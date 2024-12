Auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg ist ein Autofahrer in eine Menschengruppe gefahren.

Er sei festgenommen worden, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Regierungskreisen in Sachsen-Anhalt.

Laut einem Stadtsprecher hat es «zahlreiche» Verletzte gegeben.

Bei dem Vorfall handelt es sich nach Angaben Sachsen-Anhalts Regierungssprechers Matthias Schuppe «vermutlich um einen Anschlag».

«Die Bilder sind schrecklich. Nach meinem Kenntnisstand ist ein Pkw in die Weihnachts­markt­besucherinnen und -Besucher gefahren – aber aus welcher Richtung und wie weit kann ich noch nicht sagen», sagte der Sprecher der Stadt Magdeburg, Michael Reif.

Im Universitätsspital der Stadt werden die ersten Verletzten behandelt. Die ersten zehn bis 20 Patienten würden aktuell versorgt, sagte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. Man stelle sich jedoch auf deutlich mehr Verletzte ein. «Wir rüsten gerade auf», sagte der Sprecher der Uniklinik. «Intensivbetten stehen bereit.»

Angaben zu einem möglichen Hintergrund des Vorfalls gab es aus Regierungskreisen zunächst nicht. Somit war auch unklar, ob es sich möglicherweise um einen Terroranschlag handelt.

1 / 2 Bild 1 von 2 Legende: Auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt sind nach dem mutmasslichen Anschlag die Rettungskräfte eingetroffen. KEYSTONE/DPA/Dörthe Hein

2 / 2 Bild 2 von 2 Legende: Zahlreiche Sanitäter sind im Einsatz. KEYSTONE/DPA/Heiko Rebsch

Es wimmele auf dem Weihnachtsmarkt von Rettungswagen und Sanitätern, sagte ein Augenzeuge. Der Magdeburger Weihnachtsmarkt befindet sich auf dem Alten Markt, direkt am Rathaus in der Nähe der Elbe. In der Nähe des Weihnachtsmarkts liegt ein grosses Einkaufszentrum. Auf der Plattform X waren am Abend Videos zu sehen, in denen zahlreiche Einsatzfahrzeuge zu sehen waren.

Ministerpräsident Haseloff meldet sich zu Wort

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hat mit Entsetzen auf das Geschehen auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt reagiert. «Das ist ein furchtbares Ereignis, gerade jetzt in den Tagen vor Weihnachten», sagte Haseloff der Deutschen Presse-Agentur.

Er wolle sich jetzt selbst ein Bild von der Lage vor Ort machen und sei im Auto auf dem Weg nach Magdeburg. Zu Opfern und Hintergründen des Geschehens konnte Haseloff zunächst keine Angaben machen.