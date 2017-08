Moderne Sklaverei – Syrische Arbeiter im Libanon

Aus Kulturplatz vom 31.5.2017

Syrische Bauarbeiter bauen in Beirut Wolkenkratzer, während in ihrer Heimat ihre eigenen Häuser in Schutt und Asche gebombt werden. Unter menschenunwürdigen Bedingungen hausen sie auf den libanesischen Baustellen. Sie sind moderne Sklaven. Der in Nyon preisgekrönte Dokumentarfilm «Taste of Cement» vom Syrer Ziad Kalthoum zeigt eine andere – nicht weniger schockierende – Seite des Krieges.

Julia Bendlin