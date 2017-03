In seiner Partei verliert François Fillon zunehmend an Unterstützung, doch auf der Strasse kann der Präsidentschaftsanwärter noch mobilisieren. Reicht das für den Einzug in den Elysée-Palast?

Grossaufmarsch in Paris für François Fillon 1:11 min, vom 5.3.2017

Der angeschlagene Präsidentschaftskandidat François Fillon zeigte sich bei einer Kundgebung seiner Anhänger in Paris weiter kämpferisch. «Sie denken, ich sei allein», rief der Spitzenkandidat der französischen Konservativen den tausenden Teilnehmern der Kundgebung zu. «Aber Ihr werdet nie aufgeben.»

Er werde «von allen Seiten» angegriffen, sagte Fillon. Seine Kritiker, die «das Schiff verlassen» und ihn zum Rückzug drängten, trügen eine «grosse Verantwortung».

Seine Kritiker bezichtigte Fillon der Fahnenfluch

Bei seiner Rede auf dem Trocadéro-Platz appellierte er an die politischen Verantwortlichen seines Lagers, eine «Gewissensprüfung» zu machen: «Werden Sie es zulassen, dass die Interessen von Grüppchen und Karrieren und Hintergedanken jeder Art sich gegen die Grösse und Kohärenz eines Programms durchsetzen, das von Millionen Wählern getragen wurde?», rief er.

Ob er weitermacht oder zurücktritt, hat Fillon in seiner Rede nicht klargemacht, obwohl in seiner Partei die Rufe nach einem neuen Präsidentschaftskandidaten immer lauter werden. Am Montag will sich die Spitze der Konservativen zu einem Krisentreffen versammeln. An den Krisenberatungen sollen alle Kandidaten der Vorwahlen um die Spitzenkandidatur teilnehmen.

Juppé steht bereit

Der Regionalpräsident von Provence-Alpes-Côte d'Azur, Christian Estrosi, kündigte am Sonntag eine Initiative an, die Fillon einen «respektvollen» Abgang ermöglichen solle. Ein Kandidatenwechsel sei angesichts der Scheinbeschäftigungsaffäre um Fillons Familie «zwingend», sagte Estrosi.

Der in der Vorwahl gegen Fillon unterlegene Ex-Regierungschef Juppé hatte signalisiert, als Ersatzkandidat bereitzustehen, sollte Fillon verzichten. Ihm werden anders als Fillon in Umfragen gute Chancen gegeben, in die Stichwahl um das höchste Staatsamt zu kommen. Die erste Runde der französischen Präsidentschaftswahlen findet am 23. April statt.

Fillon steht wegen des Verdachts einer Scheinbeschäftigung seiner Frau auf Parlamentskosten unter Druck. In den vergangenen Tagen hatte deshalb eine Reihe konservativer Politiker seinen Rückzug gefordert. Fillon war im November bei einer Vorwahl des bürgerlichen Lagers zum Kandidaten gekürt worden, bei der mehr als vier Millionen Wähler abgestimmt hatten.