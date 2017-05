Wer ist der «Einäugige»?

Aus 10vor10 vom 17.1.2013

Hinter dem Geiseldrama in Algerien steht mutmasslich ein Anführer verschiedener Islamistengruppen: Mokhtar Belmokhtar, genannt der «Einäugige». Was ist das für ein Mann, der eine ganze Region in Angst und Schrecken versetzte?