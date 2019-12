Das gestrige Spiel zwischen den Erzrivalen Real Madrid und FC Barcelona in der katalanischen Hauptstadt wurde von tausenden Unabhängigkeitsbefürwortern als Plattform für ihre Forderung genutzt.

Sie versammelten sich um das Fussballstadion Camp Nou.

Lautstark und teilweise gewaltsam machten sie auf ihre Forderungen aufmerksam – mindestens zwölf Personen wurden verletzt.

Vor dem Spiel legten sie den Verkehr rund um das Fussballstadion Camp Nou lahm. Im Stadion schwenkten sie katalanische Fahnen. Nach der Partie, die 0:0 ausging, gab es vor dem Stadion Zusammenstösse mit der Polizei.

Die katalanischen Unabhängigkeitsbefürworter der Bewegung «Demokratischer Tsunami» hatten zu der Demonstration aufgerufen.

Mindestens 12 Verletzte

Am Abend wurden bei den Zusammenstössen mit der Polizei nach Angaben von Rettungskräften mindestens zwölf Menschen verletzt. Hunderte Vermummte setzten Mülltonnen in Brand und schleuderten Steine und Flaschen in Richtung der Beamten.

Spiel musste zuvor verschoben werden Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Wegen massiver, teils gewaltsamer Proteste von katalanischen Unabhängigkeitsbefürwortern war das Spitzenspiel bereits am 26. Oktober abgesagt und auf diesen Mittwoch verlegt worden.

Die Bewegung Demokratischer Tsunami fordert ein zweites Unabhängigkeitsreferendum, was die spanische Zentralregierung in Madrid ablehnt.