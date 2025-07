Per E-Mail teilen

Ein Geschäftsflugzeug ist nach dem Start am Flughafen Southend in London am frühen Sonntagabend abgestürzt.

Laut der Nachrichtenagentur PA sind dabei vier Menschen ums Leben gekommen.

Der Flughafen wurde aufgrund des Vorfalls vorübergehend geschlossen.

Der Absturz ereignete sich laut Polizeimeldungen am Sonntagnachmittag kurz vor 16 Uhr (Ortszeit). In Aufnahmen vom Unglück waren ein gewaltiger Feuerball und eine hohe Rauchwolke zu sehen. Mehrere Ambulanzen, Spezialfahrzeuge und ein Helikopter sind zu Hilfe geeilt.

Der Flughafen bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Betroffen von der vorübergehenden Schliessung ist vor allem die Billigfluggesellschaft Easyjet, die den an der Themsemündung gelegenen Airport für Flüge an gut ein Dutzend Urlaubsdestinationen nutzt. Easyjet teilte dem britischen Nachrichtensender Sky News zufolge mit, Flüge seien teils an andere Flughäfen verlegt oder gestrichen worden.

Behörden ermitteln

Bei der verunglückten Maschine handelte es sich um ein Flugzeug der Gesellschaft Zeusch Aviation, die beim niederländischen Flughafen Lelystad angesiedelt ist. Die Behörden würden bei den Ermittlungen zum Absturz unterstützt, heisst es auf der Internetseite des Unternehmens, das unter anderem Charterflüge anbietet. «Unsere Gedanken sind bei allen Betroffenen», steht in der Mitteilung.

Augenzeugen hatten britischen Medien zufolge berichtet, dass die Piloten vor dem Start noch Schaulustigen zugewinkt hatten. Momente später stürzte das Flugzeug ab.