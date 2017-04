Am Mittwoch demonstrierten Zehntausende Venezolaner im ganzen Land gegen die Regierung von Präsident Nicolás Maduro.

Zwei Demonstranten wurden erschossen, auch ein Mitglied der Sicherheitskräfte kam ums Leben.

Nun droht die Situation zu eskalieren, wie die Journalistin Sandra Weiss berichtet.

Zusatzinhalt überspringen Sandra Weiss Twitter @SandraAWeiss Die gebürtige Deutsche lebt und arbeitet seit 1999 als Journalistin in Lateinamerika. Sie berichtet von dort aus für diverse deutschsprachige Medien.

SRF News: Wie präsentiert sich die Situation in Venezuela derzeit?

Sandra Weiss: Sie ist sehr angespannt. Die Zusammenstösse haben sich am Mittwoch im ganzen Land über Stunden hingezogen. Über ganz Caracas liegt eine Tränengaswolke. In der Nacht fanden ausserdem sogenannte Kochtopfdeckel-Konzerte statt. Das ist eine in Südamerika übliche Art, seinen Protest gegenüber der Regierung zu äussern.

Die Proteste verliefen aber nicht nur friedlich, es gab auch Tote. Wer übt die Gewalt aus?

Sowohl Sicherheitskräfte wie Demonstranten gehen teilweise gewalttätig vor. Allerdings sind die Proportionen sehr asymmetrisch: Die Sicherheitskräfte sind hochgerüstet und gehen mit Tränengas, Gummigeschossen, Panzerfahrzeugen und Wasserwerfern gegen die Demonstranten vor. Neben der ordentlichen Guardia National Bolivariana gibt es auch von der Regierung bewaffnete Milizen und die sogenannten Collectivos, bewaffnete Motorradgangs. Beide Gruppen sollen wohl vor allem die Panik schüren. Wahrscheinlich gehen die zwei Todesopfer auf Seiten der Demonstranten auf ihre Rechnung, sie wurden beide erschossen.

Bislang zeigt sich Präsident Maduro hart gegenüber den Demonstranten. Läuft nun alles auf eine Eskalation hinaus?

Im Moment sieht es tatsächlich danach aus. Doch Maduro fährt einen doppelzüngigen Diskurs: Einerseits bot Maduro der Opposition erneut einen Dialog an. Diese lehnte Gespräche aber mit dem Argument ab, dies seien leere Versprechen Maduros. Sie verwies auf die Gespräche vom Dezember, die daran scheiterten, dass die Regierung keines ihrer gemachten Versprechen hielt. Die Opposition stellt sich auf den Standpunkt, dass Maduro auch ohne Gespräch jederzeit Neuwahlen anordnen könnte, denn das sei, was man verlange. Andererseits gibt es Hardliner in der Regierung, welche ihre Anhänger zur Verteidigung der Revolution auffordern – notfalls auch mit Gewalt. Sie drohen der Opposition, sie alle ins Gefängnis zu stecken. Angesichts all dessen glaubt die Opposition der Regierung nicht mehr.

Das Gespräch führte Susanne Schmugge.