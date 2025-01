Das ist bekannt: Vor dem Trump International Hotel in Las Vegas ist am Mittwochmorgen ein Cybertruck von Tesla explodiert. Ein Mensch starb, sieben werden verletzt. Bei dem Toten handelt es sich gemäss Behörden um eine Person, die sich im Wagen befunden hat.

Wie kam es zur Explosion? Der Wagen sei gut eine Stunde vor der Explosion in Las Vegas angekommen und eine Weile vor dem Hotel auf und ab gefahren, sagte der zuständige Sheriff der Polizei von Las Vegas – das gehe aus Aufnahmen von Überwachungskameras hervor. Das Fahrzeug hatte anschliessend um zirka 8:40 Uhr direkt vor dem Hoteleingang gehalten. Zunächst kam es zu einer Rauchentwicklung am Wagen und schliesslich zu einer wuchtigen Detonation. Wie diese ausgelöst wurde, ist unklar. Nach der Explosion von der Polizei aufgenommenen Fotos zeigen verkohlte Reste mehrerer Benzinkanister und Feuerwerkskörper auf der Ladefläche des Fahrzeugs.

Das Fahrzeug hatte direkt vor den gläsernen Eingangstüren des Trump-Hotels in Las Vegas gehalten. Unmittelbar darauf kam es zu der wuchtigen Detonation.

Wie die Detonation ausgelöst wurde, ist bislang unklar.

Aufnahmen einer Überwachungskamera nach der Explosion des Cybertrucks und eines späteren Drohnenflugs über dessen Ladefläche - darauf sind die verkohlten Reste mehrerer Benzinkanister und Feuerwerkskörper zu erkennen.

Das Hotel mit 64 Stockwerken befindet sich am nördlichen Ende des berühmten Las Vegas Strip.

Das weiss man über die tote Person: Der Nachrichtenagentur AP beziehungsweise drei befragten Beamten zufolge soll sich die Person nach neuesten Erkenntnissen im aktiven Dienst der US-Streitkräfte befunden haben. Zuvor berichtete der US-Sender CBS unter Berufung auf Polizeikreise, dass es sich bei dem Toten um einen Veteranen handle.

So reagierte Tesla: «Wir haben jetzt die Bestätigung, dass die Explosion durch einen sehr grossen Feuerwerkskörper und/oder eine Bombe verursacht wurde, die sich auf der Ladefläche des gemieteten Cybertrucks befand, und nichts mit dem Fahrzeug selbst zu tun hatte», schrieb Tesla-Chef Elon Musk auf der Online-Plattform X nach der Explosion am Mittwochabend (Schweizer Zeit). Die Führungsriege seines Unternehmens sei mit dem Fall befasst. Telemetrie-Daten des Fahrzeugs deuteten aber nicht auf einen technischen Defekt hin. Vielmehr handle es sich «wahrscheinlich um einen Terrorakt»

Was weiss man über ein Motiv? Laut Polizeiangaben war das Fahrzeug in Colorado angemietet worden – über die gleiche Vermittlungs-Webseite Turo, bei der auch der Täter von New Orleans seinen Pick-up-Truck angemietet habe, mit dem er dort am Neujahrsmorgen in eine feiernde Menge fuhr und 15 Menschen tötete . Deshalb wurde zunächst ein möglicher Zusammenhang der beiden Vorfälle untersucht. Dies schliesst das FBI mittlerweile aber aus. «Wir glauben, dass es sich um einen isolierten Vorfall handelt», sagte auch der Sheriff von Las Vegas, Kevin McMahill. In diesem Sinne wurde ein Motiv in Anlehnung an die Terrororganisation Islamischer Staat (IS) bislang nicht bestätigt.