Ein Flugzeug ist im brasilianischen Bundesstaat São Paulo abgestürzt.

Über 60 Menschen haben sich an Bord befunden, wie die brasilianische Airline VoePass mitteilt.

Präsident Lula geht davon aus, dass alle Insassen tot sind.

Die Fluggesellschaft VoePass bestätigte in einer Erklärung, dass ein Flugzeug, das auf dem Weg zum internationalen Flughafen Guarulhos in São Paulo war, in der Stadt Vinhedo mit 58 Passagieren und vier Besatzungsmitgliedern an Bord abgestürzt ist. Die Erklärung enthält keine Angaben zur Unfallursache.

Bei einer Veranstaltung in Südbrasilien bat Präsident Luiz Inácio Lula da Silva die Anwesenden, sich zu erheben und eine Schweigeminute einzulegen, als er die Nachricht überbrachte. Er sagte, dass offenbar alle Passagiere und Besatzungsmitglieder an Bord ums Leben gekommen seien, ohne näher darauf einzugehen, wie diese Information zustande gekommen war.

Der brasilianische Fernsehsender GloboNews zeigte Aufnahmen eines grossen brennenden Areals und Rauch, der aus einem offensichtlichen Flugzeugrumpf in einem Wohngebiet mit vielen Häusern aufstieg.

Auf Bildern und Videos in sozialen Netzwerken war zu sehen, wie ein Flugzeug ins Strudeln kam und vom Himmel fiel. Dichter Rauch stieg anschliessend auf.