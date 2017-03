In Europa sind gemäss einer Analyse von Europol mehr als 5000 internationale Verbrecherbanden aktiv.

Der Drogenhandel ist immer noch der grösste Markt.

Als zunehmende Bedrohung sehen die Ermittler aber die Cyberkriminalität.

Die organisierte Kriminalität hat in den letzten vier Jahren deutlich zugenommen. Die europäische Polizeibehörde legte in Den Haag einen umfassenden Bericht zum organisierten Verbrechen in der EU vor. Der Drogenhandel ist bei den mafiaähnlichen Banden noch immer Spitzenreiter. Jährlich würden sie einen Profit von rund 24 Milliarden Euro durch Produktion und Handel vor allem mit synthetischen Drogen erzielen.

Die grösste Bedrohung der Zukunft: Cyberkriminalität. Die Verbrechernetzwerke würden zunehmend Daten stehlen. Auch Menschenhandel habe im Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise deutlich zugenommen. Die Analyse der Daten ergab zudem, dass die Banden sehr international arbeiteten und dabei modernste Technologien einsetzten.