. «Soldaten des Kalifats» hätten den Flughafen mit sechs Raketen des Typs Katjuscha angegriffen, teilte IS-Khorasan, wie der IS sich in Afghanistan und Pakistan nennt, am Montag auf der Plattform Naschir News mit. Es sei auch bestätigt, dass bei dem Angriff Menschen verletzt worden seien. Eine Bestätigung über mögliche Opfer oder Schäden gab es unabhängig von der Erklärung des IS zunächst nicht. Auf den Kabuler Flughafen waren Berichten zufolge am Montagmorgen mindestens fünf Raketen abgefeuert worden. Ein Raketenabwehrsystem sei aktiviert worden, berichtete der Fernsehsender CNN unter Berufung auf US-Regierungsmitarbeiter. Dieses kann heranfliegende Objekte mit einem Maschinengewehr zerstören, bevor sie ihr Ziel treffen.

14:20 Abzug der USA in vollem Gang – wichtigste Diplomaten abgereist Der finale Abzug der USA vom Flughafen Kabul sei in vollem Gange, das «wichtigste diplomatische Personal» sei bereits abgereist, sagte ein heute abgeflogener US-Beamter gegenüber der Agentur Reuters. Ein zweiter Beamter bestätigte, dass der Grossteil der Diplomaten abgezogen ist. Die Beamten sagten aber nicht, ob auch der oberste Gesandte, Ross Wilson, Afghanistan bereits verlassen hat. Er soll als einer der letzten abreisen. Es wird erwartet, dass Washington alle Diplomaten aus Kabul abzieht, bevor die letzten Soldaten bis Dienstag abgezogen werden.

12:20 Taliban-Führer Achundsada in Afghanistan Der bislang als verschollen geltende Taliban-Führer Haibatullah Achundsada befindet sich nach Angaben des Sprechers der Islamisten in Afghanistan. «Haibatullah Achundsada führt derzeit Gespräche in Kandahar», sagte Taliban-Sprecher Sabiullah Mudschahid in einem Interview mit der staatlichen türkischen Nachrichtenagentur Anadolu. Nach der Machtübernahme der Taliban Mitte August war der Vize-Chef der Bewegung, Mullah Abdul Ghani Baradar, in Afghanistan eingetroffen. Der Aufenthaltsort von Achundsada war bislang nicht bekannt. Lesen Sie hier: Das sind die Anführer der Taliban.

11:59 EU-Innenminister wollen «unkontrollierte Bewegung» von Migranten verhindern Die EU-Innenminister wollen einem von der Agentur Reuters eingesehenen Entwurf zufolge am Dienstag erklären, dass sie weitere «unkontrollierte Bewegungen grosser Immigrantengruppen» aus Afghanistan verhindern wollen. Laut dem Entwurf für die Dringlichkeitssitzung der Minister sollen neue Sicherheitsrisiken für EU-Bürger abgewendet werden.

10:44 Taliban verurteilen US-Drohnenangriff Ein Sprecher der Taliban kritisiert die USA, weil sie die Gruppe nicht vorab über den Drohnenangriff vom Sonntag in Kabul informiert hätten. Es sei widerrechtlich, dass die USA in anderen Ländern nach Belieben Angriffe ausführten, sagt der Sprecher dem chinesischen Staatssender CGTN. Die Amerikaner hatten am Sonntag nach eigenen Angaben einen Selbstmordattentäter in einem Wagen getötet, der im Auftrag des IS-Milizenablegers Isis-K einen Anschlag auf den Kabuler Flughafen vorbereitet haben soll. Bei dem Drohnenangriff soll es möglicherweise auch zivile Opfer gegeben haben. Legende: Ein Talibansprecher an einer Medienkonferenz (17. August 2021). Reuters

9:31 Russland will weiterhin Evakuierungsflüge anbieten Russlands Botschaft in Kabul erklärt sich bereit, weiterhin Anträge von Ausreisewilligen anzunehmen. Dazu seien zusätzliche Flüge geplant. Vergangene Woche hat Russland rund 360 Menschen evakuiert. In mehreren Tweets, Link öffnet in einem neuen Fenster der Botschaft heisst es, die Flüge seien für Russen, Afghanen und Bürger der Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit vorgesehen, einem vom Russland angeführten Militärbündnis mit sechs Mitgliedsstaaten.

7:26 Evakuierungen gehen trotz Angriff weiter Die Aktivitäten auf dem Kabuler Flughafen sind durch den Raketenangriff von heute Morgen nicht unterbrochen worden. Das teilt die US-Regierung mit. US-Präsident Joe Biden sei über Einzelheiten des Angriffs informiert worden. Legende: Aus diesem Fahrzeug sollen die fünf Raketen heute Morgen abgefeuert worden sein (30. August 2021). Reuters

6:42 US-Drohnenangriff fordert wohl auch zivile Opfer Nach Angaben des US-Militärs hat der Drohnenangriff auf ein Fahrzeug, das im Verdacht stand, für einen geplanten Anschlag in Afghanistan benutzt zu werden, möglicherweise «zusätzliche Opfer» gefordert. Auch die beiden Kämpfer des Islamischen Staates, auf die der Angriff zielte, seien wohl getötet worden. Ein afghanischer Beamter sagte, bei dem Angriff in der Nähe des Flughafens von Kabul seien drei Kinder getötet worden. Auch Zeugen der Explosion sagten, mehrere Bürger seien getötet oder verwundet worden. In einer Erklärung vom Sonntagabend sagte der Sprecher des US-Zentralkommandos, die US-Beamten wüssten von den Berichten über zivile Opfer, die Ermittlungen seien aber noch nicht abgeschlossen. Der Angriff habe eine unmittelbare Bedrohung des Flughafens von Kabul verhindert. Der Sprecher fügte hinzu: «Wir wären zutiefst betrübt über jeden möglichen Verlust von unschuldigem Leben.»